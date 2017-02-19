أخبار الزمالك اليوم الأحد 19-2-2017 ملخص مباراة الزمالك والأوليمبي وأسماء المرشحين لخلافة حلمي في الزمالك ومرتضي منصور: نعم سأتدخل ولن أترك المركب تغرق

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آخر أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 19-2-2017 مرتضى منصور يهاجم جهاز الزمالك:

علق المستشار مرتضى منصور على آداء فريق الزمالك خلال المباريات الأخيرة خلال مداخلة هاتفية عبر قناة دريم قائلا ” من حقي كرئيس لمجلس إدارة ناجي الزمالك، الاجتماع وتقييم ما حدث في الفترة الماضية ، ما يحدث غرور واستهتار وتكبر ” وأضاف مرتضى منصور أنه يحمل الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي مسئةلية الآداء السئ والنتائج السلبية للفريق خلال الفترة الماضية وقال منصور ” لماذا تم إراحة طارق حامد وعلي جبر والعناصر الدولية أمام الإنتاج ، تلك عناصر محترفة تحصل على مقابل مادي وليس من بينهم أي مصاب ، فلماذا تم إراحتهم ” وأضاف مراضى منصور أن لاعبي النادي الأهلي المنضمين لمنتخب مصر تمت إراحتهم سلبيا بسبب الإصابة لكن لاعبي الزمالك ليسوا مصابين سواء طارق حامد أو علي جبر مشيرا إلى أنه نبع الجهاز الفني بعدم إراحة أي لاعب قائلا ” اجتمعت مع إسماعيل يوسف ولجنة الكرة قبل مباراة الإنتاج بـ48 ساعة وأخبرتهم بعدم إراحة أي لاعب لأنها مباراة مصيرية ومهمة ، أخبرتهم بكل ذلك ، وفي النهاية تمت إراحتهم وخسرنا المباراة ” وواصل مرتضى منصور هجومه على الجهاز الفني لنادي الزمالك قائلا ” الأهلي أعطى لك هدية بفقد نقطتين بعد تعادله مع الإسماعيلي وأنت رفضت الهدية بسبب العند ، جعلت هاني العجيزي يخرج ليهاجم الزمالك ، أنا لن أقف صامتا أمام كل ذلك ” واختتم منصور تصريحاته قائلا ” نعم سأتدخل في الإدارة الفنية ، أنا رئيس المركب ولن أتركها تغرق ، يوجد اجتماع لمجلس الإدارة لتقييم كل ما حدث ، وفرحة السوبر تحولت لحزن بسبب العند والمكابرة من الجهاز الفني ” .

آخر أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 19-2-2017 المرشحين لخلافة حلمي في نادي الزمالك:

تتردد في الآونة الأخيرة العديد من الاصوات المطالبة برحيل الكابتن محمد حلمي اامدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي للزمالك وبعض أفراد جهازه المعاوة خاصة بهد تذبذب المستوى خلال الفترة الماضية حيث ان الفريق تعرض لهزيمتين في آخر مباراتين خاضهما في بطولة الدوري المصري لكرة القدم من نادي الأهلي وفريق للإنتاج الحربي ، رغم تحقيق الفريق لبطولة السوبر المصري على حساب النادي الأهلي بضربات الترجيح إلا أن مستوى الفريق ضعيف ولا يرقى لفريق بحجم نادي الزمالك ، وطالبت بعض الأصوات داخل مجلس إدارة نادي الزمالك برحيل حلمي والبحث عن مدير فني جديد للفريق لتحسين الآداء والنتائج والمنافسة على لقب الدوري المصري وكأس مصر وبطولة دوري أبطال أفريقيا التي يشارك فيها الزمالك صاحب المركز الثاني في دوري الموسم الماضي.

وعقد مجلس إدارة نادي الزمالك إجتماعا لبحث رحيل حلمي خاصة بعد الآداء الباهت للفريق في مباراة الأمس أمام الأوليمبي والتي انتهت بفوز الفريق بهدفين دون مقابل ، وأبدى مجلس إدارة الفريق غضبه من آداء الفريق في المباريات الأخيرة ، كما تم طرح العدد من الأسماء المرشحة لتولي الإدارة الفنية لنادي الزمالك منها المدير الفني السابق لمنتخب تونس نبيل معلول ، والمدير الفني لمنتخب مالي الفرنسي آلان جريس ، كما خرجت بعض الأصوات التي تطالب بتولي الكابتن خالد جلال مهمة الإدارة الفنية للفريق بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدير فني جديد للفريق ، ويتوقف اسم المدير الفني الأجنبي القادم لنادي الزمالك على الطلبات المادية للمدرب نفسه ، وكشفت مصادر مطلعة داخل ميت عقبة أن إحدى شركات التسويق عرضت على المستشار مرتضى منصور الملف الخاص بالفرنسي آلان جريس لتولي الإدارة الفنية للفريق بداية من الموسم الجاري وتعكف إدارة نادي الزمالك حاليا على دراسة العرض لتحديد موقفهم من الموافقة عليه أو رفضه.

آخر أخبار نادي الزمالك اليوم الأحد 19-2-2017 نتيجة مباراة الزمالك والأوليمبي في كأس مصر:

استضاف ملعب بتروسبورت الرياضي أول أمس الجمعة مباراة كرة قدم بين فريقي الزمالك المصري والأوليمبي في إطار منافسات الدور ال32 من كأس مصر لكرة القدم ، ونجح فريق الزمالك المصري في تحقيق الفوز في المباراة بنتيجة هدفين دون رد في مباراة دون المستوي لفريق الزمالك وآداء غير مقنع لجماهير وعشاق الفارس الأبيض ، بدأت المباراة وسط توهان للاعبي الزمالك في الملعب حيث بدا واضحا بشكل كامل عدم خروج لاعبي الزمالك من الهزيمة التي تلقاها الفريق في آخر مبارياته في الدوري المصري أمام الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ، انتهى شوط المباراة الأول بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين حيث نجح مدافعي الأوليمبي في إيقاف خطورة مهاجمي الزمالك وشل حركة مفاتيح الفريق الهجومية.

ومع بداية شوط المباراة الثاني حاول لاعبي الزمالك تطوير آدائهم الهجومي حتى الدقيقة 52 عندما نجح مهاجم الزمالك اللاعب باسم مرسي في تسجيل الهدف الأول للزمالك في المباراة من رأسية رائعة عندما وصلت له الكرة العرضية من قدم اللاعب أحمد رفعت ونجح باسم مرسي في تحويلها للشباك معلنة عن الهدف الأول للفريق الأبيض ، ثم نجح الوافد الجديد على فريق الزمالك اللاعب محمود عبد العاكي دونجا من إحراز أول أهدافه مع الفريق في الدقيقة 81 بعد تسديدة صاروخية بين الثلاث خشبات ، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين دون رد لنادي الزمالك ونجح الأبيض في التأهل للدور ال16 ويضرب موعدا مع فريق حرس الحدود في دور ال16 من كأس مصر وذلك يوم 27 فبراير الجاري ، ويطمح نادي الزمالك في الحفاظ على لقب كأس مصر الذي يحمل لقبه للمرة الرابعة على التوالى.