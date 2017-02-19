أخبار الأهلي الأحد 19-2-2017 موعد مباراة الأهلي والمقاولين العرب وقائمة المباراة والقنوات الناقلة لها والفريق الذي يواجه الأهلي في دور 32 دوري أبطال أفريقيا

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آخر أخبار الأهلي اليوم الأحد 19-2-2017 الأهلي يواجه بيدفيست ويست الجنوب أفريقي في دور ال32 من البطولة الأفريقية:

نجح فريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي في حسم بطاقة التأهل للدور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تخطيه لفريق سانت لويزيان بطل جزيرة رينيون في الدور ال64 التمهيدي من منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري ، ويتقابل فريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا مع فريق الأهلي المصري بطل الدوري المصري لكرة القدم الموسم الماضي ، يذكر أن فريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي نجح في التأهل بعد تحقيق الفوز في مجموع مباراتين الذهاب والإياب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين فقط وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وجدير بالذكر أن النادي الأهلي الذي خرج من آخر نسخة من البطولة الأفريقية بعد فشله في تخطى دوري المجموعات ، سوف يتقابل مع بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي في مباراة الذهاب لدور ال32 أحد أيام 10، 11، 12 من شهر مارس المقبل ، وتقام مباراة العودة بين الفريقين أحد أيام 17، 18، 19 من شهر مارس أيضا ، ويظل النادي الأهلي مرشحا دوما لحصد لقب البطولة التي يحمل الفريق العدد القياسي لألقابها حيث حصل الأهلي على بطولة دوري أبطال أفريقيا 8 مرات.

آخر أخبار الأهلي اليوم الأحد 19-2-2017 قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون العرب اليوم:

أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عن قائمته التي من المقرر أن تخوض مباراة اليوم أمام المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة ال19 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، وشهدت قائمة حسام البدري عدة مفاجآت حيث إنضم اللاعب الصاعد في النادي الأهلي فوزي الحناوي بالإضافة إلى الوافد الجديد للقلعة الحمراء اللاعب عمرو بركات للقائمة ، كما شهدت القائمة عودة اللاعب حسين السيد بعد إستبعاده في المباراة السابقة أمام النادي الإسماعيلي وذلك لأسباب فنية ، وعاد أيضا نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر اللاعب أحمد فتحي بعد إستبعاده في المباراة السابقة للإصابة ، فيما خرج اللاعب سليماني كوليبالي من القائمة لأسباب فنية وهو ما يثير التساؤلات خاصة بعد التقارير الإعلامية خلال الأيام الماضية التي تؤكد تواضع مستواه وعدم إقتناع الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بمستوى اللاعب.

كما خرج من قائمة المباراة ظهير أيسر الفريق اللاعب صبري رحيل وحارس مرمى الفريق مسعد عوض ، ورامي ربيعة وحمودي والسولية واللاعب باسم على لأسباب فنية ، وتم استبعاد نجم الفريق عبد الله السعيد بسبب الإصابة ، واللاعبين أكرم توفيق وكريم نيدفيد بسبب إنضمامهم لمعسكر منتخب مصر للشباب تحت 21 عام للإستعداد لبطولة أمم أفريقيا للشباب التي تقام بعد أيام ، وإليكم القائمة المكونة من 21 لاعب التي أعلنها الكابتن حسام البدري:

في مركز حراسة المرمى: ” شريف إكرامي ، ومحمد الشناوي ، وأحمد عادل عبد المنعم “.

وفي خط دفاع النادي الأهلي ضم البدري اللاعبين: ” أحمد حجازي ، ومحمد نجيب ، وسعد سمير ، ومحمد هاني ، وعلى معلول ، وحسين السيد “.

وفي مركز وسط الملعب اللاعبين: ” حسام عاشور ، حسام غالي ، وليد سليمان ، عمرو بركات ، صالح جمعة ، فوزي الحناوي ، ميدو جابر ، أحمد فتحي “.

وإختار حسام البدري في خط هجوم النادي الأهلي اللاعبين: ” عمرو جمال ، عماد متعب ، جونيور أجاي ، مؤمن زكريا “.

آخر أخبار الأهلي اليوم الأحد 19-2-2017 موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب اليوم:

يستضيف ملعب السلام اليوم الأحد مباراة كرة قدم تجمع بين فريق النادي الأهلي وفريق المقاولين العرب ، في إطار منافسات الجولة ال19 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة ، وفي تمام السادسة بتوقيت الرياض ، يدخل فريق النادي الأهلي المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم برصيد 46 نقطة بعد خوض 18 مباراة في الدوري المصري، ويمتلك النادي الأهلي أقوى خط دفاع في دوري هذا الموسم حيث لم تستقبل شباكه سوى 4 أهداف فقط ، كما أن الفريق لم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم بقيادة المدير الفني الحالي للفريق حسام البدري.

فريق المقاولون العرب يدخل لقاء اليوم أمام النادي الأهلي وهو في المركز العاشر في ترتيب الدوري هذا الموسم ، برصيد 24 نقطة ، ويطمح الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي لتحسين مركز الفريق في جدول الدوري ، بينما يسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للخروج من سلسلة النتائج السلبية الأخيرة بعد الخسارة من الزمالك في مباراة السوبر المصري ثم التعادل مع الإسماعيلي بدون أهداف في المباراة السابقة ، وتذاع المباراة على قناة دي إم سي الرياضية ويقوم بالتعليق عليها المعلق الرياضي ” مؤمن حسن ” ، وأيضا على قناة أون سبورت بتعليق المعلق الرياضي ” حاتم بطيشة “.

آخر أخبار الأهلي اليوم الأحد 19-2-2017 تصريحات وكيل اللاعب معلول تسبب أزمة:

صرح عبد القادر الجلالي مدير أعمال لاعب النادي الأهلي التونسي على معلول أن وكيله قد تلقى عرضا من نادي فرنسي للإنضمام إليه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ، وتسببت تصريحات الجلالي في أزمة داخل الجهاز الفني للنادي الأهلي الذين أبدوا إستيائهم من إعلان هذا العرض الفرنسي للاعب على وسائل الإعلام ، خاصة وأن هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها وكيل اللاعب على معلول عن عرض مقدم للاعب حيث أنه أعلن خلال الميركاتو الشتوي الماضي عن تلقى على معلول عرض من نادي الترجي التونسي للعب إليه ، وحذر المسئولين في النادي الأهلي اللاعب على معلول وطالبوه بعدم إدلاء أي أحاديث إعلامية أو أخبار عن رحيله أو بقائه ، كما طالبه الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري بالتركيز في الملعب وتدريبات الفريق خاصة بعد تراجع مستواه في الفترة الأخيرة ، وصرح مصدر في الجهاز الفني للنادي الأهلي أنه لا نية في التفريط في اللاعب على معلول أو بيعه في الوقت الراهن وأن اللاعب مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده.