أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 12/2/2017 : ناتشو يحتفل الليلة برقم مميز فى مباراة ريال مدريد واوساسونا

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 12/2/2017 ، حيث نقدم لكم اليوم و من خلال موقع مصر 365 أخر الأخبار التي تتعلق بنادي ريال مدريد الرياضي و أخر الأحداث و المستجدات التي تتعلق بالنادي خلال الفترة الماضية ، هذا بالاضافة الي أخر الأخبار حول اللاعبين و استعدادهم للمباريات القادمة ، و أيضا الاتفاقيات التي قد قام بها الفريق خلال الفترة الماضية ، هذا بجانب الاستعدادات الخاصة بالفريق خلال الفترة الحالية و التجهيزات التي سيقوم بها استعداد للمباريات التي سيقوم بها خلال الفترة القادمة .

هل ينجح الملكي في فك هذا النحس :

يقوم نادي ريال مدريد في الفترة الحالية بالعمل علي تجهيز كافة الاستعدادات اللازمة و ذلك من أجل العمل خلال الفترة القادمة علي القيام بمواجهة نادي أوساسونا و ذلك مساء يوم السبت القادم ، و تعد تلك المبارات و التي سيخوضها ريال مدريد يوم اليبت القادم هي واحدة من ضمن عدد من الفاعاليات التي يقوم بها النادي من المنافسات التي تتبع الجولة الثانية و العشرون و ذلك من البطولة الخاصة بالدوري الأسباني .

هذا و الجدير بالذكر أن الصحيفة الأسبانية ماركا قد قامت خلال الفترة الماضية بالعمل علي اظهار عدد من الصعوبات و التي من المقرر أن يواجهها فريق ريال مدريد و ذلك خلال الرحلة التي قرر الفريق خوضها الي البامبلونا ، هذا و الجدير بالذكر أن تلك الرحلة لطالما كانت محفوفة بالمخاطر و خاصة للرجال التابعين للعاصمة الأسبانية .

هذا بجانب أن الصحيفة الدريدية الشهيرة ، قد قامت بالقاء الضوء علي الرقم السلبي الكبير الذي يمتلكة الفريق الرياضي ” ريال مدريد” و الذي قد نتج من عدم تمكنه خلال الفترة الماضية من تحقيق اي انتصارات و ذلك خارج الملعب الخاص به و أن تلك المدة قد تجاوزت ال82 يوم ، في الوقت نفسه قامت الصحيفة المدريدية الشهيرة بالاشاره الي أن اخر الانتصارات التي قام الميريغي بحقيقها و التي قد تمت خارج سانتياغو برنابيو كانت أمام النادي الرياضي سبورتينغ لشبونه البرتغالي و ذلك خلال البطولة الخاصة بدوري الأبطال التابع لأوروبا و ذلك خلال المرحلة الخاصة بالمجموعات .

ناتشو يحتفل الليلة برقم مميز :

يقوم اللاعب “ناتشو فيرناندز ” و هو أحد اللاعبين في فريق ريال مدريد خلال الفترة الحالية بالاستعداد و ذلك للانضمام خلال الفترة القادمة و المشاركة في مباراه الفريق التابع له و التي ستكون خلال يوم السبت و ذلك أمام فريق أوساسونا ، و الجدير بالذكر أنه يسعي لاستغلال تلك المباراه من أجل العمل علي تحقيق رقم مميز من خلالها يؤهله في المسابقة الخاصة بالدوري الأسباني الخاص بكرة الليجا .

هذا و الجدير بالذكر أن الصحيفة الاسبانية “أس” قد قامت خلال تصريح خاص بها بذكر أن ناتشو سيقوم بالاحتفال بالمباراه التي تحمل رقم 100 اليوم و ذلك بعد مشاركته في مباراه اليوم مع فريقه ، و الجدير بالذكر أن ظهوره الاول كان أمام فريق فالنسيا في الليجا بقميص فريق الريال و الذي كان وقتها تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزية مورينيو ، و قد تمكن في تلك المباراه النادي الملكي من تحقيق الانتصار وقتها .

هامسيك يريد الفوز من اجل جمهوره :

صرح اللاعب ماريك هامسك و هو لاعب خط الوسط في النادي الرياضي ” نابولي الايطالي” بأنه سيعمل خلال المباراه التي سيقوم بها فريقة أمام ريال مدريد ببذل قصاري جهده و ذلك من أجل تحقيق النصر علي الفريق الخصم بغض النظر عن تاريخ الفريق الخصم أو فوته أمام الفرق الأخري الا انه لن يتنازل عن اسعاد الجمهور الخاص به من خلال النجاح في تحقيق الفوز في المباراه أمام ريال مدريد ، و التي ستتم في سانتياجو بيرنابيو و ذلك في عاصمة أسبانيا خلال يوم الأربعاء القادم ، هذا و الجدير بالذكر أن فريق ملعب سان باولو يحل في الوقت الحالي ضيفا ثقيل علي عاتق النادي الملكي و ذلك خلال الذهاب و ذلك ثمن النهائي الخاص بدوري أبطال أوروبا و الذي يسعي خلا المباراه علي العمل علي تحقيق نتيجة ايجابية لصالح فريقة .

و الجدير بالذكر أن اللاعب السلوفاكي الدولي قد قام بالتشديد خلال تصريح قام به خلال الفترة الماضية علي أن فريقه يرغب في القيام بلعب الكرة و التي قد اعتاد عليها خلال الفترة الماضية وذلك من أجل العمل علي استعاده الجمهور الذي كان له من قبل في البيرنابيو ، هذا بالاضافة الي أن القائد نابولي قد أضاف ايضا خلال التصريحات التي قام بها لعدد من وسائل الاعلام في ايطاليا بأنهم و خلال التفرة القادمة سيقوموا بمواجهة فريق من المعروف عنه أن ذلك الفريق قد تم تصنيفه واحد من أفضل الفرق و ذلك علي مستوي العالم ، و قد أضاف أيضا بأنه ليس هو من صنفه واحد من أفضل الفرق الرياضية في العالم و انما من فعل ذلك هو عدد البطولات التي قد نجح الفريق في تحقيقها خلال الفترة الماضية .

و قد أضاف ايضا خلال التصريح الذي قام به بأنه و علي الرغم من أن ريال مدريد يعد واحد من أفضل الفرق الرياضية في العالم الا أنهم لا ينظروا الي تاريخ الخصم و أنهم يقوموا بالنظر فقط الي مباراه واحدة فقط و هي المباراه التي ستجمع فريقهم مع الخصم و التي ستكون يوم الأربعاء ، كما أضاف بأنهم سيقوموا بخوض المباراه بغض النظر عن تاريخ الخصم و عن عدد البطولات التي قد أحرزها ريال مدريد خلال الفترة الماضية و التي نجح من خلالها أن يحصل علي مركز متقدم بين الفرق العالمية و التي علي أساسها تم تصنيفه بين أفضل الفرق الرياضية في العالم .