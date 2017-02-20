أخبار الزمالك اليوم الإثنين 20-2-2017: موعد مباراة الزمالك ورينجرز النيجيري في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا وموعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش والقنوات الناقلة لها وقائمة المباراة

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آخر أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 20-2-2017 موعد مباراة الزمالك ورينجرز النيجيري في دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا:

أرسلت إدارة نادي الزمالك خطابا إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف لإعلامهم بموعد إقامة مباراة الزمالك المصري وفريق رينجرز النيجيري في مباراة الذهاب للدور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، التي يشارك فيها النادي الأهلي ونادي الزمالك هذا الموسم ، وحدد نادي الزمالك يوم 12 من شهر مارس القادم كموعدا لمباراة الذهاب من بطولة دوري أبطال أفريقيا ، وحدد نادي الزمالك موعد المباراة في تمام التاسعة مساءا في ملعب برج العرب ، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة ضد فريق رينجرز النيجيري في دولة نيجيريا في أحد أيام 17 ، 18 ، 18 ، من شهر مارس المقبل ، وجدير بالذكر أن فريق رينجرز النيجيري قد تأهل للدور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد تحقيقه الفوز على فريق شبيبة الساورة الجزائري في دور ال64 التمهيدي من البطولة ، حيث تعادل الفريقيان في مباراة الذهاب التي أقيمت في دولة الجزائر وانتهى لقاء الإياب في نيجيريا بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

آخر أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 20-2-2017 قائمة الزمالك في مباراة طلائع الجيش:

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول في نادي الزمالك بقيادة الكابتن محمد حلمي ، قائمة فريقه نادي الزمالك في مباراة اليوم أمام فريق طلائع الجيش في الجولة ال19 من الدوري المصري لكرة القدم ، وشهدت القائمة التي أعلنها الكابتن محمد حلمي استمرار استبعاد نجم نادي الزمالك الفتى الأسمر محمود عبد الرازق شيكابالا ، وذلك لعدم جاهزيته لخوض اللقاء ، كما تم استبعاء محمد ناصف واللاعب أحمد رفعت ومحمد مجدي وذلك للإصابة ، وقرر محمد حلمي إستبعاء إيمانويل نايوكا ومحمد مسعد وعلى فتحي بسبب عدم جاهزيتهم بدنيا لخوض اللقاء ، وأخيرا قرر حلمي أن يستبعد وحسني فتحي واللاعب صلاح ريكو وذلك لأسباب فنية.

وشملت قائمة محمد حلمي 19 لاعب في كل المراكز وهم:

اختار محمد حلمي في مركز حارس مرمى نادي الزمالك اللاعبين: ” أحمد الشناوي ، ومحمود جنش “.

وفي خط دفاع نادي اازمالك ضمت القائمة: ” أسامة إبراهيم ، محمود حمدي الونش ، إسلام جمال ، شوقي السعيد ، على جبر “.

وفي مركز وسط ملعب الزمالك اللاعبين: ” معروف يوسف ، طارق حامد ، أحمد توفيق ، إبراهيم صلاح ، محمود دونجا ، أيمن حفني ، محمد إبراهيم ، ومصطفى فتحي “.

وفي مركز خط هجوم نادي الزمالك اللاعبين: ” ستانلي ، أحمد جعفر ، باسم مرسي ، حسام باولو “.

آخر أخبار نادي الزمالك اليوم الإثنين 20-2-2017 موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري والقنوات الناقلة لها:

يستضيف ملعب برج. العرب في مدينة الإسكندرية مباراة كرة قدم بين فريق الزمالك وفريق طلائع للجيش في ختام مباريات الجولة ال19 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم ، وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية ، وفي تمام الثامنة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وتذاع المباراة على قناة دي إم سي سبورت ويقوم بالتعليق على أحداثها المعلق الرياضي مؤمن حسن ، كما تذاع المباراة على قناة أون سبورت ويعلق على أحداثها المعلق الرياضي حاتم بطيشة ، وأيضا على قناة النيل الرياضية ويصحبكم للتعليق على أحداثها المعلق الرياضي المتميز أيمن الكاشف.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم برصيد 34 نقطة بعد خوضه 16 مباراة فقط وله مباراتان مؤجلتان ، ويطمح المدير الفني للزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية لتعويض الهزيمة التي تعرض لها الفريق في المباراة السابقة أمام فريق الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ، كما يسعى الزمالك لتحقيق الفوز والثلاث نقاط للحفاظ على فرص الفريق في الحصول على درع الدوري المصري هذا الموسم ، وعلى الجانب الآخر فريق طلائع الجيش الذي يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري ، برصيد 26 نقطة فقط بعد خوض 16 مباراة أيضا ، وللفريق مباراتان مؤجلتان منهم مباراة ضد نادي الزمالك وهي مباراة الدور الأول في الدوري المصري وتم تأجيلها بسبب ضغط مباريات الفريق الأبيض في البطولة الأفريقية.