حقيقة إقتراب حسن شحاتة من تدريب منتخب جنوب أفريقيا

ترددت في الفترة الماضية أنباء عن امكانية تولي الكابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر, تدريب منتخب جنوب افريقا والذي يشارك في تصفيات كاس العالم 2018 بروسيا والتي لعبت منها جولتان حتى الآن ,جدير بالذكر أن الكابتن حسن شحاتة يعد أحد أبرز المدربين في تاريخ المنتخب مصري وفي الفترة الاخيرة حيث أنه استطاع أن يقود منتخب مصر للفوز بثلاث بطولات متتالية في كأس الامم الافريقية لكرة القدم هى 2006 في مصرو 2008 في غانا و2010 في أنجولا, بالإضافة لتألق المنتخب المصري تحت قيادته في بطولة كاس العالم للقارات والتي لعبت في عام 2009 بجنوب أفريقيا ,بالإضافة إلى أن المنتخب المصري تحت قيادته احتل مركز متقدم في تصنيف الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حيث احتل المنتخب المصري المركز التاسع في أحد التصنيفات الشهرية التي يصدرها الإتحاد الدولي .

كريم شحاتة ينفي تلقي والده عرض رسمي لتدريب جنوب أفريقيا .

ونوضح في هذا التقرير مدى صحة الأنباء عن تولي حسن شحاتة تدريب منتخب جنوب افريقيا ,وهو ما نفاه نجل الكابتن حسن شاته “كريم شحاتة” الاعلامي بقناة النهار, من أن والده لن يدرب منتخب جنوب افريقيا معللاً ذلك بأنه لايوجد حتى الآن عرض رسمي, مضيفاً أن والده يفكر بشكل جيد في أي عرض لتقديرة للتاريخ الكبير مع منتخب مصر ,جدير بالذكر أن الكابتن لحسن شحاتة سبق وأن درب عدة فرق بالدوري المصري منها المقاولون العرب والزمالك بينما يتولى الىن تدريب فريق بتروجيت , ويذكرأيضاً أن حسن شحاتة قد تلقى عرضاُ من قبل لتدريب منتخب الكاميرون في كأس العالم 2010 بجنوب افريقيا ولكنه رفض ترك تدريب المنتخب المصري في ذلك الوقت ,وتحت قيادة شحاته كان منتخب مصر قد اقترب من التأهل لبطولة كأس العالم في عام 2010 بجنوب افريقيا وهو ما لم يتحقق أمام المنتخب الجزائري الذي استطاع الصعود على حساب منتخب مصر بعد فوزه على مصر في المباراة الفاصلة 1-0 والتي أقيمت بين المنتخبين في أم درمان بدولة السودان , وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن اقتراب الكابتن حسن شحاتة من تولي مهمة تدريب منتخب جنوب افريقيا وهو ما نفاه نجله كريم شحاتة , مؤكداً أن والده لم يستقبل أي عرض رسمي من اجل تدريب فريق البافانا بافانا .