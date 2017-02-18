محمد حلمى: ما حدث صفحة وانتهت وأنا سيد قرارى

اكد اليوم الكابتن محمد حلمى المدير الفنى لنادى الزمالك نادى القلعة الحمراء العريق وإحدى أهم الأندية العربية والافريقية والذي يتمتع بسمعة عالية فى كرة القدم اكد اليوم الكابتن محمد حلمى ان ماحدث خلال الايام السابقة من حديث عن تغييرات فى الجهاز الفنى وتحديثات قد تحدث عنها المستشار مرتضى منصور وانتشرت أبناؤها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر وانتشرت أنباء عن ذلك فى مختلف القنوات الإعلامية وعلى العديد من البرامج الفضائية وأوضح الكابتن حلمى مدرب الزمالك ان تركيزه منصب على ما هو قادم من مباريات وان مثل تلك الأشياء لا تؤثر عليه وأنه ماض فى طريقه وقد ظهرت تلك الشائعات عن التغيير بعد المستوى الغير منتظم لفرقة نادى الزمالك حيث الصعود والهبوط الغير معهود عن الفريق مرورا بمباراة الاهلى فى السوبر المصرى والتى فاز بها نادي القلعة الحمراء الزمالك والتى اقيمت بالامارات ثم بعد ذلك الهزيمة التقليدية على يد فريق الانتاج الحربى بالدورى العام وتحديدا خلال الاسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى وتدني أداء اللاعبين ومرورا ايضا مباراة الاوليمبى امس والتى استطاع الزمالك الفوز فيها بصعوبة بالغة وقد شهدت المباراة على أداء سيء وغير متوقع للفريق الأبيض الزمالك واثر ذلك عنف رئيس النادى المستشار مرتضى منصور الجهاز الفنى للفريق وذلك لسوء الأداء الذى ظهر به الفريق خلال المباراتين الاخيرتين.

تفاصيل الخبر وهجوم مرتضي منصور على محمد حلمى

أكد اليوم محمد حلمى المدير الفني للزمالك أنه يعتبر كل ما قد حدث خلال الساعات القليلة الماضية صفحة وانتهت ول انه لا يريد الحديث عن ما حدث او عن تفاصيلها، لافتا الانتباه إلى أن الأهم هو النادى الابيض و التركيز فى الفترة المقبلة على المباريات القادمة فقط.و من الجدير بالذكر انه قد شهدت الساعات الماضية اتجاهًا ل داخل القلعة البيضاء لإجراء تعديلات موسعة بالجهاز الفني للزمالك بعد الخسارة أمام فريق الإنتاج الحربى ووجه مرتضى منصور رئيس النادي هجوما عنيفا وتحذيرا من تراجع مستوى الفريق تجاه محمد حلمى عقب مباراة الأولمبي بالأمس.وقال محمد حلمى فى تصريحات صحفية اليوم إنه ابيض بخطين حمر وزملكاوي من مشجعي الزمالك ومن عشاق النادى الابيض.