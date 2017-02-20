يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الجيش السوري والأهلى الاردني اليوم، روابط لايف مشاهدة مباراة الجيس السوري اليوم فى كأس الإتحاد الاسيوي ،والقنوات الناقلة للمباراة بث مباشر مباراة الاهلى الاردني تبدأ عشرة من الفرق العربية رحلتها في البحث عن استعادة اللقب الغائب عن العرب “ دوري أبطال أسيا ” لكرة القدم وتسعى للتتويج لأول مرة منذ غياب عن التتويج لمدة 5 سنوات ، في لقاء جدد غدا الاثنين 20-فبراير 2017 ، في بداية دورة المجموعات ، وقد وافق اتحاد الكرة الأسيوي علي إقامة المباريات الخاصة بدول غرب أسيا يوم الاثنين ويوم الثلاثاء بدلا من الثلاثاء والأربعاء ، بعد أن تقدمت الاتحادات المحلية بطلب إلي الاتحاد للموافقة عليه لأن ذلك يتماشى مع موعد المسابقات المحلية ، ويذكر أن أندية شرق أسيا تنافس بشدة علي لقب دوري الأبطال وتسيطر عليه في أخر خمس نسخ من دوري الأبطال ، فقد توج باللقب أولسان وتشونبوك بطل كوريا الجنوبية عام 2020وعام 2016 ، وأيضا غوانغتشكو إيقر غراند الصيني بعام 2013 وعام 2015 ، وتوج فريق وسترن سيدني الأسترالي باللقب بعام 2014 ، وقد تغير نظام البطولة في أخر خمس سنوات مما قد زيد من فرصة وحظوظ المنتخبات العربية للوصول إلي نهائي دوري أبطال أوروبا ، فالمنافسات بين أندية غرب أوروبا وشرق أوروبا تكون شديدة وستشهد منافسة شديدة من أجل الوصول إلى الدور النهائي وتحقيق البطولة ، فقد كان نادي السد القطري بطل نسخة 2011 ومن بعده لم يتوج فريق عربي بالبطولة ولكن تم الوصول ال الدور النهائي من قبل الفرق العربية أربع مرات فقط بأخر خمس نسخ من البطولة .

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الجيش السوري والأهلى الاردني اليوم فى كأس الإتحاد الاسيوي والقنوات الناقلة للمباراة

وسوف تكون المنافسة بالنسبة الفرق العربية سهلة هذه المرة بسبب أن من يفتتح اللعب بدوري المجموعات الفتح الذي بالمركز الثالث عشر بالدوري السعودي مع نادي الاستقلال الإيراني ضمن منافسات المجموعة الثانية بالبطولة ، ويذكر أن الاتحاد الأسيوي قرر إقامة المباريات بيت السعودية وإيران علي ملاعب محايدة في بلاد محايدة ، ومتوقع وصول فريق لخويا وفريق الجزيرة الإماراتي مباره ممتعة ويتوقع وصول الفريقين إلي الدور الثاني ، فقد تلقي لخويا أول هزيمة له بالدوري 3-1 أمام فريق أم صلال الأربعاء الماضي ، لذلك يبحث عن مكسب سريع لمصالحة جمهوره ولا يريد أن يتنازل عن الفوز بمبارته القادمة ، أما بالنسبة لنادي الجزيرة فهو متألق الآن بالدوري الإماراتي ولم يخسر أي مباره منذ أخر ثمان مباره له بالدوري وقرب جدا من إحراز لقب بطل الدوري وسط تقدمه عن الوصيف بفارق تسع نقاط قبل نهاية المسابقة بسبع جولات ، وسوف يلعب الأهلي الإماراتي بالمجموعة الأولي ، الأهلي الإماراتي الذي تأهل للدور النهائي بالمسابقة عام 2015 ولكنه خسر أيضا ، وسوف تقام مبارته غدا الاثنين علي أرضه مع فريق الاستقلال الإيراني ، أما نادي التعاون السعودي سوف يلعب أمام لوكوموتيف طشقند ، وذكر أن خمس فرق عربية سوف تظهر بدوري المجموعات في مباريات يوم الثلاثاء القادم ، وسوف تقام قمة عربية بين ريق الريان حامل لقب الدوري القطري وفريق الوحدة الإماراتي بمنافسات المجموعة الرابعة بدوري الأبطال ومن جهة أخري سوف يلعب الهلال السعودي وبيروزي الإيراني ، وتضم المجموعة الثالثة الأهلي السعودي وصيف البطولة نسخه 2012 أمام بونيودكور الأوزبكي بجدة ،أما فريق العين الإماراتي الذي خسر نهائي دوري الأبطال نسخه 2016 سوف يواجه زوب هان الإيراني بعد الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بهذا الأسبوع وسوف تنطلق الجولة الثانية من المسابقة بعد الأسبوع الأول فقط ، ومن الجدير بالذكر إقامة النسخه الجديدة من دوري الأبطال هذا العام دون مشاركة الفريق حامل اللقب النسخه الماضية بعد استبعاد نادي تشونبوك في هذه النسخة بسبب فضيحة الرشوة ببلاده بعام 2013.

