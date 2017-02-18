الصرامي يكشف عن مفتاح فوز النصر على الأهلي بالأمس!

فى تغريدة جديدة للناقد الرياضي الشهير، “سعود الصرامي”، على موقع التواصل الإحتماعي تويتر، قام بتقديم تهنئه خاصة إلى جميع جماهير نادي النصر السعودي، حيث جاء تعليق الناقد على فوز النصر أمام النادي الأهلي بهدفين دون رد، فى اطار فاعليات منافسات الجولة 19 من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، والتي قد أستطاع فيها حارس مرمى الفريق الأول بنادي النصر ” وليد عبدالله “، بشكل منقطع النظير، حيث تمكن حارس المومي من التصدي إلى العديد من المحاولات والكرات الخطيرة التى قد حاول لاعبي فريق الخصم من الأهلى تسجيلها فى شباك مرمي النصر، حيث أستطاع وليد عبد الله التصدي لخمس كرات من لاعبي الاهلى كانوا خطيرين على شباك مرماه، بالإضافة إلى قدرته على إمساك الكرة حوالى 8 مرات أخرين، ليكون حصيلة نجاحه فى هذا اللقاء لحماية مرماه وصل إلى 100 %.

حيث أكد الناقد الرياضي أن اللاعب المتميز وحارس مرمي نادي النصر السعودي، “وليد عبدالله”، كان هو النجم الساطع فى هذا اللقاء والذى بفضل مجهوده وتركيزه أصبح ليلة امس مفتاح فوز الفريق العالمي، حيث كتب تدوينته على موقع تويتر قائلاً: ” الحارس نصف الفريق، الحارس الأمين وليد عبدالله يقود العالمي لهزيم الأهلي واحتلال الوصافة، مبروج لمدرج الشمس”.