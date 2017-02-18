موعد مباراة الأهلى والمقاولون اليوم فى الدورى المصري والقنوات الناقلة للمباراة

قررت اليوم لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى برئاسة المهندس عامر حسين، انه قد تم تعديل موعد مباراة الأهلى والمقاولون العربوالمقرر اقامتها يوم الأحد المقبل، فى اطار منافسات الأسبوع الـ19 بالدورى العام لكى تقام فى تمام الخامسة مساء بدلا من الثامنة مساء بتوقيت القاهرة المحلى ، على أن تقام ايضا مباراة فريق سموحة و نادى المقاصة فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بدلا من الخامسة مساء بتوقيت القاهرة . وقد جاء قرار اللجنة لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى بسبب إقامة مباراة مهمة تجمع فريق المصرى وبطل دولة نيجيريا فى إياب دور الـ64 ب ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء الأحد المقبل بتوقيت المحلى المصرى و من جانبه، قال المهندس عامر حسين رئيس اللجنة إنه يشكر تفهم الاندية المعنية بتاجيل مبارياتها للامر و يتقدم بكامل الشكر لأندية المقاصة وسموحة والأهلى والمقاولون على تفهمهم الأمر و وايضا على موافقتهم على ذلك التعديل فى المواعيد، حتى يتسنى لجميع الجماهير لمساندة فريق النادى المصرى أمام بطل نيجيريا فى لقائة الصعب فى البطولة الافريقية الكونفدرالية

تجهيزات البدرى للقاء المرتقب مع الذئاب فى مباراة الاهلى والمقاولون العرب

من الجدير بالذكر انه قد خاض حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، 17 مباراة فى منافسات الدور الأول من مسابقة الدورى الممتاز المصرى ، محققاً ارقاماً قياسية حتى الآن بعدم حدوث الخسارة فى أى مواجهة قد خاضها الفريق الاحمر امام منافسيه،و لكن إدارته الفنية لتلك المواجهات الـ 17 والتى كان بعضها يتسم بالسهولة لضف مستويات الفرق وبعضها يتسم بالصعوبة لتقارب مستويات الفرق بالدورى المصرى الان حيث شهدت جميع الاندية طفرة كبيره فى الدعم واللاعبين مما اسهم فى ارتقاء مستوى كرة القدم المصرية و شهدت ورقة “ثابتة” فى التعديل التكتيكى و الخططى لحسام البدرى المدير الفنى لنادى الاهلى والمتصدر للدورى بفارق ليس بالكبير عن منافسيه التقليديين المقصة ونادى الزمالك وذلك التكتيك الخططى الذى كان يجريه حسام البدرى فى كل لقاء يجمع الفريق الاحمر النادى الاهلى شياطين الكرة المصرية باحد منافسية فى الدورى كانت ورقتة الرابحة هى صانع الالعاب الشاب المجتهد والذى ينتظرة مستقبل واعد فى ذلك المركز من الملعب اللاعبكريم نيدفيد صانع ألعاب المارد الأحمر، أصبح الورقة “الثابتة” فى الكراسة الخططية الفنيةللكابتن حسام البدرى مدرب فريق النادى الاهلى، حيث يقوم البدرى دائما و فى أغلب المباريات بالدفع باللاعب نيدفيد كبديل بعد عدة دقائق خلال بداية الشوط الثانى ويعتبر البدرى اللاعب نيدفيد ورقته الرابحة والورقة التى سيجمع بها اوراق الحظ فى المباراة ، و فى بعض الأحيان الاخرى يشرك الكابتن حسام البدرى اللاعب كريم نيدفيد كلاعب أساسيا من بداية المباراة ثم يقوم بعد ذلك بتغيره بعد عدة دقائق فى الشوط الثانى للمبارة أيضًا، ليصبح “نيديفد” كورقة البدرى التى يعدل بها كفة الميزان المترنحة ويكمل بها خطته وادارتة للعب فى كل مباراة من مباريات الفريق الاحمر الاهلى وبتحليل مختلف إحصائيات المباريات الـ 17 التى خاضها الأهلى فى الدور الأول، اتضح جليا دور اللاعب نيدفيد و أن حسام البدرى قد دفع بـ”نيدفيد” كأساسياً وبديلاً فى 14 مواجهة للفريق، وكان اللاعب يجلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك فى اللعب مع فريق النادى الاهلى فى مباراتين فقط من المباريات التى خاضها الفريق ، وكان خارج القائمة خلال مباراة واحدة فقط، والتى سنعرضها فى السطور القادمة.

استعداد الفريقين للمباراه اليوم فى الدورى المصرى

وقد استعد الفريقين الاهلى والمقاولون العرب ذئاب الكرة المصرية بالتدريب الجيد اليوم وقد شهد كلا التدريبين النهائيين قبل المباراه بعض من الجمل التكتيكية المتفق عليها والتى يتم تحفيظها للعبين من اجل تنفيذها فى المباراة وقال البدرى متحدثا عن اللقاء ان الذئاب فريق كبير وان النادى الاهلى يضع لمواجهته حسابات خاصة ووعد الجماهير بمشاهدة مباراة ممتعة.