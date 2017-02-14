آخر أخبار برشلونه اليوم الثلاثاء 14-2-2017 موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان والقنوات الناقلة لها وغيابات الفريقين وتحديد ملعب نهائي كأس الملك

آخر أخبار نادي النادي الكتالوني نادي برشلونه الأسباني اليوم الثلاثاء 14 من شهر فبراير 2017 ، حيث نقدم لكم اليوم و من خلال فريق التحرير الخاص بموقع مصر 365 آخر الأخبار حول نادي برشلونه الأسباني و آخر الصفقات التي قام النادي بعقدها خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2017 ، هذا بالاضافة إلى آخر الأخبار التي تتعلق بالمباريات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية و استعدادات الفريق للمباريات القادمة ، و آخر الأخبار التي تتعلق باللاعبين في الفريق و استعداداتهم للمباريات التي سيقوم الفريق بخوضها خلال الفترة القادمة و الفرق التي سيلعب الفريق أمامها كذلك .

كشف الاتحاد الأسباني لكرةالقدم الإثنين عن الملعب الذي من المقرر أن يستضيف مباراة الدور النهائي من مسابقة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم والتي سوف تجمع بين فريق برشلونة الأسباني وفريق ألافيس ، وأعلن الاتحاد أن ملعب نادي أتلتيكو مدريد الأسباني ملعب فيسنتي كالديرون هو الذي سوف يستضيف هذا اللقاء الهام ، وقال مجلس اتحاد الكرة أنه تقرر أن يستضيف ملعب فيسنتي كالديرون نهائي بطولة كأس ملك أسبانيا وذلك في الإجتماع الذي عقد الإثنين في مقر الاتحاد في ” لاس روزاس”.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس ملك أسبانيا يوم 27 من شهر مايو المقبل ، وتجمع المباراة بين صاحب الرقم القياسي في حصد هذا الليقب نادي برشلونة ، ونادي ألافيس الذي يصل إلى المباراة النهائية لأول مرة في تاريخه ، وكان نادي برشلونة الأسباتي قد كشف منذ أيام عن رغبته في لعب هذا اللقاء على ملعب نادي ريال مدريد ملعب ” سانتياجو برنابيو ” حيث أنه يتميز بمساحته الكبيرة حتى يسع لجميع مشجعي وعشاق البلوجرانا من يرغبون في حضور المباراة ، وعلى الجانب الآخر طرف المباراة الثاني نادي ألافيس الذي كان يطمح في أن يخوض اللقاء على ملعب نادي أتلتيك بيلباو الجديد وهو ملعب ” سان ماميس ” لأنه قريب من مدينة ” فيتوريا ” معقل نادي ألافيس.

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 14-2-20172 موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان القادمة اليوم والقنوات الناقلة لها:

يلتقي اليوم الثلاثاء 14 فبراير نادي برشلونة الأسباني مع نادي باريس سان جيرمان في مباراة كرة قدم مهمة ضمن منافسات مباريات ذهاب الدور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم الشامبيونزليج ، ويقام اللقاء المرتقب على ملعب نادي باريس سان جيرمان حديقة الأمراء ملعب ” بارك دي برينس ” ، في العاصمة الفرنسية باريس ، وتقام المباراة بين برشلونة وباريس سان جيرمان في تمام الساعة 10:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وفي تمام الساعة 9:45 بتوقيت جمهورية مصر العربية ، الساعة 7:45 بالتوقيت الدولي جرينتش ، وتذاع المباراة حصريا على مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة بي إن سبورت 1 ، ويتولي المعلق الرياضي المتميز ” رؤوف خليف ” مهمة التعليق على أحداث المباراة.

ويعتبر هذا اللقاء بمثابة رد الإعتبار أو الثأر بالنسبة لفريق باريس سان جيرمان ضد نادي برشلونة الأسباني ، حيث أن الهزيمة التي تعرض لها باريس سان جيرمان في النسخة قبل الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا.الشامبيونزليج على يد فريق برشلونة كانت السبب في خروجهم المبكر من البطولة الأهم على مستوى الأندية في القارة الأوروبية ، وجدير بالذكر أن الفريق الكتالوني كان يتصدر مجموعته في هذه النسخة من الشامبيونزليج برصيد 15 نقطة حصل عليها الفريق نتيجة الفوز في جميع مبارياته في المجموعة ماعدا مباراة وحيدة خسرها الفريق ، وعلى الجانب الآخر فريق سان جيرمان لم يخسر أي مباراة له في دوري المجموعات في البطولة ، حيث حقق الفريق الفوز في ثلاث مباريات ثم تعادل ثلاث مباريات.

وتلقى فريق باريس سان جيرمان ضربة قاسية وذلك قبل المباراة التي من المقرر أن تجمع بين فريق برشلونة الأسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي ، في ذهاب دور ال16 من لطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشامبيونزليج ، حيث نشرت صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية أن قائد فريق باريس سان جيرمان البرازيلي ” تياجو سيلفا ” ، قد خرج من القائمة النهائية من اللاعبين الذين سوف يخوضون المباراة ، حيث أنه اشتكى من آلام في العضلات مما دفع مدربه ” أوناى إيمري “، بأن يمنح اللاعب راحة من التدرييات قبل المباراة المنتظرة ، وبخروج تياجو سيلفا من قائمة المباراة أصبحت القائمة تضم عدد من اللاعبين أهمهم اللاعب ” تياجو موتا ” بداعي الإيقاف بعد حصوله على إنذارين ، وفي سياق متصل أعلن المدرب أوناى إيمري عن عودة اللاعب الأرجنتيني ” خافيير باستوري ” إلى قائمة الفريق في مباراة اليوم وذلك بعد ابتعاده الفترة السابقة لأسباب فنية.

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 13/2/2017 النادي الكتالوني يبحث عن بديل للاعب فيدال:

قامت التقارير التي قد نشرتها الصحافة الأسبانية خلال الفترة الماضية بأن الفريق برشلونه يقوم خلال الفترة الحالية باعمل علي البحث عن حل من أجل القيام خلال الفترة القادمة بالعمل علي تدعيم ترتيب الظهير اليمين ، و قد حدث ذلك بعد اصابه اللاعب فيدال خلال الفترة الماضية ، و الجدير بالذكر أن اللاعب قد أصيب خلال الفترة الماضية ، بخلع في الكتف و ذلك بعد الاصابه التي قد تعرض لها خلال المباراة الذي قد خاضها مع فريقه في الليجا ، هذا بالإضافة إلى أن الصحافة قد أفادت بأنه باستطاعه برشلونه أن يقوم في الوقت الحالي بالتعاقد مع أي من اللاعبين و ذلك من أجل العمل علي تأمين الظهير الأيمن للفريق و قد أضافت أيضا بأن ذلك سيكون في صالح برشلونه بالنسبة للبطولات المحلية القادمة .