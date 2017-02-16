قطري يصرح سأحضر كلاسيكو الأهلي والنصر وننتظر تيفو خيالي بالدورى السعودي

فى اطار إستعدادات الجميع لمباراة الكلاسيكو القادمة التى سوف يجتمع فيها فريق الأهلى السعودي أمام خصمه القوى من فريق النصر السعودي، حاءت تصريحات “تميم آل ثاني”، السيد رئيس جهاز الكرة في نادي أم صلال القطري، وعضو شرف النادي الأهلي، متمنية لفريق الاهلى السعودي التوفيق فى منافسته القادمة بالدوري السعودي للمحترفين، أمام نادي النصر في اطار فاعليات الجولة 19 من الاسبوع التاسع عشر من منافسات دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين، حيث أشار تميم فى تصريحاته على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أنه قد أنهى حجزه واستعداداته من أجل السفر على الخطوط الجوية القطرية، وذلك فى اطار سعيه للوقوف بجوار نادى الاهلى السعودي فى مواجهته القادمة، حيث يود العودة للمملكة العربية السعودية من أجل مشاهدة مباراة الأهلى ومشاركة اللاعبين فى هذا اللقاء المميز من داخل المدرجات ليسمتع بالإثارة والمنافسة حامية الوطاس عن قرب.

جاءت تصريحات رئيس جهاز الكرة في نادي أم صلال القطري، تميم، على موقع التواصل الإجتماعى تويتر بخصوص مشاركته بلقاء الاهلى السعودي قائلاً: “تم الحجز على القطرية لحضور مباراة الأهلي والنصر يوم الجمعة إن شاء الله.. كل التوفيق للملوك وانشوف تيفو خيالي في ملعب الجوهرة”.

وجدير بالذكر أنه قد جاء فريق الهلال السعودي فى صدارة جدول الترتيب بدوري عبد اللطيف جميل السعودي بعد أن استطاع الحصول على رصيد 44 نقطة، وذلك بعد المشاركة فى 18 جولة سابق من جولات الدوري السعودي، بينما يحتل فريق الأهلي السعودي المركز الثانى من جدول الترتيب بعد أن استطاع حصاد رصيد 40 نقطة، ليليهم بالجدول فريق النصر السعودي وفريق الاتحاد السعودي حيث يشتركا بنفس المركز برصيد 38 نقطة.