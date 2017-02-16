أخبار برشلونة اليوم الجمعة 17-2-2017 حكم مثير للجدل لإدارة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد وموعد المباراة ولجنة التظلمات ترفض طلب برشلونة بخصوص سواريز

أخبار نادي برشلونة الأسباني اليوم الجمعة 16 فبراير 2017 ، حيث نقدم لكم اليوم و من خلالنا نحن فريق التحرير الخاص بموقع مصر 365 آخر الأخبار حول نادي برشلونه الأسباني و آخر الصفقات التي قام النادي بعقدها خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2017 ، هذا بالاضافة إلى آخر الأخبار التي تتعلق بالمباريات التي خاضها الفريق خلال الفترة الماضية و استعدادات الفريق للمباريات القادمة ، و آخر الأخبار التي تتعلق باللاعبين في الفريق و استعداداتهم للمباريات التي سيقوم الفريق بخوضها خلال الفترة القادمة و الفرق التي سيلعب الفريق أمامها كذلك .

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 17-2-2017 لجنة التظلمات ترفض طلب برشلونة بخصوص سواريز:

رفضت لجنة التظلمات التابعة للإتحاد الأسباني لكرة القدم الطلب الذي قدمه نادي برشلونة الأسباني ويطعن فيه على القرار الذي أعلنته لجنة المسابقات في الاتحاد الأسباني لكرة القدم ، وكان فريق برشلونة قد تقدم بطلب لرفع البطاقة الصفراء الثانية التي احتسبت على مهاجم الفريق الأوروجواياني لويس سواريز ، في مباراة برشلونة أمام نادي أتلتيكو مدريد في مباراة العودة من نصف النهائي في بطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم، وبسبب هذا الإنذار سوف يفتقد النادي الكتالوني لجهود لاعبيه في مباراة النهائي أمام نادي ألافيس يوم 27 من شهر مايو المقبل وتقام مباراة نهائي كأس ملك أسبانيا على ملعب فيسنتي كالديرون معقل فريق أتلتيكو مدريد الأسباني ، وبهذا القرار الذي صدر برفض تظلم نادي برشلونة لم يتبق أمام النادي الكتالوني سوى اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي في محاولة أخيرة لرفع بطاقة الإنذار الثاني عن سواريز ليكون متاحا في مباراة نهائي كأس ملك أسبانيا.

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 17-2-2017 حكم مثير للجدل لإدارة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد:

أعلن الاتحاد الأسباني لكرة القدم مساء أمس الخميس أسماء الحكام الذين سيقودون مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الأسباني لكرة القدم الليجا الأسبانية ، وسوف يلعب نادي برشلونة في هذه الجولة ضد نادي أتلتيكو مدريد على ملعب فيسنتي كالديرون معقل الفريق المدريدي ، وذلك يوم 26 من شهر فبراير الجاري ، وكشف اتحاد الكرة الأسباني أن الحكم ماتيو لاهوز هو من سيدير لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد ، وهو الحكم الغير محبب للعديد من عشاق ومتابعي البلوجرانا على مستوى العالم ، حيث أن ماتيو لاهوز هو نفسه الحكم الذي أدار مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد قبل ثلاث سنوات في مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الأسباني لكرة القدم ، وفي هذه المباراة قام الحكم ماتيو لاهوز بإلعاء هدف صحيح للاعب برشلونة ميسي وانتهت المباراة بنتيجة التعادل بهدف لمثله ، وبسبب هذا الهدف تم تتويج نادي أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الأسباني لكرة القدم.

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 17-2-2017 بارتوميو يستعد لترك منصبه كرئيس للنادي الكتالوني:

نشرت صحيفة ” آس ” الأسبانية المقربة من نادي برشلونة الأسباني مفاجأة من العيار الثقيل عندما ذكرت أن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو يستعد لإعلان تنحيه عن منصبه كرئيس للنادي الكتالوني وذلك قبل ثلاث سنوات كاملة من انتهاء فترته للإنتخابية ، وذكرت الصحيفة أن رئيس نادي برشلونة قرر أن يترك رئاسة نادي برشلونة وذلك العام المقبل 2018 مع العلم أن فترته الرئاسية كرئيس للنادي تنتهي في عام 2021 المقبل ، والمعرول أن الفترة الإنتخابية لمنصب رئيس نادي برشلونة هي ست سنوات كاملة حسب القوانين المعمول بها في النادي ، ومن الجدير بالذكر أن جوسيب ماريا بارتوميو قد حصل على كرسي رئاسة النادي الكتالوني عام 2015 بعد تغلبه على ثلاثة منافسين أحدهم هو رئيس النادي السابق خوان لابورتا.

وأضاف تقرير صحيفة آس الأسبانية أن جوسيب ماريا بارتوميو يطمح في الخروج من منصبه كرئيس لنادي برشلونة بشكل هادئ حتى لا يتسبب في أي ضرر للنادي الذي طالما سعى إلى خدمته ، ونقلت تقارير صحفية أن أقوى المرشحين ليخلف جوسيب ماريا بارتوميو هو جوردي جاردونير وهو اسم يتردد بشدة داخل النادي الكتالوني ، كما أنه يحظى بثقة وتأييد أغلب المسئولين في النادي الكتالوني ، وفي نفس السياق فإن الرئيس الحالي لبرشلونة بارتومينو صرح أنه فخور بكل ما نحج في تحقيقه لنادي برشلونة خلال السنوات للتي قضاها كرئيس للنادي ، مضيفا أنه سعيد بانتهاء قضية اللاعب البرازيلي نيمار ، بالإضافة إلى نجاحه في الحفاظ على نجوم الفريق مثل الرسام إنييستا ومدافع الفريق جيرارد بيكيه وتير شتيجن وراكيتيتش ، وهو يعمل الآن جاهدا حتى يحصل على توقيع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى يجدد تعاقده مع الفريق ليظل في النادي لأطول فترة ممكنة.

آخر أخبار نادي برشلونة اليوم الجمعة 17-2-2017 هل يلعب ميسي لصالح باريس سان جيرمان:

صرح المدير الرياضى الخاص بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي باتريك كلويفرت للصحافة الفرنسية قبل بداية اللقاء الذي جمع باريس سان جيرمان مع نادي برشاونة الأسباني في ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا الشامبيونزليج أمس الثلاثاء والتي انتهت بخسارة ثقيلة للنادي الكتالوني بنتيجة أربعة أهداف دون رد ، عن الأخبار المتداولة حول إمكانية إتمام نادي باريس سان جيرمان للتعاقد مع البرغوث الأرجنتيني ونجم نادي برشلونة ليونيل ميسي ، خاصة بعد الأخبار الكثيرة التي انتشرت في الشهور الأخيرة باقتراب تعاقده مع باريس سان جيرمان بدايو من العام المقبل خاصة وأنه سوف ينتهي تعاقده مع نادي برشلونة العام المقبل 2018 وهو لم يجدد تعاقده مع برشلونة حتى الوقت الراهن.

وأضاف باتريك كلويفرت والذي كان لاعبا سابقا في صفوف نادي برشلونة الأسباني أنه ” لا يمكن قول مستحيل أبدًا، إننا في عالم كرة القدم ” مشيرا إلى أنه يعتقد أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سعيد في ناديه برشلونة الأسباني ، كما أن ميسي ونيمار أي فريق في العالم يسعى حتى ينال جهودهما ، هذا وفي سياق متصل فإن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي يطمح في الحصول على توقيع البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي أو أحد النجزم العالميين ليلعبوا لصالحه وذلك خصوصا بعد رحيل اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بداية من الموسم الحالي.