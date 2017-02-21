تعرف علي شروط ميسي لتجديد عقده مع البرسا

ذكرت تقارير أسبانية أن نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي ، يشترط لتجديد عقده ، رحيل بعض اللاعبين عن برشلونة لكي يوافق علي تجديد عقده مع البرسا الفترة المقبلة وتحديدا بعد عودته من زيارة مصر ، وقد طلب ميسي رحيل ثلاثة لاعبين بالتحديد هم ” جيرمي ماثيرو ، لوكاس ديني ، أندريه غوميز ” لكي يوافق علي تجديد عقده مع برشلونة ، ويريد الأرجنتيني ليونيل ميسي رحيل المدير الفني لفريق برشلونة لويس إنريكي بنهاية الموسم أيضا ، بعد هزيمة فريقه أمام فريق باريس سان جريمان برباعية نظيفة في ذهاب دور الثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، ويذكر أن عقد ليونيل ميسي سوف ينتهي الصيف المقبل مع ناديه برشلونة ، ولكن تسعى إدارة نادي برشلونة إلى تجديد عقد اللاعب بكل جهد من أجل أفناعه، خصيصا بعد العروض التي تلاقها اللاعب التي توصف بالعروض الخيالية هذه الفترة ، وأبرزهم عرض نادي مانشستر سيتي الانجليزي الذي عرض علي اللعب 100 مليون جنيه إستريلينى، فيسعى مسؤولين النادي في الحصول علي توقيع اللاعب مرة أخري . زمن الجدير بالذكر أن اللاعب قد حصل علي أسوا تقيم وسط زملائه من قبل المدير الفني للفريق لويس أنريكي ، الذي يتحمل مسئولية خسارة الفريق أمام باريس سان جيرمان فصرح المدير الفني علي أن ميسي صاحب ال5 كور ذهبية ، بتقديم مستوي هذلي جدا بمبارة باريس سان جيرمان ، بينما حصل اللاعبين تيرشتيغن ونيمار علي تقيم إيجابي من قبل المتابعين .

ميسي بالقاهرة مساء الثلاثاء

وبدأ الأرجنتيني ليونيل ميسي ساحر فريق برشلونة رحلته الي مصر ومن المقرر وصوله إلي القاهرة يوم الثلاثاء 21-2-2017 ، وقد ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية أن ميسي بصحبة شقيقه يستعدان للطيران إلي القاهرة للمشاركة بحملة التوعية بعلاج فيرس يس والترويج للسياحة العلاجية بمصر ،بعد أن كانت الزيارة محدد لها يوم الأربعاء الماضي إلا أن اللاعب طلب التأجيل بعد خسارة فريقه برباعية من فريق باريس سان جيرمان بدور ال16 من دوري أبطال أوروبا .

ميدو يعتذر عن عدم استقبال ميسي بسبب الأهلي

وأعتذر أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي وادي دجلة عن عند استقبال الأرجنتيني ميسي يوم الثلاثاء ويرجع ذلك بسبب انشغاله مع فريقه وادي دجلة بالمعسكر المغلق قبل مباره النادي الأهلي ، وذكر ميدو أنه يهدف إلى الفوز علي النادي الأهلي في المواجهة المرتقبة بين الفريقين خلال أيام .