جوارديولا يرد على إمكانية عودته لقيادة فريقه القديم برشلونة الأسباني

رد بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمدير الفني السابق لفريق برشلونة الأسباني على جميع التكهنات والمطالبات بعودته لتدريب البلوجرانا مرة أخرى في ظل التقارير التي تؤكد إقتراب رحيل لويس إنريكي المدير الفني الحالي للفريق عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الحالي وخاصة بعد الهزيمة المذلة التي تعرض لها برشلونة من نادي باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الشامبيونزليج بنتيجة أربعة أهداف دون رد ، ورد جوارديولا على مطالبات عودته لتدريب برشلونة برد قاطع بتصريحات لموقع ” فور فور تو ” الأسباني مؤكدا أنه لن يعود أبدا لتدريب البلوجرانا مضيفا أن فترته في الكامب نو انتهت تماما.

إنجازات بيب جوارديولا مع فريق برشلونة الأسباني:

ومن الجدير بالذكر أن الأسباني بيب جوارديولا كان يتولى الإدارة الفنية لفريق برشلونة الأسباني من عام 2008 إلى عام 2012 حقق فيها العديد من البطولات مع الفريق وكانت تعتبر حقبة ذهبية للفريق الكتالوني سيطر فيها الفريق على جميع البطولات العالمية حيث حصل فريق برشلونة في هذه الفترة على 14 بطولة مختلفة ، حصل برشلونة على بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم الليجا الأسبانية ثلاث مرات ، كما حقق الفريق بطولة كأس ملك أسبانيا مرتان ، بالإضافة إلى بطولة السوبر الأسباني ثلاث مرات ، وبطولة دوري أبطال أوروبا الشامبيونزليج مرتان ، وبطولة السوبر الأوروبي مرتان ، وأيضا بطولة كأس العالم للأندية مرتان ، ويشغل جوارديولا حاليا منصب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي ويحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم البريميرليج برصيد 52 نقطة خلفا لنادي تشيلسي المتصدر بفارق 8 نقاط فقط.

البطولات التي يشارك فيها برشلونة:

وجدير بالذكر أن فريق برشلونة الأسباني يحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأسباني لكرة القدم وبفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال مدريد متصدر الدوري الأسباني ، كما أن فريق برشلونة تأهل إلى نهائي كأس ملك أسبانيا ضد فريق ألافيس ، لكن الفريق قد يخرج من بطولة دوري أبطال أوروبا بنسبة كبيرة بعد تعرضه للهزيمة بأربعة أهداف دون رد وسيكون لزاما على الفريق إذا أراد التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا أن يحقق الفوز بنتيجة خمس أهداف نظيفة في مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان على ملعب الكامب نو.