آخر أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 14-2-2017 موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي وغموض حول تجديد عقد نجوم الفريق وتعاقد الأهلي مع مدافع الزمالك

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آخر أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 14-2-2017 غموض حول تجديد عقد متعب وغالي:

غموض يلف الملف الخاص بتجديد تعاقد النادي الأهلي المصري مع نجميه قائد الفريق ” حسام غالي ” والقناص ” عماد متعب.“، وذلك على الرغم من انتهاء تعاقد كلا اللاعبين مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، وكان المدير الفني للنادي الأهلي الكابتن ” حسام البدري ” قد أكد أكثر من مرة على ترحيب النادي الأهلي بتجديد عقد ثنائي الفريق حسام غالي وعماد متعب ، خلال فترة توقف الدوري في شهر يناير المنقضي أثناء بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم التي كان يشارك فيها منتخب مصر ، إلا أن الجميع تفاجأ مؤخرا بعدم تجديد الثنائي لعقودهما مع النادي الأهلي ، وعدم توقيعهم على العقود وذلك دون إعلان أى أسباب واضحة .

وفي نفس السياق فقد أعرب وكيل أعمال اللاعبين نادر شوقي في تصريحات إذاعية أن النادي الأهلي حتى الآن لم يتخذ أي خطوات رسمية مع حسام غالي وعماد متعب حتى يجدد عقديهما رغم أن النادي الأهلي أعلن أكثر من مرة على لسان مسئوليه أنه متمسك باللاعبين وأنه سوف يقيدهما في قائمة الفريق الأفريقية ، وقال نادر شوقي أن اللاعبين في حالة عدم تجديدهما لتعاقدهم مع النادي الأهلي فإنهم سوف يلعبون لنادي آخر مضيفا أن اللاعب حسام غالي قد حدد أنه يرغب في اللاعب لنادي وادي دجلة لمدة موسم واحد ثم يعتزل كرة القدم في حالة عدم تجديده مع النادي الأهلي، أما اللاعب عماد متعب فسوف يتم دراسة العروض الداخلية والخارجية المقدمة له للإستقرار على الأفضل من بينها لتكون وجهته المقبلة.

آخر أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 14-2-2017 حقيقة تعاقد الأهلي مع مدافع الزمالك:

انتشرت الإشاعات خلال الساعات الماضية التي تؤكد حصول النادي الأهلي على توقيع مدافع غريمه التقليدي نادي الزمالك المعار إلى نادي سموحة السكندري اللاعب ” أحمد دويدار ” ، وذلك لضم اللاعب من بداية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر ، وصرحمصدر مسئول من داخل النادي الأهلي أن اللاعب أحمد دويدار معروض على النادي الأهلي للتعاقد معه من بداية الموسم المقبل ، وكان أحد وكلاء اللاعبين قد عرض على النادي الأهلي التعاقد مجانا مع اللاعب أحمد دويدار من بداية الموسم المقبل خاصة وأن اللاعب أنها ارتباطاته مع الفارس الأبيض بالفعل وأصبح لاعبا حرا.

وصرح اللاعب أحمد دويدار أنه يرحب بالإنضمام للنادي الأهلي بداية من الموسم المقبل كما أنه قال للوكيل الذي قدم له عرض النادي الأهلي أنه ما إذا وافق النادي الأهلي على انضمام اللاعب له فإنه سوف يفضل هذا العرض على عرض آخر مقدم له من نادي القادسية الكويتي يطلب فيه التعاقد مع اللاعب بداية من الموسم المقبل ، وقالت مصادر صحفية أن اللاعب أحمد دويدار لم يوقع حتى الآن على عقود الانضمام للنادي الأهلي ، فهو ينتظر موافقة المدير الفني للنادي الأهلي الكابتن حسام البدري على انضمامه للفريق.

آخر أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 14-2-2017 موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة لها:

يستضيف ملعب الجيش في محافظة السويس غدا الأربعاء الموافق 15 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية ، مباراة كرة قدم تجمع بين فريق النادي الأهلي المصري وفريق النادي الإسماعيلي في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري لكرة القدم ، وكانت مباراة الدور الأول بين الأهلي والإسماعيلي قد انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة هدف وحيد دون رد ، وإليكم الآن ترتيب الفريقين في جدول الدوري المصري وفرص الفريقين في المباراة.

يدخل النادي الأهلي مباراة الغد أمام النادي الإسماعيلي وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، برصيد 45 نقطة بعد لعب 17 مباراة بفارق 4 نقاط فقط عن نادي مصر المقاصة صاحب المركز الثاني ، حقق النادي الأهلي الفوز والثلاث نقاط في 14 مباراة في الدوري المصري ، وأطلق الحكم صافرته في ثلاث مباريات للفريق بنتيجة التعادل لكن لم يحقق الفريق أي خسارة في أي مباراة خاضها النادي الأهلي هذا الموسم تحت قيادة مدرب الفريق الكابتن حسام البدري ، تمكن مهاجمي النادي الأهلي من إحراز 30 هدف هذا الموسم وتلقى مرمي شريف إكرامي 4 أهداف فقط في كل المباريات التي لعبها الأهلي هذا الموسم كأقوى خط دفاع في البطولة بالتساوي مع نادي الزمالك ، ويسعي الفريق للحفاظ على نظافة شباكة في مباراة الغد وتحقيق الثلاث نقاط للحفاظ على الصدارة.

على الجانب الآخر النادي الإسماعيلي الذي يحتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، برصيد 22 نقطة بعد لعب الفريق 17 مباراة هذا الموسم بالتساوي مع النادي الأهلي ، وتمكن الفريق من تحقيق الفوز في 4 مباريات فقط من بداية الموسم ، بينما حقق الفريق التعادل في 10 مباريات وخسر الفريق الإسماعيلي في 3 مباريات هذا الموسم ، أحرز مهاجمي الفريق 21 هدف وتلقت شباكه 16 هدف هذا الموسم ويسعى الفريق في مباراة الغد في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدوري المصري والإبتعاد عن مراكز الهبوط.