أخبار برشلونة اليوم الأحد 19-2-2017 موعد مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري والقنوات الناقلة لها وتشكيلة برشلونة ورد جوارديولا على إمكانية عودته لقيادة البارسا

أخبار نادي برشلونة الأسباني اليوم الأحد 19 فبراير 2017 ، حيث نقدم لكم اليوم و من خلال موقع مصر 365 آخر الأخبار حول نادي برشلونه الأسباني و آخر الصفقات التي قام النادي بعقدها خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2017 ، هذا بالاضافة إلى آخر الأخبار التي تتعلق بالمباريات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية و استعدادات الفريق للمباريات القادمة ، و آخر الأخبار التي تتعلق باللاعبين في الفريق و استعداداتهم للمباريات التي سيقوم الفريق بخوضها خلال الفترة القادمة و الفرق التي سيلعب الفريق أمامها كذلك .

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 19-2-2017 موعد مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الأسباني والقنوات الناقلة لها:

يستضيف ملعب الكامب نو معقل الفريق الكتالوني اليوم الأحد مباراة كرة قدم تجمع بين فريق برشلونة وفريق ليجانيس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الأسباني لكرة القدم الليجا الأسبانية ، وتقام المباراة في تمام الساعة 10:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية ، وفي تمام الساعة 09:45 بتوقيت مصر ، وعلى التوقيت العالمي جرينتش تقام المباراة في تمام الساعة 07:45 مساءا ، وتذاع مباراة برشلونة وليجانيس على قناة بي إن سبورت 3 ، ويصحبكم في التعليق على أحداث هذه المباراة الهامة المعلق المتميز ” على محمد على ” .

يدخل فريق برشلونة هذه المباراة وهو في المركز الثالث برصيد 48 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر ونقطة واحدة عن فريق إشبيلية صاحب المركز الثاني ، وتعد هذه المباراة هي الأولى لبرشلونة بعد الهزيمة التاريخية التي تعرض لها خلال مباراة ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 4 أهداف نظيفة ، ويطمح لاعبي برشلونة في تحقيق الفوز غدا لمصالحة جماهيرهم الغاضبة من آداء الفريق خلال المباريات الماضية ، وعلى الجانب الآخر فريق ليجانيس الذي يدخل المباراة وهو يملك 18 نقطة فقط يحتل بها المركز ال 17 في جدول ترتيب الدوري الأسباني لكرة القدم ، ويكافح الفريق للبقاء في الدوري وعدم الهبوط هذا الموسم.

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 19-2-2017 التشكيلة المتوقعة في مباراة ليجانيس اليوم:

تشكيلة فريق برشلونة الأسباني المتوقعة اليوم أمام فريق ليجانيس في الدوري الأسباني لكرة القدم:

في حراسة المرمى : تير شتيجن.

خط الدفاع : روبرتو ، جيريمي ماثيو ، جيرارد بيكيه، جوردي ألبا.

خط الوسط : أندريس إنييستا ، راكيتيتش ، رافينيا.

خط الهجوم : ليونيل ميسي ، لويس سواريز ، نيمار دا سيلفا.

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 19-2-2017 أريجو ساكي يهاجم برشلونة:

خرج أسطورة التدريب الإيطالية أريجو ساجي بالعديد من التصريحات الصادمة خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية الشهيرة ، وقال ساجي أنه يعتقد أن الفترة التاريخية للبلوجرانا والتي سيطر فيها الفريق على البطولات المحلية والعالمية ، والفترة التي امتدت لعشر سنوات كاملة سيطر فيها على جميع البطولات ، وأشار أريجو ساكي إلى انتهاء عهد برشلونة مع التطور الشديد الذي يحدث في آداء فريق يوفنتوس الإيطالي والذي من المتوقع أن يصعد إلى مصاف الفرق العالمية ويسيطر على البطولات الكبيرة في العالم ومنافسة فريق ريال مدريد الذي يسيطر الآن بالفعل على البطولات الأوروبية والعالمية بعد حصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بالإضافة إلى لقب كأس العالم للأندية كما أنه يتصدر جدول ترتيب الدوري الأسباني هذا الموسم.