الأهلي الأردني يطير إلى قطر لمواجهة الجيش السوري

ويذكر أن فريق الأهلي الأردني سوف يتوجه ألي الدوحة بقطر لمواجهة فريق الجيش السوري يوم الإثنين علي استاد ” ناديي الخور ” ، ضمن افتتاح لقاءات المجموعة الأولي في بطولة كأس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم ، هذا وقد صرح أحمد البيطار المدير الإداري للنادي الأهلي علي استفسارات مصر 365 ، بأن وفد من النادي سوف يتوجه إلي دبي ثم إلي الدوحة ، ولفت البيطار أنه تم أنجاز كل الترتيبات المتعلقة بسفر وفد من النادي ، حتي لا يعاني الفريق من غاب أي لاعب ، وسوف يأخذ الفريق راحة سلبية من التدريبات بالدوحة وسوف يتدرب غدا في تمام الساعة الثالثة عصرا وهذ موعد إقامة المبارة علي حسب توقيت الأردن وكشف أيضا أن سعيد شقم رئيس النادي يترأس وفد من الفريق وهم مدير نشاط كرة القد أمجد جبري ، وأحمد البيطار المدير الإداري للنادي ، والمدير الفني جمال محمود ، والمدرب العام عصام محمود ، ومساعده ناثر جرار ومدرب حراس المرمي علي محمود ومدرب اللياقة البدنية قيس معمر والطبيب محمد الغول وحسين كامل معالج ومسؤول اللوازم عبد الرحمن الردايدة ، والمنسق الإعلامي رأفت سارة ، ويشمل الوفد تسعة عشر لاعب ، وهم ” مالك شلبية ، محمد يوسف خاطر ، يزن دهشان ، عيسي نفش، محمد عاصي ، محمد طه ، سليم عبيد ، الحاج مالك ، يزن ثلجي ، محمود مرضي ، محمد العلاونة ، أحمد الصغير ، محمد لاسلو ، ركان الخالدي ، عبيدة السمارنة ، ويذكر أن هذه أول مشارك لفريق الأهلي في مسابقة الإتحاد الأسيوي ويطمح الفريق بأن يقدم أداء مميز بالبطولة فهو يشارك بالبطولة بصفته وصيف لبطل الكأس الأردني .

الجيش السوري يتوجه للدوحة استعدادًا لمواجهة الأهلي الأردني

خرجت صباح اليوم بعثة فريق الجيش السوري إلى العاصمة القطرية الدوحة لللاستعداد لمواجه الأهلي الأردني يوم الاثنين علي استاد نادي الخور بافتتاح بطولة كأس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم بالنسخة الجديدة ، وبد قرار الأتحاد الأسيوي والاتحاد الدولي بمنع الفرق والمنتخبات السورية من اللعب داخل أراضيها فاختارت أدارة نادي الجيش الدوحة العاصمة القطرية كأرض معتمدة لها بعد أن اعتذرت لبنان والأردن عن استضافة مبارياتها ، وقد كانت بعثة فق الجيش مكنة من العقيد زكريا مدير الفريق والمدرب محمد أنس مخلوف وفراس خليل مساعد للمدرب ، ومدرب اللياقة أحمد أياس ، ومدرب حراس المرمي أحمد نايف والمسؤول الإعلامي منصور الشحاف والطبيب أصلان كنجو ، واللاعبين أحمد مدنية وزكريا قدور وشاهر الشاكر ، وحسين شعب ، ومحمد حمدكو ، عبدالملك عنيزان ، وبهاء قاروط ، ومحمد العبادي ، وعبدالناصر حسن ، عبدالرحمن بركات ، أحمد للحام ، ومحمد العقاد ، ومحمد سليم سيقجي ، ويذكر أن ألاعبين يوسف قلفا ومحمد شريفة يغيبان عن الفريق للأصابة ، وقد أقامت أدارة النادي حفل تكريم للفريق علي إنجازاته بمونديال عمان حيث توج بالمركز الثالث وتم تكريم رجال الإعلام السورين بالاحتفال ، ويذكر أن قرعة البطولة بنسختها الجديدة قد جعلت الجيش بالمجموعة الأولي بجانب فريق الزوراء العراقي وفريق الأهلي الأردني وفريق السويق العماني ، ويشترط في النسخة الجديدة من البطولة تأهل المجموعات الثلاثة بغرب أسيا لإصحاب المراكز الأولي بكل مجموعة وأفضل فريق يحقق المركز الثاني وهذا سوف يزيد من اشتعال المنافسة بين الفرق المتسابقة بالبطولة .

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