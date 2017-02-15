منتخب الشباب في مأزق بعد رفض الأهلي ودجلة إرسال لاعبيهم للمنتخب

يواجه المنتخب المصري للشباب أزمة كبيرة قبل انطلاق معسكر المنتخب للإستعداد لبطولة الأمم الأفريقية للشباب في زامبيا 2017 والتي تنطلق 26 فبراير الجارى ,تتمثل الأزمة في رفض الأندية إرسال لاعبيها للمشاركة مع المنتخب في البطولة وهو ما دفع قرر اتحاد الكرة من إصدار قرار فى اجتماعه اليوم بإرسال خطابات إلى نادي الأهلى ونادى وادى دجلة، للتأكيد على إيقاف أى لاعب يتم منعه من الانضمام لمعسكر المنتخب بعد رفض أكثر من نادى إرسال لاعبيهم للمنتخب بحجة أنهم من العناصر الأساسية فى فرقهم، والتى تخوض بطولة الدوري الممتاز, حيث قام مسئولو النادي الأهلى بسحب لاعبيهم المنضمين إلى معسكر منتخب الشباب المقام حاليا، ووجه اتحاد الكرة خطابا للأندية طالبهم فيه بانتظام اللاعبين الذين تم اختيارهم لمعسكر منتخب الشباب مواليد 97، والذى يستعد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية بزامبيا، حيث تواجد لاعبا الأهلي أحمد رمضان وأحمد حمدى فى معسكر الشباب اليوم، واللذان تلقيا اتصالاً من الأهلى للعودة للنادى وترك معسكر المنتخب، اعتراضاً على خطاب اتحاد الكرة الذي نوه فيه عن إيقاف أى لاعب لا ينضم للمنتخب ,كما تلقى مسئولو المنتخب الشباب صدمة آخرى، بعد رفض نادى وادى دجلة انضمام كلاً من عمر مرموش ومحمود لمعسكر المنتخب الذي يستعد للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية في 26 فبراير الحالي بزامبيا .

تأجيل إرسال القائمة النهائية للكاف على أمل حل الأزمة:

وبناءً عليه ,قرر مسئولوا منتخب الشباب تأجيل إرسال القائمة النهائية للاعبين للاتحاد الأفريقى لكرة القدم حتى الثامنة مساء اليوم، في إنتظار ما تسفر عنه الأزمة التى حدثت خلال الساعات الماضية،من رفض ناديى الأهلى ودجلة ارسال لاعبيهم لمنتخب الشباب , واستفسر مسئولوا المنتخب من الكاف عن آخر موعد لإرسال القائمة اليوم، ورد الإتحاد الإفريقي بأن آخر موعد هو الثانية عشر مساء، لذا قررالجهاز الفنى تأجيل إرسال القائمة لحين الوصل لحل للأزمة مع ناديى الأهلى ودجلة , وتقر لائحة الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بتغريم المنتخب 10 آلاف دولار فى حال تأخير قائمة منتخب الشباب الخاصة بأمم أفريقيا بزامبيا إلى الغد , وتغلظ العقوبة بتقليل عدد اللاعبين فى القائمة إلى 19 لاعبا بدلا من 21 لاعبا فى حالة التأخير لمدة يومين , من جانبه أجرى “معتمد جمال” المدير الفني للمنتخب, اتصالا ب “أحمد مجاهد “عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، لحل أزمة إرسال القائمة النهائية للاعبين إلى الكاف , بعد رفض الأهلى ودجلة انضمام لاعبيهما لمنتخب الشباب ,على أن يُعقد اجتماعا بعد قليل بين معتمد جمال و أحمد مجاهد قبل إرسال القائمة النهائية إلى الكاف على أمل بحل الأزمة قبل إرسال القائمة فى الثامنة مساء.