أخبار الأهلي الإثنين 20-2-2017: موعد مباراة الأهلي وبيدفيست ويست الجنوب أفريقي في ذهاب دور ال32 من البطولة الأفريقية وملخص وأهداف مباراة الأهلي 0/2 المقاولون العرب

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آخر أخبار الأهلي اليوم الإثنين 20-2-2017 موعد مباراة الأهلي وبيدفيست ويست الجنوب أفريقي في ذهاب دور ال32 من البطولة الأفريقية:

نجح فريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي في حسم بطاقة التأهل للدور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تخطيه لفريق سانت لويزيان بطل جزيرة رينيون في الدور ال64 التمهيدي من منافسات البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري ، ويتقابل فريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا مع فريق الأهلي المصري بطل الدوري المصري لكرة القدم الموسم الماضي ، يذكر أن فريق بيدفيست ويتس الجنوب أفريقي نجح في التأهل بعد تحقيق الفوز في مجموع مباراتين الذهاب والإياب بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين فقط وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وجدير بالذكر أن النادي الأهلي الذي خرج من آخر نسخة من البطولة الأفريقية بعد فشله في تخطى دوري المجموعات ، قد استقر على إقامة مباراة الذهاب للدور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 12 من شهر مارس المقبل ، هذا وتقام مباراة العودة بين الفريقين أحد أيام 17، 18، 19 من شهر مارس أيضا ، ويظل النادي الأهلي مرشحا دوما لحصد لقب البطولة التي يحمل الفريق العدد القياسي لألقابها حيث حصل الأهلي على بطولة دوري أبطال أفريقيا 8 مرات، وأعلنت إدارة النادي الأهلي أنهم قد حصلوا على موافقة الإتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على إقامة المباراة على أرضية ملعب السلام في القاهرة وذلك بعد حصول النادي على موافقة وزارة الداخلية ، وتعمل حاليا إدارة القلعة الحمراء جاهدة للحصول على مواففة الداخلية على إقامة المباراة بجمهور ، مع العلم أنه طبقا للوائح الكاف الخاصة بالبطولة فإنه بداية من دور المجموعات فإن المباريات يشترط الحضور الجماهيري.

آخر أخبار الأهلي اليوم الإثنين 20-2-2017 ملخص ونتيجة مباراة الأهلي والمقاولون العرب الأمس:

حقق فريق الكرة الأول للنادي الأهلي فوزا غاليا في المباراة التي خاضها بالأمس الأحد ضد فريق المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة ال19 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون رد أحرزهما لاعبي النادي الأهلي النجم عماد متعب ومؤمن زكريا ، وبهذه النتيجة حافظ النادي الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري العام وذلك برصيد 49 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه نادي مصر المقاصة ، وخرج النادي الأهلي من النتائج السلبية التي حققها في المباراتين السابقتين ، وبدأت شوط المباراة الأول وسط آداء سيء وغير مقنع من قبل ﻻعبي القلعة الحمراء وتمركز اللعب في منطقة وسط الملعب ، مع بعض الكرات الهجومية الضائعة دون خطورة على المرمى ، وتسبب الآداء ورتم المباراة في إنفعال المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري.

ومع بداية الشوط الثاني استمر الآداء السيء للنادي الأهلي حتى الدقيقة 75 من الشوط الثاني والمباراة عندما نجح القناص عماد متعب من تحويل عرضية اللاعب جونيور أجاي برأسية رائعة داخل الثلاث خشبات معلنة عن تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول على حساب المقاولين العرب ، ثم لم يلبث اللاعب مؤمن زكريا من تعزيز تقدم النادي الأهلي بالهدف الثاني بعد مرور ثلاث دقائق فقط من هدف عماد متعب وذلك في الدقيقة 78 من المباراة ، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون رد للنادي الأهلي وحافظ الفريق على شباكه خالية وأقوى خط دفاع في الدوري المصري حيث لم يستقبل مرماه سوى أربع أهداف فقط خلال ال19 مباراة التي خاضها الفريق في المسابقة.

آخر أخبار الأهلي اليوم الإثنين 20-2-2017 معلول يؤكد استمراره مع النادي الأهلي:

صرح ظهير أيسر النادي الأهلي اللاعب التونسي على معلول أنه مستمر مع النادي الأهلي ولا يفكر في الرحيل عن الفريق في فتﻻة الإنتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري ، وأدلى معلول بتصريخات للصحفيين عقب لقاء الأهلي والمقاولين العرب أمس الأحد وهو اللقاء الذي انتهى بنتيحة هدفين دون رد للنادي الأهلي ، وقال معلول أنه ملتزم بتعاقده مع النادي الأهلي مؤكدا أنه لا صحة لما يتردد حول تلقيه عروض إحترافية للرحيل من النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ، وأشار معلول أنه يتبقى له مع النادي الأهلى أربع مواسم أخرى مؤكدا أنه لا يرغب مطلقا في ترك النادي الأهلي ، وصبح معلول أنه في الفترةالأخيرة لم يكن في مستواه المعهود لكنه يعمل جاهدا لاستعادة مستواة الطبيعي في المباريات المقبلة ليساعد الفريق في البطولات المشارك فيها خاصة مع اقتراب بداية رحلة الأهلي الأفريقية.