أخبار الزمالك اليوم الأحد 12/2/2017 : أخر أخبار صفقات الزمالك الشتوية لعام 2017 بعد التتويج بلقب السوبر على حساب الاهلى

أخبار الزمالك اليوم ، حيث نقدم لكم اليوم ملخص أخر الأخبار التي تتعلق بنادي الزمالك اليوم الاحد 12/2/2017 ، هذا حيث نقدم لكم اليوم أخبار الفرسان الأخيرة و أخر أخر الأخبار التي تتعلق بالصفقات الخاصة بالنادي و الذي قام بتوقيعها خلال الفترة الماضية ، هذا بالاضافة الي اخر الأخبار التي تتعلق بلاعيبة النادي و الاستعدادات التي يقومون بها في الوقت الحالي من أجل المباريات القادمة ، هذا بالاضافة الي الأخبار التي تتعلق بالمباريات التي سيقودها الفريق خلال الفترة القادمة و مواعيدها و الاستعدادات التي يقوم بها الفريق .

أخبار الزمالك اليوم الأحد 12/2/2017 :

تمكن نادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية من تحقيق الفوز علي نظيرة النادي الأهلي وذلك خلال مباراه السوبر التي قد جمعت بين الفريقين ، و قد حقق نادي الزمالك الفوز علي نظيره من خلال ضربات الجزاء التي قام بها كلا الفريقين في نهاية المباراه نظرا لعدم نجاح أي من الفريقين في احراز أهداف خلال الشوطين الاول و الثاني، و الجدير بالذكر أن كافة التعليقات علي المباراه كانت بأن المباراه كانت غير ممتعه علي الاطلاق عدا في قليل جدا من الفترات المتباعده ، هذا بجانب كثرة الاوقات التي تعرض فيها نادي الزمالك الي الخطورة خلال القيام بلعب المباراه من قبل النادي الخصم لكن النادي الأهلي لم ينجح في القيام باستغلال تلك الأوقات لذا فانه لم ينجح في احراز أي شئ .

و قد أكد المدير الفني الخاص بنادي الزمالك ” محمد حلمي” بأن مرتضي منصور لم يقم خلال التدريبات التي قام بها الفريق خلال فترة قيامه بالاستعداد لمباراه السوبر التي لعبها أمام النادي الأهلي بالتدخل مطلقا في التشكيل الذي قد تم للفريق ، و قد أضاف المدير الفني أيضا خلال التصرييح الذي قام به أمام مجموعة من الصحفيين بأنه من العيب أن بشاع بأنه قد تم الاشتراك في وضع تشكيله للفريق من قبل مرتضي منصور ، هذا بجانب تأكيده بأنه هو المدرب المسؤول عن الفريق و أن مرتضي منصور لم يقم بالتدخل مطلقا في عملية وضع التشكيل الخاص بالفريق خلال الاستعداد لمباراه السوبر أمام النادي الاهلي ، هذا بجانب الي لفت الانتباه أن مرتضي منصور هو أول رئيس لنادي الزمالك و الذي يستطيع أن يحصد كأس الدوري و كأس مصر و كأس السوبر معا .

و قد أشار مدافع النادي الزمالك ” محمود حمدي الونش” علي انه قد تم تقديم أداء اكثر من رائع من قبل النادي خلال المباراة التي قام بها أمام نادي الأهلي و التي انتهت بتتويج الزمالك بالبطولة ، هذا بجانب الاشادة بالدور الرائع الذي قام به اللاعبين الجدد في الفريق و الذي قد أكدوا علي حد قوله أنهم علي قدر المسؤولية التي قد تم تحميلهم اياها عندما تم انضامهم الي النادي خلال الفترة الماضية ، هذا بالاضافة ال يالصعوبة التي قد اضطر اللاعبون الي مواجهتها خلال المباراه التي قد لعبها نادي الزمالك أمام نادي الأهلي الي فترة الانتهاء من الشوطين و الوصول الي ضربات الجزاء و التي قد استغلها نادي الزمالك أفضل استغلال و استطاع من خلالها أن يقوم بالتقدم علي خصمه و أن يفوز بالمباراه .

أخر أخبار تمارين الزمالك :

يقوم في الوقت الحالي قيادة التمارين الخاصة بنادي الزمالك في الفترة الحالية من قبل المدير الفني التابع للفريق ” محمد حلمي” و ذلك من أجل الاستعداد خلال الفترة القادمة القيام بمواجهة فريق الانتاج الحربي و ذلك خلال الدوري المصري ، هذا و الجدير بالذكر أن القائمة التي قد تم اعدادها من قبل المدير الفني لنادي الزمالك تحتوي علي عدد 24 لاعب ، و هم : محمد ابراهيم ، أحمد الشناوي ، باسم مرسي ، أسامة ابراهيم ، طارق حامد ، شوقي السعيد ، معروف يوسف ، علي جبر ، حسام باولو ، أحمد جعفر ، ابراهيم صلاح ، محمود دونجا ، عمر صلاح ، اسلام جمال ، أحمد رفعت ، محمد ناصف ، محمود جنش ، صلاح ريكو ، ستانلي ، أحمد حفني، أحمد أبو الفتوح ، أحمد توفيق ، مصطفي فتحي ، محمود حمدي .

الزمالك بطل السوبر :

قام نادي الزمالك خلال الفترة الماضية بالحصول علي بطولة السوبر المصري و ذلك خلال المباراه التي خاضها نادي الزمالك أمام نظيرة نادي الأهلي خلال المباراه التي قد تمت اقامتها علي اراضي دولة الامارات العربية المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية ، حيث قامت ضربات الترجيح بحسم النتيجة الخاصة بالمباراه و كانت 3/1 لصالح نادي الزمالك و ذلك بعد فشل الشوطين في حسم نتيجة المباراه حيث انتهي الوقت المخصص للمباراه بالتعادل السلبي من قبل الفريقين ، هذا و بعد الانتهاء من الوقت المحدد للمباراة و القرار الذي قد صدر بعدم بوجود أشواط اضافية ، تمكنت ضربات الترجيح بحسم نتيجة المباراه ، و الجدير بالذكر أنه كان اللاعب محمود جنش احدي المفاجأت و التي قد تم تفجيرها خلال مباراه السوبر التي قد تمت بين كلا الفريقين الأهلي و الزمالك ، و الذي قد أزهل الجميع خلال ضربات الترجيح .

مباراة الزمالك والإنتاج الحربي :

من المقرر وخلال الأيام القادمة أن تقام مباراه بين كلا الفريقين ” الزمالك و الانتاج الحربي” و الجدير بالذكر أنه من المنتظر من قبل العديد من مشجعي فريق الزمالك و كذلك فريق الانتاج الحربي مشاهدة المباراه التي ستتم بين الفريقين الزمالك و كذلك الانتاج الحربي خلال الأيام القليلة القادمة ، حيث سيتم القيام ببث مباشر للمباراه التي ستقام بين الفريقين في تمام الساعه الثامنه و ذلك حسب التوقيت المحلي لمصر .

و تعتبر المباراه التي ستقام بين كلا الفريقين الزمالك و كذلك الانتاج الحربي من المباريات التي سيتم اقامتها خلال الأسبوع الثامن و الذي يتبع الفاعليات التي تتعلق بالبطولة الخاصة بالدوري المصري الممتاز ، هذا بجانب أن القنوات التابعه للتليفزيون المصري ستقوم خلال يوم الأربعاء القادم بتقديم بث مباشر للمباراه التي ستقام بين نادي الزمالك و كذلك نادي الانتاج الحربيو الذي سيوافق 15/2/2017 .