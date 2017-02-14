آخر أخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 14-2-2017 موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي حقيقة احتراف مدافع الفريق في نادي مارسيليا وسفر مدافع الفريق إلى ألمانيا

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آخر أخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 14-2-2017 موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي:

يستضيف ستاد الدفاع الجوي غدا الأربعاء للموافق 16 من شهر فبراير الجاري مباراة كرة قدم بين فريق الزمالك المصري وفريق الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا حسب التوقيت الخاص بجمهورية مصر العربية ، وانتهت مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدور الأول من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بفوز نادي للزمالك بنتيجة هدف وحيد دون رد ، ويدخل نادي الزمالك منتشيا بفوزه الذي حققه على النادي الأهلي في المباراة لتي أقيمت الجمعة الماضية في دولة الإمارات الاربية المتحدة ، وفاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح وتمكن من حصد لقب اليوبر المصري لعام 2017 ، وإليكم الآن ترتيب الفريقين في جدول الدوري المصري وفرص الفريقين في المباراة.

يدخل الفارس الأبيض مباراة الغد أمام نادي الإنتاج الحربي وهو تحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم ، ويملك فريق النادي الزمالك وهو يملك 34 نقطة فقط بعد خوض 15 مباراة فقط في دوري هذا الموسم ، حقق نادي الزمالك الفوز في 10 مباريات هذا الموسم وتعادل الفريق في 4 مباريات بينما انتهت مباراة وحيدة لعبها الفريق نتيجة الخسارة وهي مباراة الفريق أمام النادي الأهلي الغريم التقليدي للفارس الأبيض ، واستطاع مهاجمو فريق نادي الزمالك تسجيل 19 هدف وتلقى مرماهم 4 أهداف فقط منذ بداية الموسم وهو يعتبر أقوى خط دفاع في البطولة بالتساوي مع النادي الأهلي، ويسعى نادي الزمالك ومديره الفني الكابتن محمد حلمي لتحقيق للفوز في مباراة الغد أمام الإنتاج الحربي لتحسين مركزه في جدول الدوري المصري.

وعلى الجانب الآخر طرف المباراة الثاني فريق الإنتاج الحربي الذي يحتل المركز ال13 قي جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم ، برصيد 17 نقطة فقط حصدها الفريق بعد لعب 17 مباراة في دوري هذا الموسم ، حقق الإنتاج الحربي الفوز في 4 مباريات فقط وتعادل الفريق في 5 مباريات بينما خسر الإنتاج الحربي 8 مباريات في دوري هذا الموسم ، تمكن مهاجمي الفريق من إحراز 16 هدف هذا الموسم بينما تلقى مرماهم 19 هدف ، ويسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد للإبتعاد عن مراكز الهبوط في دوري هذا الموسم.

آخر أخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 14-2-2017 حقيقة طلب نادي مارسيليا التعاقد مع على جبر وموقف دويدار:

صرح مدير الكرة في نادي الزمالك الكابتن إسماعيل يوسف أنه لا صحة للأقاويل التي ترددت مؤخرا برغبة نادي مارسيليا الفرنسي في ضم نجم خط دفاع نادي الزمالك ومنتخب مصر اللاعب على جبر ، كما نفى إسماعيل يوسف أن يكون النلدي الفرنسي قد أرسل أي عروض رسمية لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد المستوى المتميز الذي ظهر به اللاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في دولة الجابون كان 2017 ، وأكد مدير الكرة في نادي الزمالك أن هذا الخبر عار تماما عن الصحة ، كما صرح تيجانا بأن مدافع فريق نادي الزمالك اللاعب أحمد دويدار تمت إعارته بشكل رسمي إلى نادي سموحة السكندري لمدة 6 أشهر وأنه الأن ليس على ذمة نادي الزمالك بعد أن رفض تجديد تعاقده مع النادي ، مشيرا إلى انتهاء تعاقد اللاعب مع النادي بنهاية الموسم الحالي وهو يحق له التوقيع على عقود إنضمامه لأي نادي آخر بعدانتعاء تعاقده مع النادي بنهاية الموسم ، يذكر أنه قد ترددت أنباء قوية عن تعاقد اللاعب أحمد دويدار مع النادي الأهلي بداية من الموسم المقبل.

آخر أخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 14-2-2017 سفر مدافع الفريق إلى ألمانيا:

تقرر أن يتوجه مدافع نادي الزمالك اللاعب محمد مجدي إلى دولة ألمانيا خلال الأيام القليلة القادمة حتى يقوم بإجراء بعض الفحوصات الطبية هناك حيث اشتكي اللاعب محمد مجدي من إصابة في العضلة الأمامية وشخصها الجهاز الطبي لنادي الزمالك أنعا تمزق في العضلة الأمامية تعرض لها اللاعب مؤخرا ، وتسببت هذه الإصابة في ابتعاد محمد مجدي عن التدريبات الجماعية للفريق الفترة الراهنة ، ومن الجدير بالذكر أن لللاعب محمد مجدي أجرى آشعة على موضع إصابته أثبتت عدم مثول للإصابة للتي تعرض لها للشفاء وعدم التئام التمزق في قدمه ، مما دعا الجهاز الطبي لنادي الزمالك أن يتخذ قرارا بسفر اللاعب إلى ألمانيا لعمل كشف طبي في واحد من أكبر المراكز الطبية هناك.