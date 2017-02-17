تصريحات “باتريس كارتيرون” مدرب النصر قبل مواجهة الأهلي بالدوري السعودي

مباراة النصر والأهلى القادمة، فى اطار فاعليات وإستعدادت كلاً من فريق الاهلى السعودي وخصمه القادم من فريق النصر السعودي لمنافسات الجولة الـ19 من دوري عبد الطيف جميل السعودي للمحترفين، جاءت العديد من التصريحات الكروية التى نشرتها الصحف السعودية خلال الفترة الماضية وحتى الساعات القليلة من صباح اليوم الجمعة، ومن ضمن هذه التصريحات، جاءت تغطية صحيفة سبورت 24 السعودية، الذى نشرت على صفحاتها تصريحات مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الفرنسي “باتريس كارتيرون”، الذى أكد فيها على أهمية المواجهة القادمة فريق لاعبي فريقه وخصمه من فريق الأهلى السعودي، فى المباراة التى تقرر أن تقام ضمن فاعليات الجولة الـ 19 من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين.

جاءت تصريحات “كارتيرون”، مدرب النصر السعودي الصحفية قائلاً: “المبارا ة هي بحد ذاتها مباراة فيها تحدي للفريقين للتقدم في سليم للمنافسة نحن جاهزون للمباراة ولدينا إصرار وحماس كبير على تحقيق الفوز والعودة للرياض بالنقاط الثلاث”.

وأكمل المدرب الفرنسي فى تصريحاته قائلاً: “الأهلي فريق كبير ولديه عناصر تملك إمكانيات عالية وهو حالياً في المركز الثاني في سلم الترتيب والنصر في المركز الثالث لذلك أتمنى أن نشاهد مباراة كبيرة في مستواها وعطاء اللاعبين بها”.

وقد أكد المدرب الفرنسي أن خسارة لاعبى فريق الأهلي السعودي فى مباراته الأخيرة أمام لاعبى فريق القادسية السعودي بالدوري السعودي، لا يمكن اعتبارها مقياس لأداء فريق الأهلي السعودى، والدليل على هذا عودة الأهلى السعودي من جديد إلى الثأر من نفس الفريق الذى أستطاع هزيمته من قبل بعد ثلاثة أيام، ليتم التأكد أن نادي الأهلى لا يستهان به ولديه إصرار على التألق دائمًا وترتيبه بالجدول الدوري لمسابقة جميل السعودية للمحترفين خير دليل على هذا.