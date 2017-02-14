آخر أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 14-2-2017 إصابة رونالدو ودانيلو وعودة بيل وموعد مباراة ريال مدريد ونابولي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها

آخر أخبار النادي الملكي نادي ريال مدريد الأسباني اليوم الثلاثاء الموافق 14-2-2017 ، حيث نقدم لكم اليوم و من خلالنا نحن فريق تحرير موقع مصر 365 آخر الأخبار وأهم الأحداث التي تتعلق بنادي ريال مدريد الأسباني و آخر الأحداث و المستجدات التي تتعلق بالنادي خلال الفترة الماضية ، هذا بالإضافة إلى آخر الأخبار حول اللاعبين و استعدادهم للمباريات القادمة ، و أيضا الصفقات التي قد تبرمها إدارة الفريق خلال الفترة المقبلة ، هذا بجانب الإستعدادات الخاصة بالفريق خلال الفترة الحالية و التجهيزات التي سيقوم بها استعدادا للمباريات التي سيخوضها خلال الفترة القادمة .

آخر أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 14-2-2017 غياب رونالدو يثير التساؤلات وعودة بيل:

نقلت وسائل الإعلام الأسبانية غياب نجم فريق ريال مدريد اللاعب البرتغالي ” كرستيانو رونالدو ” عن تدريبات الفريق بالأمس الإثنين ، وذلك للإستعداد لمباراة الذهاب في دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الشامبيونزليج ، يوم غد الموافق الأربعاء 15 من شهر فبراير الجاري ، ويواجه فريق ريال مدريد الأسباني فريق نابولي الإيطالي في مباراة قوية لا تقبل القسمة على إثنين ، وذكرت صحيفة ” أس ” الأسبانية عن غياب اللاعب كرستيانو رونالدو عن مران الفريق الجماعي أمس الإثنين أن غيابه لفت الأنظار خصوصا وأنه كان متواجد داخل جدران النادي في صالة الألعاب الرياضية ، ومن المتوقع أن يعود اللاعب للمشاركة في التدريبات اليوم الثلاثاء.

وكانت بعض وسائل الإعلام الأسبانية ذكرت أن اللاعب كرستيانو رونالدو قد تعرض لإصابة بسيطة عبارة عن كدمة في ساقه وذلك خلال مباراة الفريق الأخيرة امام فريق أوساسونا ضمن منافسات الدوري الأسباني لكرة القدم الليجا الأسبانية .

بينما اللاعب الويلزي نجم ريال مدريد الأسباني اللاعب ” جاريث بيل ” ، قد شارك في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي وذكرت تقارير صحفية أن المدير الفني لنادي ريال مدريد الأسباني المدرب الفرنسي ” زين الدين زيدان ” قد يقرر أن يشارك اللاعب في الملاراة المقبلة ولو لدقائق قليلة إذا تم ضمه لقائمة الفريق في المباراة.

آخر أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 14-2-2017 إصابة دانيلو:

خضع مدافع نادي ريال مدريد الأسباني اللاعب البرازيلي ” دانيلو ” ، لعمل بعض الفحوصات الطبية التي كشفت عن إصابته بكدمة قوية وجﻻوح في كاحله الأيسر ، وأنه لا يعاني من أي إصابة في العظام ليغيب على إثرها فترة طويلة ، وكان اللاعب تعرض لهذه الإصابة خلال مباراة فريق ريال مدريد السبت الماضي أمام فريق أوساسونا في المباراة التي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف وحيد ، في إطار منافسات الأسبوع ال22 من الدوري الأسباني لكرة القدم الليجا الأسبانية ، وكان اللاعب دانيلو قد خرج من المباراة متوجها إلى المستشفى بعد الكدمة التي تعرض لها خلال أحداث المباراة ، وجدير بالذكر أن اللاعب دانيلو قد غاب عن المرانالجماعي للفريق أمس الإثنين ومن المتوقع أن يكون اللاعب متاحا خلال مباراة الفريق المقبلة غدا أمام نابولي الإيطالي في ذهاب الدور ال16 من دوري أبطال أوروبا.الشامبيونز ليج.

آخر أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 14-2-2017 موعد مباراة ريال مدريد ونابولي والقنوات الناقلة للمباراة:

يستضيف ملعب نادي ريال مدريد الأسباني ملعب السانتياجو برنابيو في العاصمة الأسبانية مدريد غدا الأربعاء مباراة كرة قدم هامة تجمع بين فريق ريال مدريد الأسباني وفريق نادي نابولي الإيطالي في إطار منافسات مباريات الذهاب من الدور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشامبيونزليج ، وتقام مباراة ريال مدريد ونابولي في تمام الساعة 10:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وفي تمام الساعة 9:45 بتوقيت جمهورية مصر العربية ، الساعة 7:45 بالتوقيت الدولي جرينتش ، وتذاع المباراة حصريا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة بي إن سبورت 1 ، ويتولي المعلق الرياضي المتميز ” على سعيد الكعبي ” مهمة التعليق على أحداث المباراة.

آخر أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 14-2-2017 رقم مميز لراموس في مباراة أوساسونا:

إستطاع الفريق الملكي ريال مدريد خلال المباراة التي خاضها ضد أوساسونا ، أن يحقق الفوز علي الخصم و ذلك من خلال نجاح الفريق في احراز ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، و ذلك ضمن الجولة 22 من الدوري الأسباني لكرة القدم اللاليجا ، في المباراة التي استضافها ملعب السادار معقل فريق أوساسونا ، وحقق قائد الفريق الأسباني ” سيرجيو راموس ” رقم مميزا في هذه المباراة حيث أنها لمباراة رقم 500 للاعب بقميص الملكي ، وجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الاسباني لكرة القدم برصيد 49 نقطة بعد خوضه 20 مباراة فقط ، وتمكن الفريق من تحقيق الفوز في 15 مباراة فيما تعادل الفريق في 4 مباريات ، وانتهت مباراة وحيدة للفريق الملكي بنتيجة الخسارة ، تمكن مهاجمي فريق ريال مدريد من إحراز 45 هدف بينما تلقى مرماه 18 هدف فقط كأقوى خط دفاع في البطولة بالتساوي مع برشلونة.

وعلى الجانب الآخر فريق أوساسونا الذي يقبع في مؤخرة الدوري الأسباني في المركز العشرين والأخير ، حيث استطاع الفريق حصد عشر نقاط فقط بعد لعب 22 مباراة ، لم يفز الفريق إلا في مباراة وحيدة وحقق التعادل في 7 مباريات بينما انتهت 14 مباراة لعبها الفريق بنتيجة الخسارة ، ولم يستطع مهاجمو الفريق إلا تسجيل 24 هدف فيما تلقى مرناهم 49 هدف وهو أضعف خط دفاع في الدوري الأسباني.