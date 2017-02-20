جدول مباريات كأس الإتحاد الآسيوي اليوم مع القنوات الناقلة للمباريات وأسماء المعلقين عليها

تبدأ مباريات الجولة الأولى الإفتتاحية من بطولة كأس الإتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق 20 فبراير 2017, حيث نشاهد اليوم الكثير من المباريات المميزة والمثيرة للغاية وذلك بسبب المشاركة القوية للأندية العربية في هذه البطولة ومن أهم الأندية المشاركة :

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها والمعلقين عليها

المباراة الأولى بين الصفاء اللبناني والقوة الجوية

نبدأ بالمبارة الأولى والتي سوف تكون بين نادي الصفاء اللبناني ونادي القوة الجوية اللبناني, وسوف يتم نقل هذه المباراة عبر شاشة قناة الكأس 8 HD الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت جرينيتش, ليقوم بالتعليق على هذه المباراة المعلق عبد الرحمن العبد الله.

المباراة الثانية بين الجيش السوري والأهلي الأردني

ثم تليها المباراة القوية بين نادي الجيش السوري ونادي الأهلي الأردني, وسوف يتم نقل هذه المباراة عبر شاشة قناة الكأس 7 HD في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت جرينيتش, ليقوم بالتعليق على هذه المباراة المعلق أحمد المعمري.

المباراة الثالثة بين الزوراء العراقي والسويق العماني

وتقام المباراة الثالثة بين نادي الزوراء العراقي ونادي السويق العماني على استاد حمد الكبير بدولة قطر, وسوف يتم نقل هذه المباراة عبر شاشة قناة الكأس 7 HD في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت جرينيتش, ويقوم بالتعليق على هذه المباراة المعلق عبد العزيز الهوساوي.

المباراة الرابعة والأخيرة بين الحد البحريني والوحدة السوري

وتقام المباراة الرابعة والأخيرة اليوم بين نادي الحد البحريني ونادي الوحدة السوري على استاد البحرين الوطني, وسوف يتم نقل هذه المباراة عبر شاشة قناة الكأس 8 HD في تمام الساعة الثالثة والربع عصراً بتوقيت جرينيتش, ويقوم بالتعليق على هذه المباراة المعلق أحمد العجمي.

باقي مباريات البطولة

إلى أن يتم استكمال باقي مباريات البطولة غداً يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2017, ومن أهم المباريات التي سوف تقام غداً مباراة نادي صحم العماني في مواجهة نادي المحرق البحريني, بالاضافة إلى مباراة نادي الوحدات الأردني في مواجهة نادي النجمة اللبناني.