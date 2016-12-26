موعد البث المباشر لمباراة الاتحاد السعودي والأهلي السعودي فى نصف نهائي كاس ولي العهد 2016 والقنوات الناقلة لها …موعد مباره أهلى جدة واتحاد جدة فى ديربى جدة

يلاشوت مشاهدة مباراة الاتحاد والاهلى بث مباشر نستعرض معكم اليوم احد أهم لقاءات دوري عبد اللطيف جميل السعودي لموسم 2016، فقد تحدد موعد مباراة الاتحاد السعودي والاهلي السعودي القادمة في نصف نهائي كاس ولي العهد 2016 ،من المقرر أن تقام المباراة التى يتنظرها جميع عشاق الكرة السعودية المباراة النارية فى دربى مدينة جدة يوم الأ ثنين الموافق 26-12-2016 ..حيث سوف تقوم مجموعة قنوات MBC PRO ،بنقل مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر .. ويمكنكم متابعة ديربى جدة مباشر كورة لايف ويلا شوت اليوم الثلاثاء الموافق 27-12-2016 ، حيث يلتقي نادي الاتحاد السعودي بنظيره القوي الاهلي السعودي ضمن فاعليات منافسات مباريات بطولة نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي 2016 ، ويجتمع العملاقين فى لقاء هام وقوي على أرضية ملعب “الملك عبدالله ببريدة”، ويدخل فريق الاتحاد السعودي لقاء اليوم وهو يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين لموسم 2016، بعد أن استطاع حصاد رصيد 34 نقطة، حيث ياتى الأتحاد متقدمًا على المتصدر بالجدول غريمه الهلال السعودي حتى الآن بفارق الأهداف ، وعلى النظير الأخر يدخل فريق الأهلي السعودي لقاء اليوم وهو يتربع على المركز الثالث من جدول ترتيب دوري عبد اللطيف ، حيث استطاع حصاد 31 نقطة من رصيد مبارياته الماضية ومشاركاته بالدوري السعودي، فقد شارك فى 14 جولة من دوري عبد اللطيف جميل السعودي لموسم 2016.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والأهلي السعودى Al Ahli vs Al Ittihad بث مباشر بجوده عالية فى نصف نهائى كأس ولى العهد :

يتم نقل مباراة اليوم بين فريقي مباراة الاتحاد والأهلي السعودى Al Ahli vs Al Ittihad بدوري جميل للمحترفين، على مجموعة القنوات الناقلة حصريا لمباريات الدوري السعودي للمحترفين MBC الرياضية 1 ، وقناة MBC الرياضية HD 1 ،، حيث تقوم القنوات بعمل تغطية من داخل استديوهات التحليل ، كما ستذاع المباراة على القناة الناقلة أم بي سي برو سبورت، ويقوم المعلق الرياضى جعفر الصليح بالتعليق من داخل الإستديوهات.

ديربي جدة .. التاريخ يقف في صف الأهلي والأرقام الفردية للاتحاد

تقام الأحد المقبل مباراة كبيرة بين كل من الأهلي والاتحاد، ضمن مباريات الجولة الـ 8 من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم.

المباراة بالطبع لها طابعها الخاص، كونها مباراة ديربي، فدومًا ما يبحث محبي أطراف الديربي على نقاط التفوق على الغريم.

وفيما يلي يرصد موقع عبر أهم أرقام المواجهات التاريخية بين الفريقين:

– الفريقين التقيا في 165 مناسبة منذ تأسيسهما.

– الفوز كان حليف الاتحاد في 56 لقاء، مقابل 61 للأهلي و47 تعادل.

– الأهلي يتفوق في كل البطولات على الأتحاد من حيث عدد مرات الفوز في المباريات فيما عدا بطولة الدوري التي يتفوق فيها الاتحاد.

– دوري أبطال أسيا كذلك لا يشهد تفوق رقمي للملكي، حيث تواجه الفريقان مرتين عام 2012 حقق فيهما الأهلي الفوز في مرة والاتحاد في المرة الآخرى.

– التفوق كان حليف الاهلي بشكل واضح في كل من كأس الملك وكأس ولي العهد، حيث حقق الفريق 21فوز مقابل 14 للاتحاد.

– الأهلي كذلك يحظى بشرف الفوز في أول ديربي أقيم بين الفريقين عام 1938 بهدفين لهدف، الا ان الاتحاد لديه شرف الفوز بأكبر نتيجة بثمانية أهداف مقابل هدفين في مباراة كأس الملك عام 1966.

– على المستوى الفردي يتفوق فريق الاتحاد بشكل واضح، حيث يأتي على سبيل المثال ترتيب الهدافين التاريخيين للديربي كالتالي:

سعيد غراب – الاتحاد: 19 هدفا

حسام أبو داود – الأهلي: 144 هدفا

موعد مباراة الاتحاد السعودي والأهلي السعودي:

يدخل فريق الاتحاد السعودي لقاء اليوم بروح إيجابية بعد فوزه الأخير على غريمه من نادي الباطن السعودي، فى اللقاء الذى جمعهما في الدور الثمانية في كأس ولي العهد السعودي 2016 ، وأنتهت أحداثه بإحراز الاتحاد السعودي هدف نظيف فى شباك خصمه فريق الباطن السعودي دون رد منه، ومن جهة أخري لم يدخل فريق الأهلي السعودي لقاء اليوم خالى الوفاض بعد فوزه الساحق لنظيره من فريق هجر السعودي، فى اطار منافسات النصف النهائي من كأس ولي العهد السعودي 2016، حيث أنتهى اللقاء الذى جمعهما بفوز فريق الاهلي بـ 6 أهداف مقابل هدف واحد من لاعبي الهجر السعودي في منافسات الدور الثمانية من البطولة .

توقيت مباراة الاتحاد السعودي والاهلي السعودي بدوري عبد اللطيف جميل السعودي لعام 2016:

يتقابل فريق الاهلي وفريق الاتحاد فى بطولة دوري عبد اللطيف جميل السعودي 2016، في تمام الساعة السابعة والخمسين دقيقة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، والساعة السادسة والخمسين دقيقة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة والخمسين دقيقة مساءًا بتوقيت جرنتش العالمي ، حيث يسعي كل فريق فى مباراة اليوم إلى بذل قصار جهدهم والفوز بالمباراة على حساب الأخر، من أجل التأهل فى نهائي كأس ولي العهد السعودي 2016 .كما يمكنك مشاهدة لقاء القمه ديربي جده مباراة الاهلي والاتحاد علي قنوات ام بي سي برو سبورت الرياضية Mbc Pro Sport 1 حيث تشاهد مباشرة مباراة الاهلي والاتحاد التي تعد اهم مباريات كأس ولى العهد السعودى .

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السعودي والاهلي السعودي في نصف نهائي كاس ولي العهد 2016:

تم الإعلان عن القنوات الناقلة المجانية التى سوف يذاع عليها مباراة الاتحاد السعودي والاهلي السعودي في اطار فاعليات منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس ولي العهد السعودي 2016 ، حيث تقرر أن يتم بثها بجودة عالية وبث مباشر من داخل ملعب الملك عبدالله ببريدة اليوم الثلاثاء ، على مجموعة قنوات ام بي سي برو سبورت MBC PRO SPORT .