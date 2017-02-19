آخر أخبار نادي ريال مدريد اليوم الأحد 19-2-2017: أهداف مباراة ريال مدريد 0/2 إسبانيول وملخص المباراة وأنباء عن رحيل بيريز عن رئاسة الملكي وهل يرحل موراتا بنهاية الموسم الجاري

أخبار نادي ريال مدريد الأسباني اليوم الأحد 19-2-2017 ، حيث نقدم لكم اليوم و من خلال موقع مصر 365 آخر الأخبار وأهم الأحداث التي تتعلق بنادي ريال مدريد الأسباني و آخر الأحداث و المستجدات التي تتعلق بالنادي خلال الفترة الماضية ، هذا بالإضافة إلى آخر الأخبار حول اللاعبين و استعدادهم للمباريات القادمة ، و أيضا الصفقات التي قد تبرمها إدارة الفريق خلال الفترة المقبلة ، هذا بجانب الإستعدادات الخاصة بالفريق خلال الفترة الحالية و التجهيزات التي سيقوم بها استعدادا للمباريات التي سيخوضها خلال الفترة القادمة .

آخر أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 19-2-2017 نتيجة مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الليجا وملخص وأهداف المباراة:

نجح فريق ريال مدريد الأسباني في تحقيق الفوز على فريق إسبانيول في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس السبت على ملعب سانتاياجو برنابيو معقل الميرنجي في الجولة ال23 من الدوري الأسباني لكرة القدم الليجا الأسبانية ، نجح فريق ريال مدريد في بسط سيطرته الكاملة على مجريات المباراة على الرغم من غياب العديد من لاعبيه الأساسيين عن المباراة مثل بنزيما و حارس المرمى الأياسي للفريق كيلور نافاس ، بدأت المباراة بضغط من الميرنجي للسيطرة على المباراة ومحاولة إحراز هدف مبكر في شباك فريق إسبانيول الذي كان يؤدي مباراة دفاعية في الثلث الأخير من ملعبه ، وأضاع لاعبو ريال مدريد العديد من الفرص السهلة وخاصة البرتغالي كريتيانو رونالدو الذي عاندته الكرة في أكثر من مناسبة .

وفي الدقيقة 34 من عمر شوط المباراة الأول نجح العائد بعد غياب ألفارو موراتا من إحراز الهدف الأول لريال مدريد في المباراة ، بعد كرة عرضية من اللاعب إيسكو الذي نجح في تحويلها للشباك برأسية رائعة معلنة عن تقدم الملكي بهدف دون رد، واستمر الهجوم المدريدي على مرمى إسبانيول لكن أنهت صافرة الحكم شوط المباراة الأول بنفس النتيجة ، وبدأ الشوط الثاني وحاول فريق إسبانيول الدفع بمهاجمين لمجاراة فريق ريال مدريد ومحاولة تعديل النتيجة وفي المقابل استمر مهاجمي الريال في محاولاتهم على المرمى وضياع الفرص، وفي الدقيقة 71 دفع المدير الفني للميرنجي زيدان بالويلزي جاريث بيل العائد من إصابة بعد فترة طويلة إمتدت لشهرين كاملين ، على حساب المتألق موراتا صاحب الهدف الأول في المباراة.

وفي الدقيقة 84 من عمر المباراة نجح البديل الويلزي جاريث بيل في تحويل تمريرة إيسكو إلة تسديدة رائعة بين الثلاث خشبات معلنة عن الهدف الثاني لريال مدريد في المباراة، وانتهت المباراة بنتيجة هدفان دون رد للميرنجي ورفع رصيده إلى 52 وحافظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الأسباني ، بينما تجمد رصيد نادي إسبانيول عند النقطة 32 في المركز التاسع في جدول ترتيب الليجا الأسبانية.

