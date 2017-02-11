أخبار الأهلي اليوم الأحد 12/2/2017 : أخر أخبار صفقات الأهلي لعام 2017 ..موعد مباراة الاهلى والاسماعيلى القادمة

أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 12/2/2017 ، حيث يتضمن هذا التقرير أخر الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي و أيضا أخر الصفقات التي قام بها النادي الأهلي خلال الفترة الماضية ، هذا بجانب الأخبار التي تتعلق باللاعبين و كذلك التدريباتت و الاستعدادات التي يقوم بها النادي للمباريات القادمة ، حيث نقدم لكم اليوم و من خلال موقع مصر 365 أخر الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي اليوم الأحد 12/2/2017 .

هذا و الجدير بالذكر طبقا للأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي اليوم هو عودة علي معلول اليوم من الامارات و ذلك برفقة أنيس الشعلاني ، و هو المخطط الخاص بالأحمال البدنيه ، و ذلك بعد الانتهاء من مباراه السوبر ، و الجدير بالذكر أن العودة كانت من خلال طائرة مبكرة قبل الطائرة التي من المفترض لها أن تقل الفريق خلال رحلة العودة الخاصة به ، و ذلك من أجل الاسراع الي القاهرة للقيام بالتجهيز للمباراه القادمة و التي ستكون أمام الاسماعيلي و التي قد تم تحديد يوم الأربع القادم موعد لها ، هذا بالاضافة الي عودة كلا من عصام سراج و هو المدير الخاص بالتعاقدات و كذلك عدليو هو المدير المسؤول عن العلاقات الخارجية .

أخبار الأهلي اليوم السبت 12/2/2017 :

قام طبيب النادي الأهلي ” خالد محمود” بالتأكيد علي اصابه اللاعب ” عبد الله السعيد” باجهاد في عضلته الخلفية و ذلك بعد قيامه بالمشاركة في المباراه الخاصة بالسوبر و ذلك أمام النادي الخصم ، نادي الزمالك ، الامر الذي قد أدي الي خروجه في الشوط الثاني و ذلك بعد اصابته ، و قد أضاف طبيب الفريق أيضا بأن عبد الله السعيد لم يكن الوحيد الذي أصيب باجهاد في العضلة الخلفيه و أن اللاعب ” أحمد حجازي” هو الأخر أصيب باجهاد في العضلة الخلفية ، و ذلك نتيجة لما قام به اللاعبان من مجهود كبير خلال اللعب في المباراه الخاصة بالمنتخب الوطني و التي كانت خلال كأس الأمم الافريقية .

و قد قرر المدير الفني الخاص بالنادي الأهلي ” حسام البدري” علي أنه من المقرر أن يقوم الفريق ببداية التدريبات الخاصة به و ذلك في تمام الساعه التاسعه من صباح اليوم الأحد و ذلك من أجل العمل علي الاستعداد الي المباراه القادمة و التي ستكون في مواجهة نادي الاسماعي و التي من المقرر أن تكون يوم الأربعاء القادم ، هذا بجانب أنه قد قرر الاستمرار في تدريبات الفريق بدون راحة ، و ذلك من أجل العمل علي تجهيز اللاعبين علي أكمل وجه و ذلك بعد المباراه التي قد خسرها الفريق أمام الزمالك .

الأهلي يخسر السوبر :

تعرض النادي الأهلي الي خسارة مباراه السوبر التي كانت أمام نادي الزمالك و قد تمت الخسارة بواسطة ضربات الترجيح ، حيث قد انتهي الوقت الأصلي الخاص بالمباراه التي كانت بين الأهلي و الزمالك بالتعادي السلبي حيث لم ينجح أي من الفريقين في احراز أي من الأهداف ، و كانت المباراه مقامة علي ملعب محمد بن زايد و التابع الي نادي الجزيرة الذي يقع في دولة الامارات العربية المتحدة ، حيث بدأت المباراه من قبل النادي الأهلي بتشكيلة تضم ، سعد سمير و شريف اكرامي و محمد هاني و حسين السيد و أحمد حجازي ، و أحمد فتحي و عبد الله السعيد و حسام عاشور ، و مؤمن زكريا و وليد سليمان و جونيور أجايي ، و قد بدأت المباراه من قبل الفريقين متخذين الحزر الدفاعي و مع الشوط الثاني فقد أظهر الأهلي خطورته في الملعب حيث قام بالسيطرة علي الكرة في الملعب ، و الجدير بالذكر أن أخطر جزء في المباراه هي اللعبة التي قام بها أجاي المنفرد بالمرمي بشكل كامل و التي قد كانت قبل الانتهاء من المباراه بدقيقتين كاملتين .

