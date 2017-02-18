نتيجة وملخص اهداف مباراة الزمالك والاوليمبى بدور الـ32 بكأس مصر بهدفى باسم ودونجا

بعد الفوز على النادى الاهلى المصرى فى بطولة كأس السوبر المصرى والتى اقيمت بالامارات منذ عدة ايام والروح المعنوية المرتفعة لدى لاعبى نادى الزمالك والتى انهارت بعد النتيجة السيئة التى فعلها الفريق امام نادى الإنتاج الحربى فى مستهل استكمال بطولة الدورى العام المصرى الدور الثانى بعد التوقف الذى شهده الدورى المصرى نتيجة لمشاركة المنتخب المصرى الاول لكرة القدم فى بطولة كاس الامم الافريقية والتي أقيمت بدولة الجابون والتى حصل فيها المنتخب المصرى على مركز الوصيف المركز الثانى بعد المنتخب الكاميرونى الذى حصد لقب البطولة،تأهل فريق الزمالك المصرى لدور الـ16 ببطولة كأس مصر، بعدما استطاع الفوز على فريق الأوليمبى بنتيجة كبيرة مقارنة بالمستوى الذى ظهر بة نادى الزمالك خلال المباراة والتي لم تشهد امتاع كرويا يذكر وهى نتيجة 2/0، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الجمعة، على ارضية ملعب استاد بتروسبورت، وذلك فى إطار منافسات الجولة الـ32 من منافسات بطولة كأس مصر.

تفاصيل مباراة الزمالك والاوليمبى

و لقد أحرز المهاجم باسم مرسى الهدف الاول هدف تقدم نادى الزمالك، خلال الدقيقة 52 من عمر اللقاء، مستغلاً عرضية متقنة من اللاعب أحمد رفعت المجتهد، ليسددها بثقة و ببراعة فى شباك حارس مرمى فريق الأوليمبى مع بداية الشوط الثانى من اللقاء، وأحرز اللاعب محمود دونجا لاعب الوسط الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 81 من تسديدة قوية صاروخية من خارج منطقة الجزاء.ولقد أجرى المدرب محمد حلمى المدير الفنى للزمالك القلعة البيضاء التبديل الأول فى اللقاء خلال الدقيقة 65 من الشوط الثانى بنزول اللاعب النشيط مصطفى فتحى بديلاً للاعب محمد إبراهيم صانع العاب الفريق ، من أجل استغلال المساحات بالملعب ومن اجل التراجع البدنى الواضح للاعبى الأوليمبى، وفى الدقيقة 70 من الشوط الثانى أجرى فريق الزمالك ثانى تبديلاته عن طريق الدفع بأيمن حفنى الشرس بديلاً لأحمد جعفر مهاجم الفريق ، واستنفد النادى الأبيض اخر تبديلاته فى الدقيقة 79 من عمر اللقاء بنزول حسام باولو بدلاً من باسم مرسى فى تغيير تقليدى ، والجدير بالذكر ان المباراة لم تشهد اى نوع من انواع الاثارة الكروية على الاطلاق ولم تكن فيها حمية مباريات الدورى وذلك يرجع الى مستوى الفريقين المتباعد.