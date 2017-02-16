آخر أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 17-2-2017 قائمة الزمالك لمواجهة الأوليمبي غدا وموعد المباراة والقنوات الناقلة لها وغيابات الفريق وإصابة شوقي السعيد

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آخر أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 17-2-2017 غيابات الزمالك خلال مباراة الأوليمبي في كأس مصر:

يخوض الفريق الأول لنادي الزمالك غدا الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد بتروسبورت الرياضى مباراة الدور ال32 لكأس مصر لكرة القدم ، ويتقابل نادي الزمالك مع نادي الأوليمبي وسط العديد من الغيابات التي ضربت معسكر الفريق الحالي إستعدادا للمباراة ، حيث أعلن الجهاز الطبي لنادي الزمالك غياب اللاعب شوقي السعيد عن مباراة الجمعة أمام فريق الأوليمبي بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مشاركته مع فريقه في مباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت أول أمس الأربعاء بشد في العضلة الخلفية ، هذا ولم يتم الإعلان عن فترة غياب اللاعب عن مباريات فريقه وحجم الإصابة التي تعرض لها ، ونتيجة لذلك فإن نادي الزمالك سوف يفتقد للظهير الأيسر في فريقه في مباراة الأوليمبي ، ومن الممكن أي يظهر اللاعب إسلام جمال في مركز الظهير الأيسر بجوار محمود حمدي الونش بدلا من اللاعب شوقي السعيد.

كما أنه سوف يغيب عن اللقاء أيضا اللاعب أسامة إبراهيم الذي تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية أثناء مباراة الزمالك والإنتاج الحربي ، وذلك طبقا لما صرح به الجهاز الطبي لنادي الزمالك ، كما غادر لاعب نادي الزمالك أحمد أبو الفتوح معسكر الفريق متوجها إلى معسكر منتهب مصر للشباب تحت 21 عام بعد استدعائه للإنضمام لقائمة المنتخب المشاركة في كأس أمم أفريقيا لكﻻة القدم للشباب تحت 21 عام التي تقام فعالياتها في دولة زامبيا في يوم 26 من شهر فبراير الجاري ، كما يغيب عن مباراة الزمالك والأوليمبي في كأس مصر اللاعبين محمد ناصف وعلى فتحي ومحمد مجدي بسبب الإصابة ، ويغيب نجم الفريق طارق حامد بعد حصوله على الراحة من الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد حلمي بسبب الإجهاد ، فيما استبعد محمد حلمي نجم الفريق اللاعب شيكابالا ومايوكا ومحمد مسعد لأسباب فنية.

آخر أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 17-2-2017 قائمة الزمالك لمواجهة الأوليمبي:

أعلن محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك قائمته التي سيخوض بها لقاء الغد في الدور 32 من كأس مصر أمام فريق الأوليمبي ، وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية و تذاع المباراة على قناة النيل الرياضية وقناة دي إم سي الرياضية وقناة النهار رياضة وقناة أون سبورت ، وشملت القائمة 20 لاعبا وهم:

في مركز حراسة المرمى اختار محمد حلمي ” أحمد الشناوي، محمود جنش، محمود عبدالمنصف “.

واختار محمد حلمي في خط دفاع نادي الزمالك اللاعبين ” إسلام جمال، حسني فتحي، محمود حمدي الونش، علي جبر “.

وفي وسط النيدان وقع الإختيار على اللاعبين ” أحمد توفيق، إبراهيم صلاح، صلاح ريكو، محمود دونجا، أيمن حفني، معروف يوسف، أحمد رفعت، محمد إبراهيم، مصطفي فتحي “.

ويشارك في خط هجوم الفريق الأبيض ” باسم مرسي، وستانلي، حسام باولو، أحمد جعفر “.

آخر أخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 17-2-2017 الزمالك رفض هدية الإسماعيلي وخسر أمام الإنتاج الحربي:

أقيمت أول أمس الأربعاء مباراة كرة قدم بين فريق الزمالك المصري وفريق الإنتاج الحربي ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، وانتهت مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بنتيخة الخسارة للفارس الأبيض في مفاجأة لجميع عشاقه ومتابعيه ، حيث أن هذه أول مباراة للفريق الأبيض بعد حصوله على بطولة السوبر المصري بفوزه الذي حققه على النادي الأهلي في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وفاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح وتمكن من حصد لقب السوبر المصري لعام 2017 ، لكن الزمالك في مباراة الأمس قدم آداءا مخيبا للآمال وكانت النتيجة خسارة للفريق مباراة اليوم أمام نادي الإنتاج بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ورفض الزمالك الهدية التي قدمها له النادي الإسماعيلي بتعادله مع النادي الأهلي الغريم التقليدي سلبيا وكانت الفرصة سانحة أمام الزمالك لتضييق الفارق مع الأهلي لكنه أثر الخسارة.

بدأت المباراة بهجوم مكثف من نادي الزمالك بينما حاول لاعبي الإنتاج الحربي امتصاص الحماس الذي بدأ به لاعبي الزمالك المباراة بتمرير الكرة في وسط الميدان ومحاولة السيطرة عليه ، حتى جاءت الدقيقة 22 من بداية الشوط الأول والمباراة وتمكن لاعب الإنتاج الحربي الأثيوبي أوميدا أوكري من إحراز أول أهداف اللقاء بعد خطأ فادح ارتكبه مدافع الزمالك محمود حمدي الونش الذي حاول مراوغة أوكري أمام منطقة الجزاء لكنه فشل ونجح أوكري في تسديد الهدف الأول ، وفي الدقيقة 32 احتسب الحكم سمير محمود عثمان ركلة حرة مباشرة لصالح الإنتاج الحربي ونجح طارق طه في إيداعها الشباك وتسديد الهدف الثاني لفريقه وبهذا تثبح النتيجة بهدفين دون رد لصالح فريق الإنتاج الحربي ، وفي الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول والمباراة تمكن الوافد الجديد على القلعة البيضاء اللاعب حسام باولو من تسجيل الهدف الأول له ولفريقه في أول مشاركة له مع الزمالك.

وبهذه النتيجة فقد توقف رصيد نادي الزمالك عند النقطة 34 بعد خوض 16 مباراة فقط في دوري هذا الموسم ، حقق نادي الزمالك الفوز في 10 مباريات هذا الموسم وتعادل الفريق في 4 مباريات بينما انتهت مباراتان لعبها الفريق نتيجة الخسارةكانت أولهما أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي في آخر مباراة في مسابفة الدوري خاضها الفريق قبل توقف البطولة أثناء معسكر المنتخب المصري ، بينما نادي الإنتاج الحربي الذي ارتفع رصيده إلى 20 نقطة يحتل بها المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.