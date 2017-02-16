نادى النصر السعودي يعلن عن إنتهاء قضية اللاعب مايغا ضده بالتصالح

وردت بعض الانباء الصحفية أن إدارة نادي النصر السعودي قد أنتهت من قلقها جراء الشكوى المرفوعة ضد إدارة نادي النصر فى الفترة الماضية، حيث رفع “سيد مهدي “، وكيل أعمال اللاعب الشهير مايغا، الذى يحمل الأصول الجزائرة والجنسية الفرنسية، قضية ضد الإدارة من أجل استرداد حق موكله، وقد كانت القضية منظورة في الفترة الأخيرة داخل غرفة فض المنازعات التابعة للإتحاد السعودي لكرة القدم، وقد أنتهت تفاصيل هذه القضية التى قد نشرت تفاصيلها فى السابق فى الصحف السعودية بالصلح بين الطرفين، حيث ورد أن وكيل اللاعب قد تنازل عن المبلغ المالى الذى هو محل النزاع والذى يقدر بحوالى 500 ألف يورو، حيث ورد أن هذا المبلغ كان من الفروض أن إدارة النادي كانت سوف تدفعه طبقًا للعقد بين الطرفين ولكنها قد تخلت عن الإلتزام به لعدة أسباب.

جاءت تصريحات “فهد بارباع “، محامي وكيل اللاعب المستشار القانوني، معلقة على تصرف وكيل أعمال اللاعبين حيث أكد على أن هذا التصرف يتسم بالحكمة وأنه تصرف سليم، حيث يتوجب النظر إلى المصلحة العامة لكلا الطرفين والتى تقتضي أن تمتاز بالمرونة في التعامل، حيث جاء فى تصريحاته قائلاً: “أمر إيجابي أن تكون هناك مبادرات صلح للقضايا المنظورة سواء في القضايا المنظورة لدى غرفة فض المنازعات أو في مركز التحكيم الرياضي”.

وقد ورد فى تنويه “سيد مهدي”، وكيل أعمال اللاعبين، أنه قد فضل التنازل عن عمولته الخاصة والمقررة فى التعاقد بينه وبين إدارة نادي النصر السعودي، حتى تستمر علاقته بالنادي ، حيث أكد سيد مهدي على أن إدارة الأمير “فيصل بن تركي”، قد ساعدته فى السابق أثناء مفاوضاته الأخيرة التى كان يجريها مع المدرب الفرنسي “كارتيرون”، ولذا أراد أن تستمر علاقة التعاون بينه وبين النادي حتى لو تطلب الامر التنازل عن حقه كما يقتضيه العقد بينهما.