الشروط الخمسة التي وضعها ليونيل ميسي لتجديد تعاقده مع فريق برشلونة

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أصبح ملف التجديد للاعب فريق برشلونة الأسباني ، البرغوث الأرجنتيني ” ليونيل ميسي ” صداعا مؤرقا في في رأس ادارة النادي الكتالوني ورئيسه ” جوسيب ماريا بارتوميو “، حيث أنه يرغب في الانتهاء من هذا الأمر في أقرب وقت لتقليل الضغط على الفريق والإدارة، نقلت تقارير صحفية مقربة من الكامب نو أن ميسي وضع 5 شروط أمام إدارة فريق برشلونة حتى يجدد عقده مع الفريق ، يذكر أن ميسي ينتهي تعاقده مع برشلونة بنهاية شهر يونيو 2018 ، وأكدت صحيفة دياريو جول الأسبانية أن الشروط الخمسة التي وضعها ميسي أمام الإدارة الكتالونية لا علاقة لها بالمطالبات المالية أو المرتب الذي سوف يحصل عليه اللاعب من النادي ، وقالت الصحيفة أن الأمور المالية للاعب يتم مناقشتها مع وكيل أعمال اللاعب ووالده ” خورخي ميسي ” ، الذي وضع شرطا منفصلا للعودة للحصول على أعلى راتب في الفريق في العقد الجديد ، وجاءت مطالب اللاعب ليونيل ميسي كالتالي:

شرط ميسي الأول هو التعاقد مع قلب دفاع للفريق:

طلب ليونيل ميسي من إدارة فريق برشلونة ضرورة التعاقد مع مدافع للفريق بجانب قلب دفاع الفريق اللاعب الاسباني جيرارد بيكيه ، ويعد اللاعب ” إيمريك لابورت ” مدافع فريق أتلتيك بيلباو الأسباني ، واللاعب ” ماركينيوس ” مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، واللاعب ” كوستاس مانولاس ” مدافع روما الإيطالي ، واللاعب ” ياري مينا ” مدافع فريق بالميراس البرازيلي ، هم أبرز المرشحين للعب ضمن صفوف البلوجرانا في الموسم المقبل.

شرط ميسي الثاني هو التعاقد مع مهاجم جديد للفريق:

والشرط الثاني الذي وضعه ميسي هو التعاقد مع مهاجم ليلعب لصفوف الفريق ، ويصلح ليكون بديلا لMSN ، الأرجنتيني ميسي والأوروجواياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا ، وخاصة بعد فشل اللاعب ” باكو ألكاسير ” في تقديم آداء يضمن له أوراق اعتماده داخل الفريق وعدم تكيفه مع طريقة آداء الفريق ، وجدير بالذكر أن اللاعب ” موسى ديمبيلي ” لاعب فريق سيلتك الأسكتلندي واللاعب ” سيرجي إنريتش ” لاعب إيبار الأسباني هم أبرز المرشحين للعب لصالح فريق برشلونة ويكون بديلا قويا للMSN وتخفيف الضغط عنهم في المباريات الصعبة.

شرط ميسي الثالث هو تدعيم خط وسط الفريق بلاعبين مميزين:

كما جاء في تقرير صحيفة ” دياريو جول ” أن ميسي وضع شرطا ثالثا بضم لاعب خط وسط لفريق برشلونة لترميم خط وسط الفريق في الموسم المقبل ، وخاصة بعد فشل اللاعب ” أندريه جوميز ” في تقديم آداء مميز يبرهن به جدارته في ارتداء القميص الكتالوني ، وقلة الخبرة عند لاعبي الفريق ” دينيس سواريز ” و “رافينيا ” ، وشملت قائمة أبرز المرشحين للتوقيع مع الكتلان عدد كبير ن اللاعبين أقربهم: ” ماركو فيراتي ” لاعب فريق باريس يان جيرمان الفرنسي ،” فيليب كوتينيو ” لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ، ” إيسكو ” لاعب ريال مدريد الذي تدور العديد من الشائعات عن قرب توقيعه على أوراق انضمامه للفريق الكتالوني ، ” تياجو ألكانتارا ” لاعب بايرن ميونخ الألماني ، وأخيرا اللاعب ” ساؤول نيجويز ” لاعب فريق أتلتيكو مدريد.

ميسي يطلب التعاقد مع ظهير أيمن للبلوجرانا:

وجدير بالذكر أن من طلبات ميسي أن تتعاقد ادارة الفريق مع لاعب ظهير أيمن جديد للفريق حيث فشل الفريق في معالجة المشكلات التي يعاني منها الجانب الأيمن طوال الموسم الجاري منذ رحيل ظهير الفريق اللاعب البرازيلي ” داني ألفيس ” لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي حاليا، والذي رحل عن الفريق في نهايو الموسم الماضي ، وتظل مشكلة الظهير الأيمن القوى والقادر على صناعة الفرص لمهاجمي الفريق هي المشكلة الأبرز في خط دفاع البلوجرانا حاليا مع عدم قدرة اللاعب ” سيرجي روبيرتو ” على تقديم آداء يضمن له استمراره مع الفريق ، ويعد اللاعب ” هيكتور بيليرين ” ظهير أيمن نادي أرسنال الإنجليزي ، هو أبرز المرشحين لخلافة ” سيرجي روبيرتو ” في مركز ظهير أيمن البلوجرانا .

الشرط الخامس لميسي التعاقد مع مدرب جديد للفريق بمميزات خاصة:

أما آخر طلب أبلغه البرغوث الأرجنتيني ” ليونيل ميسي ” لإدارة الفريق الكتالوني لتوقيع عقود تجديد تعاقده مع الفريق حسب تقرير صحيفة ” دياريو جول ” الأسبانية ، هو تعاقد إدارة الفريق مع مدرب الفريق خلفا للمدير الفني الحالي ” لويس إنريكي ” ، يكون بمميزات خاصة ويكون يحمل أفكار جديدة للفريق في الملعب ويساعد الفريق على حصد الألقاب والمنافسة على البطولات المحلية والقارية التي يشارك فيها الفريق الكتالوني ، وذكرت الصحيفة أن المدير الفني الأرجنتيني ” خورخي سامباولي ” وهو المدير الفني الحالي لفريق أشبيلية صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأسباني هذا الموسم بفارق نقطتين فقط عن برشلونة المتصدر ونفطة وحيدة عن ريال مدريد الوصيف.