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 19-2-2017 موراتا يرغب في الرحيل عن الميرنجي في الميركاتو الصيفي:

نشرت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” الأسبانية مفاجأة من العيار الثقيل لكل متابعي وعشاق الملكي ريال مدريد على مستوى العالم، حيث كشفت الصحيفة عن نية رئيس نادي ريال مدريد الأسباني فلورنتينو بيريز في ترك كرسي رئاسة نادي ريال مدريد ، ونشرت الصحيفة تحقيقا صحفيا عن رغبة بيريز في ترك منصبه ، وذلك لأسباب شخصية خاصة به ، وأضافت موندو ديبورتيفو أن الحائل الوحيد أمام فلورنتينو بيزيز لتحقيق ما يرغب فيه وترك كرسي رئاسة ريال مدريد الأسباني هو عدم وجود البديل له في الوقت الحالي ، وهو الشخص الذي يرغب بيريز في أن يظهر في أقرب وقت ليعمل على تنفيذ كل احتياجات الفريق في حال وصوله لكرسي رئاسة الفريق الملكي.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو في تقريرها أنه طبقا للقوانين الجديدة التي يعتمد عليها نادي ريال مدريد والتي تم وضعها وإقرارها خلال السنوات الأخيرة ، توجب على من يطمح في الجلوس على عرش ريال مدريد الأسباني أن يكون مالكا لنسبة 15 في المائة على الأقل من إيرادات دخل النادي الملكي السنوي وهو ما يساوي تقريبا مبلغ 80 مليون يورو ، كما أن الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز يطمح في أن يكون الرئيس القادم للريال يسير على نفس طريقه ، ويحترم ما حققه بيريز في فترة إدارته للنادي ، وأن يتعهد بإكمال المشروعات التي بدأها بيريز في عهده ، كما أنه من الضروري أن يكمل الرئيس القادم تطوير السانتياجو برنابيو ملعب الفريق وهو ما سيكلف خزينة النادي ملايين الدولارات .

آخر أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 19-2-2017 هل يرحل موراتا عن ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري:

نجح لاعب ريال مدريد الأسباني ألفارو موراتا في إحراز الهدف الأول لفريقه في المباراة التي خاضها الفريق بالأمس أمام فريق إسبانيول من ضربة رأس في الدقيقة 32 من زمن المباراة ، وظهر موراتا في المباراة بمستوى مميز في نفس التوقيت الذي انخفض فيه مستوى اللاعب الفرنسي كريم بنزيما وابتعاده عن التهديف في مباريات الفريق الأخيرة رغم إحرازه هدف التعادل في مباراة ريال مدريد ونابولي في ذهاب الدور ال16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم منذ أيام ، والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف وحيد لصالح الميرنجي ، وتسبب المستوى المميز الذي ظهر به موراتا في توجيه سهام النقد للمدير الفني الفرنسي للفريق زين الدين زيدان بأنه يجامل بنزيما مواطنه على حساب موراتا الأجهز منه.

وجدير بالذكر أن هدف موراتا في مباراة إسبانيول هو الهدف السابع له في الدوري الأسباني هذا الموسم ، وهو ثاني هدافين فريق ريال مدريد بعد البرتغالي كرستيانو رونالدو الذي أحرز 14 هدف في دوري هذا الموسم ، على الرغم من أن موراتا لم يلعب سوى 7 مباريات فقط هذا الموسم ، وبالمقارنة مع الفرنسي بنزيما الذي شارك في 13 مباراة هذا الموسم أحرز فقط 5 أهداف ، وقائد فريق ريال مدريد الأسباني سرجيو راموس تمكن من إحراز 6 أهداف هذا الموسم ، وانتشرت في الفترة الأخيرة عدة تقارير تشير إلى طلب ألفارو موراتا من وكيله البحث عن نادي جديد للرحيل إليه بنهاية الموسم الجاري في الميركاتو الصيفي القادم ، وذلك بالتزامن مع تصريحات منسوبة إلى موراتا بأنه يشعر بالظلم داخل بيته نادي ريال مدريد وأنه يشعر بأنه لن يلعب أبدا طالما أن الفرنسي زيدان يتولى الإدارة الفنية للفريق الملكي.