و قد أكد حسام البدري و هو المدير الفني للفريق بأن المباراه الخاصة بالسوبر و التي لعبها النادي الاهلي أمام الزمالك كانت الأفضليه طوال المباراه للنادي الأهلي ، و الامر الذي أدي الي خسارة النادي الأهلي هو سوء حظ اللاعبين خلال الفترة التي قام فيها الفريق بتسديد ضربات الجزاء ، و قد قام في نهاية التصريح بتوجيه الشكر الي جميع اللاعبين و الذين بذلوا أقصي ما لديهم خلال المباراه ، هذا بالاضافة الي الجهد الذي قاموا بتقديمه خلال بطولة الكأس الخاص بالأمم الافريقية و ذلك بالرغم من العديد من الانتقادات و التي قد وجهت الي الفريق من قبل المشجعين ، و ذلك بسبب قيام البدري باشراك اللاعبين في المباراه بالرغم من الاصابات التي يحملها اللاعبين .

أخبار تمرينات الأهلي اليوم :

يقوم ” حسام غالي” وهو المدير الفني للفريق بقيادته و تدريبه و ذلك اليوم الأحد استعدادا للمباراه التي سيقوم الأهلي بخوضها خلال الأيام القادمة و التي ستوافق يوم الأربعاء القادم ، حيث أنه من المقرر أن تكون المباراه القادمة مباراه قوية و التي سيسعي خلالها النادي الأهلي الي العمل علي احراز عدد ثلاث نقاط و ذلك بعد توقفة لفترة طويلة انشغل خلالها لادولي الخاص بالأمم الافريقية ، و قد شهد النادي الأهلي خسارة أمام المباراه الخاصة بالسوبر و التي قد لعبها النادي الأهلي أمام نادي الزمالك خلال الفترة الماضية .

اخبار صفقات الاهلى اليوم :

قام نادي الأهلي خلال الفترة الماضية بالتعاقد مع اللاعب ” أحمد حمودي” و الذي قد قام خلال الفترة الماضية بتقديمه الي الاعلام و أيضا الجماهير و ذلك بعد قيامه بتوقيع العقد مع النادي الأهلي و الذي تبلغ مدته حوالي ثلاث سنوات و نصف و أن البداية الخاصة بمدة العقد ستكون خلال شهر يناير الماضي ، هذا و الجدير بالذكر أن اللاعب قد تم عرضه علي الكشف الطبي قبل توقيع العقد و من ثم ذهب الي مقر النادي و قد تم توقيع العقد ، و كانت التصريحات التي قام بها اللاعب بعد انضمامه الي النادي الاهلي هو محاولة اسعاده لجماهير النادي الأهلي خلال فترة انضمامه الي النادي .

قام النجم الايفواري ” سليمان كوليباي” بالانتقال الي النادي الأهلي خلال الفترة الماضية و ذلك من خلال صفقة قام بها النادي الأهلي و التي تعد واحدة من الصفقات القوية و التي من الممكن أن يقوم بها النادي الأهلي ، هذا و الجدير بالذكر أن ذلك كان بمثابة مفاجأة للجميع و ذلك لأن النادي الأهلي لم يسبق أن تم ذكر أنه قد قام بمفاوضات مع اللاعب و أن من قام بتلك المفاوضات هو نادي الزمالك ، اذا فانه كان من المفترض أن يذهب اللاعب الي نادي الزمالك بدلا من الاهلي .

انتقل اللاعب ” عمرو بركات” الي النادي الأهلي خلال التفرة الماضية و قد تم الاعلان عن ذلك الهبر من قبل نادي ليرس البلجيكي ، و ذلك بعد الاتفاق بين ادارتين الناديين البلجيكي و المصري ، هذا بجانب أنه قد تم الاعلان أن عمرو بركات لاعب خط وسط منذ حوالي سنتين ، و بسبب الاصابه التي قد تعرض لها خلال الفترة الماضية فقد منعه ذلك من لعب الكثير من المباريات و ذلك منذ انضمامه الي ليرس ، و بعدها فقد تم الاتفاق علي انتقال اللاعب الي النادي الأهلي خلال الفترة الماضية .