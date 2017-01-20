يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وأوغندا بث مباشر في كأس أمم أفزيفيا 2017 بجوده عالية والموبيل

جدير بالذكر ان المنخب المصري صاحب أعلى رقم في عدد المشاركات في بطولة كأس الامم الافريقية بفارق ثلاث مشاركات عن اقرب ملاحقيه منتخب كوت ديفوار , حيث يشارك المنتخب المصري للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه , وايضا يعتبر المنتخب المصري هو أعلى المنتخبات تتويجا باللقب برصيد سبعة ألقاب , فيما يأتي المنتخبان الغاني والكاميروني في المرتبة الثانية برصيد أربع ألقاب لكلا منهما , وقد فشل المنتخب المصري في التأهل للبطولة في أخر ثلاث نسخ , وقد قدم المنتخب أداء غير مرضي لجماهيره التي ترغب في السيطرة على الساحة الافريقية من جديد بعد الحصول على اللقب في ثلاث بطولات متتالية , حيث تعادل المنتخب المصري في مباراته الاولى مع منتخب مالي , المباراة التي هدت اداء ضعيفا لهجوم النتخب المصري الذي فشل في تسجيل أي هدف , هذا التعادل أعطى الفرصة لغانا لاحتلال الصدارة بعدما فاز في مباراته الافتتاحية على منتخب أوغندا , في حين يحتل الفراعنة المركز الثاني بالتساوي مع منتخب مالي في عدد النقاط بنقطة وحيدة ,مما سيجعل المنتخب المصري تحت ضغط كبير من أجل الفوز والابقاء على حظوظه في التاهل للدور الثاني , اما بالنسبة للمنخب الاوغندي فقد خسر لقائه الاول امام المنتخ الغاني المتصدر الذي استطاع أن يفوز بهدف نظيف من ركلة جزاء سجلها أندريه أيو , وبالتالي يكون المنتخب الاوغندي في المركز الاخير بدون رصيد من النقاط , وهو ما يعني أن تلقيه الخسارة الثانية ستخرجه من البطوله من الدور الاول.

القنوات الناقلة لمباراة مصر واوغندا أمم إفريقيا 2017:

تقرر نقل مباراة مصر واوغندا بالجابون ضمن فاعليات مسابقة أمم أفريقيا 2017 على الهواء مباشرة وجودة عالية على مجموعة قنوات بي إن سبورت الراعية لجميع مباريات كأس أمم إفريقيا الجابون 2017 ، حيث تم نقل أحداث اللقاءات الهامة بالبطولة من داخل استديوهات التحليل وخلف الشاشات الفضائية بأقوي المعلقين الرياضيين حول العالم التى تستعد بهم القناة لمواكبة هذا الحدث الضخم الذي لا ينعقد إلا كل عامين.

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس الأمم الأفريقية

من خلال موقعنا مصر 365 نحرص على متابعه اخر اخبار القنوات الناقلة لبطولة امم افريقيا النسخة 31 حيث أعلنت قناتى (آر تى إس) السنغالية على القمر الصناعى w3 وقناة ( أو آر تى إم) المالية على نفص القمر الصناعى أنهما سوف يقومان بنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون مجانا، وذلك من خلال الترددات الآتية.

تردد قناة ( RTS ) السنغالية.

11221 أفقى 27500 أو 12728 أفقى 30000.

تردد قناة ( ORTM) المالية.

12728 أفقى 30000 أو 10721 أفقى 275000.

كوبر” يرفض اجراء تعديلات في تشكيل المنتخب امام أوغندا” يلاشوت مشاهدة مباراة مصر واوغندا بث مباشر فى كأس امم افريقيا بجوده عالية والموبيل

كورة اون لاين مشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم فى بطولة كاس امم افريقيا فى مباراته اليوم امام منتخب اوغندا أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، جاهزية اللاعبين لمواجهة منتخب واوغندا ..نقدم لكم التشكيلة المتوقعة للمنتخب المصري لكرة القدم الذي يخوض غدا السبت ثاني لقاءاته في بطولة كاس الامم الافريقية المقامة حاليا في الجابون في الفترة من 14يناير وحتي 5فبراير, جدير بالذكر أن المنتخب المصري قدم أداء سيئا في المباراة الاولى أمام نظيرة المالي والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين , الأمر الذي جعل الجمهور والمحللين يوجهون انتقادات حادة للجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر.تشير المعلومات إلى وجود انقسام داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني حول التشكيل الذي سيبدأ به المنتخب المباراة غدا أمام المنتخب الاوغندي في ثاني لقاءات المنتخب المصري بعد التعادل المخيب للأمال في المباراة الاولى امام المنتخب المالي , وبالتالي لا بديل للمنتخب المصري إلا الفوز على أوغندا وانتزاع الثلاث نقاط للحفاظ على حظوظ مصر في التأهل للدور الثاني بالبطولة.ويرى بعضا من أعضاء الجهاز الفني من المنتخب ضرورة التخلي عن التحفظ الدفاعي وضرورة المغامرة بشكل أكبر عن الذي ظهر عليه المنتخب في مباراة مالي التي انتهت بالتعادل السلبي .

التشكيلة المتوقعة للمنتخب المصري

في حراسة المرمي :- عصام الحضري في خط الدفاع:-علي جبر-احمد حجازي -محمد عبدالشافي – عمر جابر في خط الوسط :-طارق حامد- محمد النني – عبدالله السعيد في خط الهجوم:- محمد صلاح- تريزيجية-مروان محسن

كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر و اوغندا بث مباشر والقنوات الناقلة للمباراة بجوده عالية والموبيل

المدير الفني للمنتخب هيكتور كوبر يرى أن يبدأ بنفس التشكيلة الاولى مع إعطاء لاعبي خط الوسط والطرفين أدوار هجومية من أجل الضغط على أوغندا والفوز بالمباراة , فيما يرى أعضاء أخرون من الجهاز الفني ضرورة إجراء تغييرات في التشكيلة التي تبدأ المباراة وذلك بالدفع برمضان صبحي على حساب تريزيجية والدفع بعمر جابر على حساب أحمد فتحي من أجل الهجوم من الاطراف .يخوض المنتخب الوطني اليوم مرانه الاخير على الملعب الفرعي لاستاد بورت جنتيل الذي يستضيف مبارايات المنتخب في دور المجموعات , وبعد التمرين على الملعب الفرعي يقوم اللاعبون بالمشي على أرضية ملعب المباراة مدة 15 دقيقة لعدم إجهاد أرضية الملعب , جدير بالذكر أن لاعبي المنتخب المصري قد أبدوا استيائهم من ارضية ملعب بورت جنتيل , الامر الذي يمثل صعوبة امام لاعبي المنتخب من أجل اللعب بحرية في الميدان.في هذا المران الأخير يضع الجهاز الفني للمنتخب اللمسات الاخيرة والتركيز على تلاشي الأخطاء التي وقع فها اللاعبون في المباراة الاولى مع الاتفاق على بعض الجمل التكتيكية التي تنفذ أثناء المباراة , حتي يتمكن المنتخب من حصد الثلاث نقاط والحفاظ على حظوظه في بلوغ الدور الثاني من البطولة, وخصوصا أن المباراة الاخيرة للمنتخب ستكون أمام منتخب قوي هو المنتخب الغاني الذي يسعي للانتقام لخسارته من المنتخب المصري في تصفيات كاس العالم و لذلك لابد على المنتخب المصري الفوز بهذا اللقاء لتسهيل المهمة.