آخر أخبار فريق برشلونة اليوم السبت 18-2-2017 ميسي يطالب بعودة بيب جوارديولا لقيادة الفريق وأريجو ساكي يصرح العصر الذهبي لبرشلونة انتهى

آخر أخبار النادي الكتالوني نادي برشلونة الأسباني اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2017 ، حيث نقدم لكم اليوم و من خلالنا نحن فريق التحرير الخاص بموقع مصر 365 آخر الأخبار حول نادي برشلونه الأسباني و آخر الصفقات التي قام النادي بعقدها خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2017 ، هذا بالاضافة إلى آخر الأخبار التي تتعلق بالمباريات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية و استعدادات الفريق للمباريات القادمة ، و آخر الأخبار التي تتعلق باللاعبين في الفريق و استعداداتهم للمباريات التي سيقوم الفريق بخوضها خلال الفترة القادمة و الفرق التي سيلعب الفريق أمامها كذلك .

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 18-2-2017 أريجو ساكي يهاجم برشلونة:

خرج أسطورة التدريب الإيطالية أريجو ساجي بالعديد من التصريحات الصادمة خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية الشهيرة ، وقال ساجي أنه يعتقد أن الفترة التاريخية للبلوجرانا والتي سيطر فيها الفريق على البطولات المحلية والعالمية ، والفترة التي امتدت لعشر سنوات كاملة سيطر فيها على جميع البطولات ، وأشار أريجو ساكي إلى انتهاء عهد برشلونة مع التطور الشديد الذي يحدث في آداء فريق يوفنتوس الإيطالي والذي من المتوقع أن يصعد إلى مصاف الفرق العالمية ويسيطر على البطولات الكبيرة في العالم ومنافسة فريق ريال مدريد الذي يسيطر الآن بالفعل على البطولات الأوروبية والعالمية بعد حصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بالإضافة إلى لقب كأس العالم للأندية كما أنه يتصدر جدول ترتيب الدوري الأسباني هذا الموسم.

وقال أريجو ساكي في حواره مع لاجازيتا ديللو سبورت ” لقد مات ملك برشلونة، فلم يعودوا ذلك الفريق المنظم، الشرس والجائع الذي عهدناه في الفترة الماضية، وقد تغير الفريق كثيراً عما نعرفه هذا الموسم، وحتى بالرغم من فوزه على الفرق الصغيرة في الليجا، فقد عانى دائماً أمام الكبار ” ، مضيفا أنه من غير المعقول أن يعتمد الفريق على مهارة لاعب واحد الفردية من دون وجود خطة للعب ، وقال ساكي ” ومن الواضح أن ميسي وحده لن يكون قادراً على مساعدة الفريق، فلم يعد قادراً على المراوغة مثل الماضي، لأنه من الصعب أن ينجح الفريق دائماً بالاعتماد على المهارات الفردية دون أن تكون هناك خطة لعب وتصورٍ لكرة القدم بشكلٍ عامٍ داخل صفوف الفريق ، ستكون مهمتهم للعودة من الهزيمة بـ0-4 أمام باريس سان جيرمان أشبه بالمستحيلة “.

وأضاف أريجو ساكي قائلا ” إن عرش برشلونة أصبح له وريث جديد وهو الغريم التقليدي ريال مدريد وهو حامل لقب النسخة الماضية من الشامبيونزليج وكأس العالم للأندية ، ولكنه ليس وحده، فأنا أرى أن يوفنتوس يتطور بشكلٍ كبيرٍ وهو مرشحٌ قوي إلى جانب الريال للفوز بلقب الموسم الجاري من دوري الأبطال واحتلال زعامة الأندية الأوروبية في الفترة المقبلة، فهو يملك مجموعةً رائعةً من اللاعبين، وبالرغم من انتقاداتي السابقة لمدربهم أليجري، إلا أن هذا كان بسبب معرفتي بامتلاكه لما هو أفضل، فقد كان متحفظاً وحذراً جداً، إذ كان يقتل اللعب بمجرد تقدمه بهدف، ولكن الفريق تحسن كثيراً وبات أكثر سعياً لإحراز المزيد من الأهداف في الفترة الماضية “.

