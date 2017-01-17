نتيجة وملخص اهداف مباراة مصر ومالى اليوم السبت 17-1-2017 فى بطولة افريقيا

عشاق الساحرة المستديرة والمتعة الكروية فى كل مكان حول العالم تقام اليوم السبت 5-12-2015..روابط يوتيوب يلاشوت مباراة مصر ومالى بث مباشر المباراة الحاسمة بالنسبة المنتخب المصرى الأولمبى فى بطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 23 عام والمقامة فى السنغال عندما يلاقى المنتخب المصرى الأولمبى نظيرة المالى فى الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة ويلتقى فى نفس الدور من المجموعة ذاتها المنتخب الجزائرى مع نظيرة النيجيرى من أجل حسم المنتخبات المتأهلة الى الدور قبل النهائي مباراة مصر ومالي والتي زادت أهميتها بشدة لمنتخب مصر، خاصة بعد تعادله الثاني مع منتخب نيجيريا الأوليمبي في مباراة قوية جداً شهدت تفوق مهاري وخططي من المنتخب المصري خاصة في الشوط الثاني وتحويل هزيمتهم بهدفين بفعل الحكم لتعادل مستحق.فيما واصل المنتخب المصري أستعداته للقاء بقيادة المدرب حسام البدري الذي سيكون لدية دفعة كبيرة منأجل حسم بطاقة التأهل الى الأولمبياد بعدما تعرض الفريق المصرى للظلم التحكيمى فى مباراة نيجيريا فى المباراة السابقة من البطولة الأفريقية، التي ستكون مؤهلة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو في أواخر العام المقبل.يذكر أن قواعد البطولة تقضي بتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد ريو دي جانيرو. ..مصر365

منتخب مصر والذي تعادل مع منتخب نيجيريا 2-2، تعرض لقسوة تحكيمية ببداية مباراة نيجيريا، نتيجة احتساب الحكم لركلتي جزاء بدون وجه حق، ليعود منتخب مصر ببداية الشوط الثاني وكأنه يلعب مباراة من جديد ويلقن لاعبي نيجيريا دروسا في فنون ومهارات كرة القدم.وضمن منافسات الجولة الثانيه من البطولة الإفريقيه المؤهله لإولمبياد ريو دي جانيرو 2016 ، يلاقي المنتخب الأوليمبي المصري نظيره المالى في الثامنه مساء اليوم السبت فى السابعة مساءاوحصلت مجموعة القنوات القطريه ” بي إن سبورت ” علي حقوق بث المباريات بشكل حصري وتذاع المباراة علي قناة بي ان سبورت 10.