وقال أريجو ساكي في حواره مع لاجازيتا ديللو سبورت ” لقد مات ملك برشلونة، فلم يعودوا ذلك الفريق المنظم، الشرس والجائع الذي عهدناه في الفترة الماضية، وقد تغير الفريق كثيراً عما نعرفه هذا الموسم، وحتى بالرغم من فوزه على الفرق الصغيرة في الليجا، فقد عانى دائماً أمام الكبار ” ، مضيفا أنه من غير المعقول أن يعتمد الفريق على مهارة لاعب واحد الفردية من دون وجود خطة للعب ، وقال ساكي ” ومن الواضح أن ميسي وحده لن يكون قادراً على مساعدة الفريق، فلم يعد قادراً على المراوغة مثل الماضي، لأنه من الصعب أن ينجح الفريق دائماً بالاعتماد على المهارات الفردية دون أن تكون هناك خطة لعب وتصورٍ لكرة القدم بشكلٍ عامٍ داخل صفوف الفريق ، ستكون مهمتهم للعودة من الهزيمة بـ0-4 أمام باريس سان جيرمان أشبه بالمستحيلة “.

وأضاف أريجو ساكي قائلا ” إن عرش برشلونة أصبح له وريث جديد وهو الغريم التقليدي ريال مدريد وهو حامل لقب النسخة الماضية من الشامبيونزليج وكأس العالم للأندية ، ولكنه ليس وحده، فأنا أرى أن يوفنتوس يتطور بشكلٍ كبيرٍ وهو مرشحٌ قوي إلى جانب الريال للفوز بلقب الموسم الجاري من دوري الأبطال واحتلال زعامة الأندية الأوروبية في الفترة المقبلة، فهو يملك مجموعةً رائعةً من اللاعبين، وبالرغم من انتقاداتي السابقة لمدربهم أليجري، إلا أن هذا كان بسبب معرفتي بامتلاكه لما هو أفضل، فقد كان متحفظاً وحذراً جداً، إذ كان يقتل اللعب بمجرد تقدمه بهدف، ولكن الفريق تحسن كثيراً وبات أكثر سعياً لإحراز المزيد من الأهداف في الفترة الماضية “.

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 19-2-2017 رد جوارديولا على مطالبات عودته لقيادة الكتلان:

رد بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي والمدير الفني السابق للبارسا على جميع التكهنات والمطالبات بعودته لتدريب فريقه السابق برشلونة الأسباني مرة أخرى ، وذلك في ظل العديد من التقارير التي تؤكد إقتراب رحيل لويس إنريكي المدير الفني الحالي للفريق عن الإدارة الفنية للفريق بنهاية الموسم الحالي وخاصة بعد الهزيمة المذلة التي تعرض لها برشلونة من نادي باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الشامبيونزليج بنتيجة أربعة أهداف دون رد ، ورد جوارديولا على مطالبات عودته لتدريب برشلونة برد قاطع بتصريحات لموقع ” فور فور تو ” الأسباني مؤكدا أنه لن يعود أبدا لتدريب البلوجرانا مضيفا أن فترته في الكامب نو انتهت تماما.

ومن الجدير بالذكر أن الأسباني بيب جوارديولا كان يتولى الإدارة الفنية لفريق برشلونة الأسباني من عام 2008 إلى عام 2012 حقق فيها العديد من البطولات مع الفريق وكانت تعتبر حقبة ذهبية للفريق الكتالوني سيطر فيها الفريق على جميع البطولات العالمية حيث حصل فريق برشلونة في هذه الفترة على 14 بطولة مختلفة ، حصل برشلونة على بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم الليجا الأسبانية ثلاث مرات ، كما حقق الفريق بطولة كأس ملك أسبانيا مرتان ، بالإضافة إلى بطولة السوبر الأسباني ثلاث مرات ، وبطولة دوري أبطال أوروبا الشامبيونزليج مرتان ، وبطولة السوبر الأوروبي مرتان ، وأيضا بطولة كأس العالم للأندية مرتان ، ويشغل جوارديولا حاليا منصب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي ويحتل الفريق المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم البريميرليج برصيد 52 نقطة خلفا لنادي تشيلسي المتصدر بفارق 8 نقاط فقط.

وجدير بالذكر أن فريق برشلونة الأسباني يحتل حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الأسباني لكرة القدم وبفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال مدريد متصدر الدوري الأسباني ، كما أن فريق برشلونة تأهل إلى نهائي كأس ملك أسبانيا ضد فريق ألافيس ، لكن الفريق قد يخرج من بطولة دوري أبطال أوروبا بنسبة كبيرة بعد تعرضه للهزيمة بأربعة أهداف دون رد وسيكون لزاما على الفريق إذا أراد التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا أن يحقق الفوز بنتيجة خمس أهداف نظيفة في مباراة الإياب أمام باريس سان جيرمان على ملعب الكامب نو.