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 18-2-2017 ميسي يطالب بعودة جوارديولا لقيادة برشلونة:

نقلت تقارير صحفية في إنجلترا أن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي قام بالإتصال بالأسباني بيب جوارديولا الذي كان يشغل منصب المدير الفني للفريق الكتالوني سابقا والمدير الغني لمانشستر سيتي الإنجليزي حاليا ، وذلك حتى يطلب منه العودة لقيادة البلوجرانا مرة أخرى ، وذلك بعد الزلزال الذي هز الفريق بعد الهزيمة المزلة برباعية نظيفة أمام فريق باريس سان جيرمان في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا الشامبيونزليج ، هذا وذكرت العديد من التقارير الصحفية المقربة من الكامب نو أن هناك اتجاه داخل نادي برشلونة بالإستغناء عن المدير الفني الحالي للفريق لويس إنريكي بنهاية الموسم الحالي ، وذكر تقرير ذا صن البريطانية أن ليو ميسي طلب من إدارة نادي برشلونة عودة جوارديولا لقيادة الفريق الكتالوني مطالبا الإدارة بسرعة التفاوض مع جوارديولا الذي قاد فريق برشلونة الأسباني من عام 2008 إلى عام 2012 حقق فيها العديد من البطولات مع الفريق ، ثم استلم جواﻻديولا منصب المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني الذي حقق معه بطولة الدوري وغيرها من البطولات قبل أن يرحل لقيادة فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في البريميرليج برصيد 52 نقطة خلفا لنادي تشيلسي المتصدر بفارق 8 نقاط فقط.

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 18-2-2017 لجنة التظلمات ترفض طلب برشلونة بخصوص سواريز:

رفضت لجنة التظلمات التابعة للإتحاد الأسباني لكرة القدم الطلب الذي قدمه نادي برشلونة الأسباني ويطعن فيه على القرار الذي أعلنته لجنة المسابقات في الاتحاد الأسباني لكرة القدم ، وكان فريق برشلونة قد تقدم بطلب لرفع البطاقة الصفراء الثانية التي احتسبت على مهاجم الفريق الأوروجواياني لويس سواريز ، في مباراة برشلونة أمام نادي أتلتيكو مدريد في مباراة العودة من نصف النهائي في بطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم، وبسبب هذا الإنذار سوف يفتقد النادي الكتالوني لجهود لاعبيه في مباراة النهائي أمام نادي ألافيس يوم 27 من شهر مايو المقبل وتقام مباراة نهائي كأس ملك أسبانيا على ملعب فيسنتي كالديرون معقل فريق أتلتيكو مدريد الأسباني ، وبهذا القرار الذي صدر برفض تظلم نادي برشلونة لم يتبق أمام النادي الكتالوني سوى اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي في محاولة أخيرة لرفع بطاقة الإنذار الثاني عن سواريز ليكون متاحا في مباراة نهائي كأس ملك أسبانيا.

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 17-2-2017 حكم مثير للجدل لإدارة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد:

أعلن الاتحاد الأسباني لكرة القدم مساء أمس الخميس أسماء الحكام الذين سيقودون مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الأسباني لكرة القدم الليجا الأسبانية ، وسوف يلعب نادي برشلونة في هذه الجولة ضد نادي أتلتيكو مدريد على ملعب فيسنتي كالديرون معقل الفريق المدريدي ، وذلك يوم 26 من شهر فبراير الجاري ، وكشف اتحاد الكرة الأسباني أن الحكم ماتيو لاهوز هو من سيدير لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد ، وهو الحكم الغير محبب للعديد من عشاق ومتابعي البلوجرانا على مستوى العالم ، حيث أن ماتيو لاهوز هو نفسه الحكم الذي أدار مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد قبل ثلاث سنوات في مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الأسباني لكرة القدم ، وفي هذه المباراة قام الحكم ماتيو لاهوز بإلعاء هدف صحيح للاعب برشلونة ميسي وانتهت المباراة بنتيجة التعادل بهدف لمثله ، وبسبب هذا الهدف تم تتويج نادي أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الأسباني لكرة القدم.