توقيت مباراة روما وفياريال مساء اليوم الخميس الموافق 16/2/2017

تُقام اليوم مباراة الذهاب في دول الـ32 من مناقسات الدوري الأوروبي لكرة القدم, بين فريقي نادي فياريال الأسباني ونادي روما الإيطالي, حيث تعتبر هذه البطولة من أهم وأشهر البطولات الأوروبية ولكنها تأتي تباعاً بعد بطولة دوري أبطال أوروبا التي لديها الشهرة في جميع أنحاء العالم, وبالرغم من ذلك فإننا نجد العديد من المباريات القوية والمثيرة خلال منافسات الدوري الأوروبي, حيث أن هذه المباراة التي نتحدث عنها من المتوقع أنها ستكون مباراة قوية للغاية حيث يتلاقى فيها مدرستين مختلفتين وهما المدرسة الإيطالية والمدرسة الأسبانية ذوات الصيت الكبير حالياً في جميع أنحاء العالم.

حيث يعود اليوم اللاعب الدولي المصري, محمد صلاح, للمشاركه مع الفريق الإيطالي وذلك بعد غيابه عن آخر مباريات فريق روما, وذلك بسبب مشاركة اللاعب مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقة والتي أُقيمت في الجابون, حيث نجح محمد صلاح في الوصول إلى المباراة النهائية مع المنتخب المصري وحصوله على المركز الثاني بعد هزيمته من المنتخب الكاميروني, لذلك ينتظر العديد من المشجعين مباراة روما مع فياريال سواء على المستوى الإيطالي أو المستوى المصري من مشجعي محمد صلاح.

كما يعتبر نادي فياريال من الفرق ذات الشهرة والجماهيرية الكبيرة والتي تنافس بقوة في الدوري الإسباني, حيث يحتل هذا الموسم المركز السادس في الدوري الأسباني لينافس أندية عالمية متمثلة في نادي رريال مدريد وبرشلونة إضافة إلى اتليتكو مدريد وإشبيلية, لذلك يتوقع الكثير من المشاهدين قوة هذه المبارة بين نادي فياريال ونادي روما, والذي يحتل المركز الثاني ضمن منافسات الدوري الإيطالي, كما يتمنى المشاهدين قوة هذه النسخة من الدوري الأوروبي وذلك لمشاركة العديد من الفرق القوية مثل نادي مانشستر يونايتد ونادي روما وفياريال.

توقيت مباراة روما وفياريال

موعد مباراة روما وفياريال مساء اليوم الخميس الموافق 16 فبراير 2017 ضمن منافسات الدوري الأوروبي, حيث تقام المباراة في أسبانيا على ملعب نادي فياريال, وتذاع المباراة مباشرة في الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت كل من مصر وليبيا والسودان, وفي الساعة الحادية عشر مساءاً بتوقيت كل من السعودية والأردن, وفي الثانية عشر منتصف الليل بتقويت الإمارات, وفي التاسعة مساءاً بتوقيت كل من تونس والجزائر, وأخيراً في الثامنة مساءاً بتوقيت المغرب.