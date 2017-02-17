التشكيل المتوقع لنادى الزمالك أمام الأوليمبي في كأس مصر

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك، فى اطار فاعليات مباراة الزمالك القادمة التى تحدد موعدها اليوم الجمعة الموافق 117 من فبراير 2017، استقر الجهاز الفني الخاص بالفريق الأول لكرة القدم، صاحب القلعة الحمراء بنادي الزمالك، مؤخرًا على قائمة التشكيل التى سوف تشارك فى فاعليات مباراة اليوم فىمواجهة فريق الأوليمبي، والتى سوف تبدأ أحداثها في تمام الساعة الثامنة مساءًا ضمن دور الـ32 بكأس مصر، وقد ورد فى بعض الانباء أن التشكيل المتوقع لنادي الزمالك يتكون من:

حراسة المرمي:من المتوقع أن يتولاها حارس المرمي “جنش”.

خط الدفاع: من المتوقع أن يشارك به كلاً من اللاعبين “محمود الونش وإسلام جمال وحسني فتحي وأحمد توفيق”.

خط الوسط: من المتوقع أن يشارك به كلاً من اللاعبين ” إبراهيم صلاح ومحمود دونجا وأيمن حفني ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي”.

خط الهجوم: من المتوقع أن يشارك به كلاً من اللاعب “باسم مرسي”.