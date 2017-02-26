آخر أخبار برشلونة الأحد 26-2-2017: موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة لها

آخر أخبار برشلونة الأحد 26 فبراير 2017 ، حيث نقدم لكم اليوم و من خلال موقع مصر 365 آخر الأخبار حول نادي برشلونه الأسباني و آخر الصفقات التي قام النادي بعقدها خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2017 ، هذا بالاضافة إلى آخر الأخبار التي تتعلق بالمباريات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية و استعدادات الفريق للمباريات القادمة ، و آخر الأخبار التي تتعلق باللاعبين في الفريق و استعداداتهم للمباريات التي سيقوم الفريق بخوضها خلال الفترة القادمة و الفرق التي سيلعب الفريق أمامها كذلك .

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 26-2-2017 بدء التفاوض مع خليفة إنريكي:

نقلت تقارير صحفية مقربة من نادي برشلونة الأسباني ، أن مسئولي النادي الكتالوني فتحوا بالفعل خط الإتصال مع المدرب الفرنسي لوران بلان ، وذلك تمهيدا للتعاقد معه بعد انتهاء تعاقد المدير الفني الحالي للفريق لويس إنريكي الذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي ، ولم يتحدث أيا من إدارة الفريق الكتالوني معه لتجديد تعاقده مع الفريق وخاصة بعد الأنياء التي تتردد خلال الفترة الماضية عن مشاكل داخل الفريق وإتجاه لإنهاء تعاقده مع الفريق ، وخاصة بعد تراجع آداء الفريق في مبارياته الأخيرة وصعوبة تأهله لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا الشامبيونزليج هذا الموسم ، بعد الخسارة التي لحقت بالفريق في مباراة ذهاب دور ال16 ضد فريق باريس سان جيرمان بنتيجة 4 أهداف دون رد.

يذكر أن العديد من المشكلات ضربت علاقة إنريكي بلاعبي الفريق وجماهيره خلال المباريات الأخيرة له ، وذكرت صحيفة ” SFR Sport” الفرنسية أن مسئولي برشلونة بدأوا في التفاوض مع لوران بلان وهو كان يشغل منصب المدير الفني السابق لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي ، وعلى الجانب الآخر فقد رشح موقع فوتبول إيطاليا المدرب الإيطالي ماسيمليانو إليجري المدير الفني الحالي لفريق يوفنتوس الإيطالي لتولي مهمة المدير الفني لفريق برشلونة خلفا للمدرب الحالي لويس إنريكي .

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 26-2-2017 ميسي على أعتاب رقم قياسي جديد:

أصبح البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الأسباني على وشك تحقيق رقم قياسي جديد في مسيرته في الملاعب مع نادي برشلونة الأسباني. وذلك خلال مباراة الفريق القادمة اليوم الأحد ضد فريق أتلتيكو مدريد الأسباني على ملعب فيسنتي كالديرون معقل الأتلتيكو مدريد في إطار الجولة 24 من الدوري الأسباني لكرة القدم اللاليجا الاسبانية ، وفي حالة تحقيق فريق برشلونة الفوز في هذه المباراة يكون هذا هو الإنتصار رقم 400 لميسي مع فريق برشلونة في كل المسابقات ، حيث خاض ميسي مع البلوجرانا 565 مباراة منذ ظهوره لأول مرة بقميص فريق برشلونة وذلك في عام 2004 ، ويعد الأرجنتيني ليو ميسي هو أكثر من حصد الألقاب بقميص الفريق الكتالوني بالتساوي مع قائد الفريق الرسام الأسباني أندريس إنييستا ، وحقق ميسي مع البارسا 29 بطولة في جميع البطولات ، منهم 8 بطولات دوري أسباني ، 3 بطولات كأس سوبر أوروبي ، و3 بطولات في كأس العالم للأندية ، 7 بطولات كأس السوبر الأسباني لكرة القدم ، و4 بطولات كأس ملك أسبانيا ، و4 بطولات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 26-2-2017 موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والقنوات الناقلة لها:

