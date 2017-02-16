آخر أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 17-2-2017 الأهلي يتمسك بنيدفيد ويرفض انضمامه لمنتخب مصر

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آخر أخبار الأهلي اليوم الجمعة 17-2-2017 الأهلي يرفض انضمام نيدفيد لمعسكر منتخب الشباب:

أزمة جديدة تطفو على السطح داخل أروقة القلعة الحمراء وهي تخص لاعبي النادي الأهلي المنضمين إلى معسكر منتخب مصر للشباب تحت 21 عام ، للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا للشباب التي من المقرر أن تبدأ فعالياتها يوم 26 فبراير الجاري ، في دولة زامبيا ، وبدأت الازمة حينما أستدعى الكابتن معتمد جمال المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 21 عام خمس لاعبين من النادي الأهلي للإنضمام لصفوف منتخب الشباب ، وهم كريم نيدفيد وأكرم توفيق ومحمد عصام الغندور وأحمد رمضان بيكهام وأحمد حمدي ، ووافق الكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على سفر اربعة لاعبين فقط وهم أكرم توفيق ومحمد عصام الغندور وأحمد رمضان بيكهام وأحمد حمدي وتمسك بعدم إرسال اللاعب كريم نيدفيد للمنتخب مما خلق أزمة بسبب اللاعب بين النادي لأهلي واتحاد الكرة المصري.

وللتعليق على هذه الأزمة صرح الكابتن مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بأنه قام بالإتصال برئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس محمود طاهر ، وطلب منه سرعة إرسال اللاعبين المطلوبين للإنضمام لمعسكر منتخب مصر. لأن القائمة النهائية لمنتخب من مصر للشباب كان من المقرر أن يتم إرسالها أمس الخميس إلى الغتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف ، وكان رد المهمدس محمود طاهر أن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري هو الوحيد الذي يملك قرار إرسال لاعبين الفريق إلى المنتخب أو لا ، وأضاف مجدي عبد الغني أنه اتصل شخصيا بالكابتن حسام البدري لكنه لم يرد على إتصاله ، ولهذا السبب هو طلب من كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي أن يحضر لمقر اتحاد الكرة أمس الخميس للوصول لحل يرضي جميع الأطراف لكنه لم يحضر في الموعد المحدد .

ومن جانبه نفى الكابتن سيد عبد الحفيظ أن يكون تلقى أي اتصال من أي من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري وأضاف عبد الحفيظ أنه اتفق مسبقا مع مدير منتخب مصر للشباب تحت 21 سنه عادل محفوظ على انضمام اللاعب كريم نيدفيد إلى معسكر المنتخب يوم 22 من شهر فبراير نظرا لأن الفريق مرتبط بالعديد من المباريات الهامة والمتعاقبة في مسابقة الدوري المصري واللاعب نيدفيد يعتبر من العناصر الأساسية في الفريق نشيرا إلى أن النادي الاهلي لا يمكن أن يرفض إنضمام أي من لاعبيه إلى المنتخبات الوطنية في حال استدعائهم إلى أي منتخب .

وفي نفس السياق فقد صرح عضر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري الكابتن أحمد مجاهد أنه في استمرار حالة رفض الأهلي انضمام نيدفيد إلى منتخب الشباب حتى مساء الأربعاء سوف يتم اتخاذ قرار باستبعاد اسمه من قائمة منتخب الشباب كما أنه سيتم توقيع عقوبات على اللاعب وإيقافه عن اللعب والمشاركة مع فريقه في المباريات المقبلة ،و يقيد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب لاعبا آخر بدلا من نيدفيد في مكانه وذلك قبل إرسال القائمة النهائية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف.

آخر أخبار الأهلي اليوم الجمعة 17-2-2017 نتيجة مباراة الأهلي والإسماعيلي وملخص المباراة:

أقيم أول أمس الأربعاء على ملعب الجيش في محافظة السويس مباراة كرة قدم تجمع بين فريق النادي الأهلي المصري وفريق النادي الإسماعيلي في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري لكرة القدم ، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين الذبن دائما وأبدا كانت تشهد مبارياتهم معا كرة جميلة بها جانب مهاري عالي ، لكن ما حدث في مباراة الأربعاء كان آداءا باهتا من لاعبي الفريقين مع عدم فعالية أي فريق منهم على المرمى ، ولعل السبب في ذلك هو فترة التوقف الكبيرة في المسابقة بسبب معسكر منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية كان 2017 ، حيث دخل النادي الإسماعيلي هذا اللقاء بعد فترة توقف طويلة ولعب الفريق مباراته أمام النادي الأهلي تحت مظلة الخول من الهزيمة فلم يبادر لاعبي الفريق بالهجوم على دفاعات النادي الأهلي.

وعلى الجانب الآخر النادي الأهلي الذي ظهر جليا على لاعبيه أنهم ما زالوا متأثرين نفسيا بخسارة مباراة السوبر المصري أمام نادي الزمالك الجمعة الماضية ، بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة ، وظهرت العصبية على آداء لاعبي الفريق خاصة المهاجمين عمرو جمال ومؤمن زكريا ، بجانب الإرتباك الذي كان واضحا على المدير الفني للفريق الكابتن حسام البدري ، كما ظهر تأثر الفريق الشديد بغياب صانع ألعابه الموهوب عبد الله السعيد عن المباراة بجانب الغيابات الكثيرة التي ضربت الفريق الأحمر وأهمها اللاعب أحمد فتحي ورأس الحربة في للفريق اللاعب مروان محسن الذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي أثناء مشاركته مع منتخب مصر في أمم أفريقيا الماضية كان 2017 في الجابون ، هذا بجانب غياب اللاعبين عمرو السولية ورامي ربيعة .

وبهذه النتيجة فقد رفع النادي الأهلي رصيده إلى 46 نقطة من لعب 18 مباراة في الدوري المصري يحتل بها صدارة الترتيب في جدول الدوري المصري لكرة القدم ، وبفارق 5 نقاط فقط عن الوصيف نادي مصر المقاصة الذي تعادل أيضا مع نادي طنطا بدون أهداف لكن ما يميز الفريق الفيومي أن له مباراة مؤجلة ، حقق النادي الأهلي الفوز والثلاث نقاط في 14 مباراة في الدوري المصري ، وأطلق الحكم صافرته في أربع مباريات للفريق بنتيجة التعادل لكن لم يحقق الفريق أي خسارة في أي مباراة خاضها النادي الأهلي هذا الموسم تحت قيادة مدرب الفريق الكابتن حسام البدري ، أما النادي الإسماعيلي فقد رفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر قي جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم.