آخر أخبار نادي ريال مدريد اليوم الجمعة 17-2-2017 رونالدو يأمر بعدم بيع بنزيما في الميركاتو الصيفي وموراتا يبحث عن نادي جديد ليرحل عن الملكي

أخبار نادي ريال مدريد الأسباني اليوم الجمعة 17-2-2017 ، حيث نقدم لكم اليوم و من خلال موقع مصر 365 آخر الأخبار وأهم الأحداث التي تتعلق بنادي ريال مدريد الأسباني و آخر الأحداث و المستجدات التي تتعلق بالنادي خلال الفترة الماضية ، هذا بالإضافة إلى آخر الأخبار حول اللاعبين و استعدادهم للمباريات القادمة ، و أيضا الصفقات التي قد تبرمها إدارة الفريق خلال الفترة المقبلة ، هذا بجانب الإستعدادات الخاصة بالفريق خلال الفترة الحالية و التجهيزات التي سيقوم بها استعدادا للمباريات التي سيخوضها خلال الفترة القادمة .

آخر أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 17-2-2017 موراتا يرغب في الرحيل عن الميرنجي في الميركاتو الصيفي:

نشرت صحيفة ذا صن البريطانية في تقرير لها أمس الخميس أن اللاعب الأسباني مهاجم نادي ريال مدريد الأسباني ألفارو موراتا طلب من وكيل أعماله أن يبحث له عن عرض مناسب نظرا لرغبته في الرحيل عن صفوف الميرنجي خلال الميركاتو الصيفي القادم ، وطلب ألفارو موراتا من وكيل أعماله أن يبحث فولا عن نادي حتى ينتقل إليه اللاعب بداية من الصيف المقبل في ظل عدم اعتماد المدير الفني الفرنسي للفريق زين الدين زيدان عليه في التشكيلة الأساسية التي يخوض بها الفريق مبارياته في الدوري الأسباني لكرة القدم هذا الموسم ، حيث أن موراتا لم يخوض هذا الموسم مع لريق ريال مدريد سوى ست مباريات فقط كأساسي ، وأكدت صحيفة ذا صن أنه في حالة رحيل موراتا عن ريال مدريد فهذا يفتح الباب أمام نادي المدفعجية أرسنال الإنجليزي الذي يرغب في ضم اللاعب لتدعيم صفوفه بهذا اللاعب المميز ، وكذلك نادي تشيلسي الإنجليزي الذي يرغب أيضا في ضم اللاعب.

آخر أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 17-2-2017 رونالدو يأمر بعدم بيع بنزيما خلال الميركاتو الصيفي:

نقل تقرير صحفي لموقع دياريو جول الأسباني يفيد بأن البرتغالي كرستيانو رونالدو يرفض الإستغناء عن زميله في الفريق الفرنسي كريم بنزيما ، يذكر أن اللاعب كريم بنزيما يتعرض في الفترة الأخيرة إلى هجوم جماهيري شديد بسبب تراجع مستواه ، بالإضافة إلى هبوط المعدل التهديفي للاعب ، وأشارت تقارير صحفية سابقة إلى رغبة رئيس نادي ريال مدريد فلورينتو بيريز في التخلص من الدولي الفرنسي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة ، مع رغبته في التعاقد مع مهاجم آخر في الفريق حتى يعيد القوة الهجومية لفريق ريال مدريد المرعبة لأي منافس ، وأكد موقع دياريو جول أن كرستيانو رونالدو أمر إدارة ريال مدريد بالتجديد لبنزيما مع عدم التعاقد مع مهاجم جديد للفريق ، ويرفض رونالدو اللعب بجانب مهاجم جديد غير زميله بنزيما لأنه يشعر بالراحة لوجود بنزيما بجانبه في الملعب ، فهو عنصر من العناصر الأساسية في الفريق وهو أيضا العامل الرئيسي الذي سوف يعيد رونالدو لمستواه السابق.

وأكد موقع دياريو جول أن المدير الفني لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان يرفض أيضا الإستغناء عن كريم بنزيما بنهاية الموسم الحالي وطلب من إدارة الفريق الملكي عدم بيعه خاصة وأنه سوف يعود لمستواه المعهود ، يذكر أن بنزيما هو صاحب هدف التعادل لفريق ريال مدريد في مباراته الأخيرة أمام نادي نابولي الإيطالي في ذهاب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا.، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة 3 أهداف إلى هدف وحيد ، وأشار التقرير أن البرتغالي كرستيانو رونالدو يتمتع بنفوذ كبير داخل أروقة السانتياجو برنابيو حيث أنه رفض تعاقد إدارة الفريق مع اللاعب الجابوني أوباميانج الذي كانت تخط للحصول على توقيعه.

آخر أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 17-2-2017 نتيجة مباراة ريال مدريد ونابولي وأهداف المباراة:

أقيمت مساء أول أمس الأربعاء مباراة كرة قدم على ملعب نادي ريال مدريد الأسباني ملعب السانتياجو برنابيو في العاصمة الأسبانية مدريد بين فريق ريال مدريد الأسباني وفريق نادي نابولي الإيطالي في إطار منافسات مباريات الذهاب من الدور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشامبيونزليج ، ونجح الفريق الأسباني في تحقيق الفوز في المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف وحيد لنادي نابولي ، بدأت المباراة بارتباك في صفوف الميرنجي وهجوم من الفريق الإيطالي الذي لم يلبث أن نجح في تسجيل الهدف الأول في اللقاء بعد مرور 8 دقائق فقط على بداية المباراة عن طريق اللاعب لورينزو إنسيني بعد قيامه بالتسديد على المرمى من مسافة بعيدة من منتصف الملعب بعد الخروج الغير موفق من حارس مرمى فريق ريال مدريد كيلور نافاس .

لم يدم تقدم فريق نابولي طويلا حيث نجح نجم الفريق اللاعب داني كارفاخال من إرسال كرة عرضية وصلت إلى النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي حولها لهدف رائع برأسه لتسكن الكرة الشباك معلنة عن هدف التعادل لفريق ريال مدريد الأسباني وذلك في الدقيقة 19 من زمن الشوط للأول والمباراة ، وانتهي شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين بهدل لمثله ، ومع الدقائق الأولى في شوط المباراة الثاني الذي شهد هجوما كثيفا من لاعبي ريال مدريد ، نجح اللاعب توني كروس من تسجيل الهدف الثاني للميرنجي من أسيست رائع من نجم الفريق البرتغالي كرستيانو رونالدو لتصبح النتيجة هدفان للريال مقابل هدف وحيد لنادي نابولي وكان ذلك في الدقيقة 49 من المباراة ، وفي الدقيقة 54 من زمن المباراة نجح اللاعب البرازيلي كاسيميرو من إحراز الهدف الثالث لريال مدريد لتنتهي المباراة بنتيجة تقدم ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد على نادي نابولي الإيطالي.

وبهذه النتيجة فقد وضع ريال مدريد الأسباني قدما في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا الشامبيونزليج حيث سيكون لزاما على فريق نابولي إذا أراد التأهل أن يحقق الفوز على ريال مدريد في مباراة العودة في إيطاليا بفارق ثلاثة أهداف نظيفة وهي النتيجة الصعبة على الورق حيث يعتبر ريال مدريد المرشح الأبرز للحصول على اللقب هذا الوسم للمرة الثانية على التوالي لكن قد يكون للكرة رأي آخر .