يستضيف ملعب فيسنتي كالديرون معقل فريق أتلتيكو مدريد اليوم الأحد الموافق 26 من فبراير الجاري ، مباراة كرة قدم في إطار منافسات الجولة ال24 من بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم اللاليجا الأسبانية ، بين فريق برشلونة الاسباني وفريق أتلتيكو مدريد ، وذلك في تمام الساعة 5:15 مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية ، وفي تمام الساعة 6:15 حسب للتوقيت الخاص بالمملكة العربية السعودية ، وفي تمام الساعة 3:15 مساءا بتوقيت جرينتش الدولي ، وتذاع المباراة حصريا على قناة بي إن سبورت 3 ، ويصحبكم للتعليق على أحداث اللقاء المعلق المتميز فهد العتيبي ، ويتولى الحكم الأسباني أنطونيو ميغيل ماثيو لاهوز مهمة إدارة المباراة وهو الحكم الذي يتهمه عشاق ومتابعي برشلونة الاسباني بأنه دائما ما يكن متحيز ضد الفريق لصالح الغريم التقليدي ريال مدريد .

يدخل الفريق الكتالوني لقاء اليوم الأحد بمعنويات مرتفعة إلى حد ما بعد فوزه في المباراة السابقة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد أمام فريق ليجانيس ، ويسعى الفريق للفوز في المباراة المقبلة للحفاظ على فرصه في المنافسة على لقب الدوري الأسباني لكرة القدم هذا الموسم ، حيث يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأسباني لكرة القدم برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر فريق ريال مدريد ، الذي منى بخسارة في آخر مباراة خاضها ضد فريق فالنسيا بهدفين مقابل هدف وحيد ، ويسعى إنريكي لاستغلال التعثر في مسيرة ريال مدريد حتى يحافظ على حظوظه في إبقاء لقب الدوري الأسباني في الكامب نو ، لعب فريق برشلونة قبل مباراة اليوم 23 مباراة تمكن الفريق من تحقيق الفوز في 15 مباراة منهم ، وتعادل في 6 مباريات ، بينما خسر الفريق في مباراتين فقط منذ بداية مشواره للحفاظ على لقب الدوري الأسباني هذا الموسم ، يمتلك برشلونة أقوى خط هجوم في الدوري الاسباني هذا الموسم حيث احرز مهاجمي الفريق 63 هدفا ، ويمتلك ايضا ثاني أقوى خط دفاع في البطولة حيث استقبلت شباكه 19 هدف ، بعد فريق فياريال الذي لم يدخل مرماه سوى 15 هدف.

على الجانب الآخر طرف المباراة الثاني فريق أتلتيكو مدريد الذي يدخل اللقاء منتشيا بتحقيق الفوز على فريق بايرليفركوزن الألماني في مباراة الذهاب لبطولة دوري أبطال أوروبا الشامبيونزليج هذا الموسم بنتيجة اربعة أهداف مقابل هدفين للفريق الألماني ، في المباراة التي أقيمت على ملعب بايرليفركوزن باي أرينا ، ويطمح فريق المدري دييجو سيميوني للحفاظ على سلسلة المباريات التي لم يخسر فيها الفريق في دوري الأسباني ، ويحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الأسباني لكرة القدم برصيد 45 نقطة ، حصدها الفريق بعد خوضه 23 مباراة ، تمكن الفريق من تحقيق الفوز في 13 مباراة في دوري هذا الموسم ، بينما تعادل الفريق في 6 مباريات ، وخسر في 4 مباريات في الدوري الأسباني لكرة القدم هذا الموسم ، أحرز مهاجمو أتلتيكو مدريد هذا الموسم 34 هدف بينما اهتز مرماهم في 19 مناسبة وذلك بالتساوي مع فريق برشلونة.

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 26-2-2017 هل يكون توران أول الراحلين عن برشلونة:

نقلت تقارير صحفية في أسبانيا أن لاعب فريق برشلونة الأسباني اللاعب التركي اردا توران يرغب في إنهاء تعاقده مع الفريق الكتالوني خاصة بعد الخسارة التاريخية التي تعرض لها الفريق في مباراة ذهاب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشامبيونزليج ، في مباراته أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل ، وجاء في تقرير نشرته صحيفة ديلي ستار الإنجليزية أن اللاعب التركي اردا توران كان موجودا هذا الشهر في مدينة لندن الإنجليزية مع لاعب أتلتيكو مدريد السابق ولاعب تشيلسي الإنجليزي الحالي دييجو كوستا ، كما أكدت الديلي ستار الإنجليزية أن اللاعب توران اشترى منزلا في العاصمة الإنجليزية لندن ، وبدأ فعليا في مفاوضات مع نادي تشيلسي الإنجليزي للإنتقال إليه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .