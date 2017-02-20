جدول مباريات دوري أبطال آسيا اليوم الإثنين والقنوات الناقلة لها والمعلقين عليها

تبدأ فعاليات بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الإثنين الموافق 20 فبراير 2017, وتكون البداية مع دور المجموعات حيث تقام اليوم أربعة مباريات ضمن منافسات المجموعة الأولى والثانية, حيث تشهد البطولة الآسيوية إفتتاحية مثيرة في مباريات قوية ومهمة للغاية, حيث ينتظر المشاهدين مواجهات من العيار الثقيل بين الأندية الخليجية في البطولة المنتظرة.

مواعيد المباريات والقنوات الناقلة لها والمعلقين عليها

المباراة الأولى بين الفتح وإستقلال خوزستان

تقام المباراة الأولى بين نادي الفتح السعودي ونادي إستقلال خوزستان الإيراني على استاد مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر, وتزاع المباراة مباشرة عبر شاشة قناة بي ان سبورت 2 HD بتعليق سوار الذهب, وقناة الكأس 3 HD بتعليق خالد اليوسف, في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً بتوقيت جرينيتش والساعة الثانية ظهراً بتوقيت السعودية.

المباراة الثانية بين الجزيرة ولخويا

وتعتبر المباراة الثانية هي قمة مباريات الجولة الأولى بين نادي لخويا القطري ونادي الجزيرة الإماراتي على استاد عبد الله بن خليفة بنادي لخويا, وتزاع المباراة مباشرة عبر شاشة بي ان سبورت 1 HD بتعليق فهد العتيبي, وعلى قناة الكأس 3 HD بتعليق أحمد الطيب, وذلك في تمام الساعة الثانية إلا عشرة ظهراً بتوقيت جرينيتش والساعة الخامسة إلا عشرة مساءاً بتوقيت قطر والسعودية والساعة السادسة إلا عشرة مساءاً بتوقيت الإمارات.

المباراة الثالثة بين التعاون ولوكوموتيف طشقند

وتقام المباراة الثالثة بين نادي التعاون السعودي ونادي لوكوموتيف طشقند الأوزبكي على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية, وتزاع المباراة مباشرة عبر شاشة قناة بي ان سبورت 2 HD وقناة الكأس 6 HD في تمام الساعة الثالثة وأربعون دقيقة بتوقيت جرينيتش والساعة السادسة وأربعون دقيقة بتوقيت السعودية.

المباراة الرابعة والأخيرة بين الأهلي واستقلال طهران

وتقام المباراة الرابعة والأخيرة بين نادي الأهلي الإماراتي ونادي إستقلال طهران الإيراني على استاد راشد بالنادي الأهلي, وتزاع المباراة مباشرة عبر شاشة قناة بي ان سبورت 1 HD بتعليق علي سعيد الكعبي, وعلى قناة الكأس 3 HD بتعليق خالد الحدي, وذلك في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت جرينيتش والساعة الثامنة والربع بتوقيت الإمارات.

باقي مباريات البطولة

إلى أن يتم استكمال مباريات الجولة الأولى من البطولة غداً الثلاثاء الموافق 21 فبراير 2017 ومن أهم هذه المباريات مواجهة نادي الهلال السعودي ونادي بيرسبوليس الإيراني ومباراة نادي العين ونادي ذوب آهن آصفان الإيراني ومباراة نادي الوحدة الإماراتي ونادي الريان, وتختتم مباريات الجولة الأولى بمباراة نادي الأهلي السعودي ونادي بونيودكور الأوزبكي.