أخبار برشلونة الإثنين 20-2-2017 ملخص وأهداف مباراة برشلونة 1/2 ليجانيس في الدوري الأسباني وصحيفة إنجليزية تؤكد رحيل توران بنهاية الموسم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 20 فبراير 2017 ، حيث نقدم لكم اليوم و من خلال موقع مصر 365 آخر الأخبار حول نادي برشلونه الأسباني و آخر الصفقات التي قام النادي بعقدها خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2017 ، هذا بالاضافة إلى آخر الأخبار التي تتعلق بالمباريات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية و استعدادات الفريق للمباريات القادمة ، و آخر الأخبار التي تتعلق باللاعبين في الفريق و استعداداتهم للمباريات التي سيقوم الفريق بخوضها خلال الفترة القادمة و الفرق التي سيلعب الفريق أمامها كذلك .

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 20-2-2017 ملخص مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الأسباني وأهداف المباراة:

حقق فريق برشلونة الأسباني فوزا صعبا في الدقيقة الأخيرة من المباراة على ضيفه فريق ليجانيس في المباراة التي أقيمت بالأمس الأحد على ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني ، وانتهت المباراة بنتيجة هدفين للبلوجرانا مقابل هدف واحد للضيف فريق ليجانيس ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم الليجا الأسبانية ، بدأت المباراة بضغط من الفريق الكتالوني الذي وضح من آدائه أنه لم يخرج من الهزيمة التي تعرض لها الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيحة أربع أهداف دون مقابل ، لكن البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجح في تسجيل أول أهداف برشلونة في اللقاء في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول والمباراة بعد تمريرة سحرية من الأوروجواياني لويس سواريز .

واستمرت المباراة بآداء ضعيف من قبل الفريق الكتالوني حتى الدقيقة 71 من زمن المباراة عندما نجح فريق ليجانيس في تسجيل هدف التعادل عن طريق لاعبه أوناي لوبيز بعد خطأ لا يغتفر من لاعب برشلونة سيرجي روبيرتو ، وتمكن اللاعب البرازيلي نيمار من الحصول على ضربة جزاء من عرقلة داخل منطقة الجزاء ، نجح ميسي في تحويلها إلى هدف ثاني للفريق الكتالوني في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة ،وبهذه النتيجة نجح فريق براونة في الحفاظ على مركزالوصيف في جدول ترتيب الدوري الأسباني لكرة القدم برصيد 51 نقطة وبفارق بقطة وحيدة عن المتصدر نادي ريال مدريد ، لكن ريال مدريد له مباراتان مؤجلتان.

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 19-2-2017 هل يكون توران أول الراحلين عن برشلونة:

نقلت تقارير صحفية في أسبانيا أن لاعب فريق برشلونة الأسباني اللاعب التركي اردا توران يرغب في إنهاء تعاقده مع الفريق الكتالوني خاصة بعد الخسارة التاريخية التي تعرض لها الفريق في مباراة ذهاب بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الشامبيونزليج ، في مباراته أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل ، وجاء في تقرير نشرته صحيفة ديلي ستار الإنجليزية أن اللاعب التركي اردا توران كان موجودا هذا الشهر في مدينة لندن الإنجليزية مع لاعب أتلتيكو مدريد السابق ولاعب تشيلسي الإنجليزي الحالي دييجو كوستا ، كما أكدت الديلي ستار الإنجليزية أن اللاعب توران اشترى منزلا في العاصمة الإنجليزية لندن ، وبدأ فعليا في مفاوضات مع نادي تشيلسي الإنجليزي للإنتقال إليه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 19-2-2017 رد جوارديولا على مطالبات عودته لقيادة الكتلان:

رد بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمدير الفني السابق للبارسا على جميع التكهنات والمطالبات بعودته لتدريب فريقه السابق برشلونة الأسباني مرة أخرى ، وذلك في ظل العديد من التقارير التي تؤكد إقتراب رحيل لويس إنريكي المدير الفني الحالي للفريق عن الإدارة الفنية للفريق بنهاية الموسم الحالي وخاصة بعد الهزيمة المذلة التي تعرض لها برشلونة من نادي باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الشامبيونزليج بنتيجة أربعة أهداف دون رد ، ورد جوارديولا على مطالبات عودته لتدريب برشلونة برد قاطع بتصريحات لموقع ” فور فور تو ” الأسباني مؤكدا أنه لن يعود أبدا لتدريب البلوجرانا مضيفا أن فترته في الكامب نو انتهت تماما.

ومن الجدير بالذكر أن الأسباني بيب جوارديولا كان يتولى الإدارة الفنية لفريق برشلونة الأسباني من عام 2008 إلى عام 2012 حقق فيها العديد من البطولات مع الفريق وكانت تعتبر حقبة ذهبية للفريق الكتالوني سيطر فيها الفريق على جميع البطولات العالمية حيث حصل فريق برشلونة في هذه الفترة على 14 بطولة مختلفة ، حصل برشلونة على بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم الليجا الأسبانية ثلاث مرات ، كما حقق الفريق بطولة كأس ملك أسبانيا مرتان ، بالإضافة إلى بطولة السوبر الأسباني ثلاث مرات ، وبطولة دوري أبطال أوروبا الشامبيونزليج مرتان ، وبطولة السوبر الأوروبي مرتان ، وأيضا بطولة كأس العالم للأندية مرتان ، ويشغل جوارديولا حاليا منصب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي ويحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم البريميرليج برصيد 52 نقطة خلفا لنادي تشيلسي المتصدر بفارق 8 نقاط فقط.

وجدير بالذكر أن فريق برشلونة الأسباني يحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأسباني لكرة القدم وبفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال مدريد متصدر الدوري الأسباني ، كما أن فريق برشلونة تأهل إلى نهائي كأس ملك أسبانيا ضد فريق ألافيس ، لكن الفريق قد يخرج من بطولة دوري أبطال أوروبا بنسبة كبيرة بعد تعرضه للهزيمة بأربعة أهداف دون رد وسيكون لزاما على الفريق إذا أراد التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا أن يحقق الفوز بنتيجة خمس أهداف نظيفة في مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان على ملعب الكامب نو.