هوية حكم مباراة الأهلي والنصر في دوري جميل السعودي

امتلأت الصحف بالعديد من التصريحات الصحفية الخاصة بلقاء الأهلى والنصر القادم، فى الجولة التاسعة عشر فى اطار فاعليات دوري عبد اللطيف جميل السعودي لهذا الموسم، حيث تم الكشف فى تصريحات صحيفة الأندية السعودية عن هوية الحكم الدولى الذى تقرر أن يقوم بإداراة أحداث اللقاء الذى تقرر أن يجمع فريق الأهلى السعودي وفريق النصر السعودي فى اللقاء المتألق الذى سوف يضم متصدرين جدول الترتيب، حيث جاء من بين طيات الصحيفة تصريحات تفيد بأسم الحكم الدولى القادم لفريق الأهلى والنصر، والذى قد سبق أن قام بتحكيم مباراة الأهلى والهلال الأخيرة، حيث قالت: “كلفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم الحكم الإسباني ديفيد فيرنانديز بوربالان لقيادة قمة الجولة التاسعة عشر بين الأهلي والنصر ضمن دوري جميل للمحترفين ، وسبق لبوربالان أن إدارة كلاسيكو الأهلي والهلال ، الذي جمع بين الفريقين ضمن الجولة العاشرة هذا الموسم “.

جدير بالذكر أن حكم المباراة الإسباني، “ديفيد فيرنانديز بوربالان”، قد شهد له الجميع بمدي قدرته على إدارة المبارايات الدولية، حيث يتمتع الحكم الأسبانى بقدرة كبير على التوازن باللقاءات الدولية واحتواء المشاكل الصعبة، بالإضافة إلى امتيازاته الفنية أثناء أحداث المباريات وقوة بصيرت، لتشتهر اللقاءات الذى يقوم بها ديفيد بالإثارة والتألق، حيث شهدت بعض مبارياته بعض المشادات والخلافات التى أستطاع احتوائها بشكل رائع أشاد به الجميع.