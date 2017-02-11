أخبار برشلونه اليوم الأحد 12/2/2016 : سيلفا جاهز لمواجهة برشلونه..موعد مباراة برلونة وباريس القادمة

أخبار برشلونه اليوم الأحد 12/2/2017 ، حيث نقدم لكم اليوم و من خلال موقع مصر 365 أخر الأخبار حول نادي برشلونه الرياضي و أخر الصفقات التي قام النادي بعقدها خلال الفترة الماضية من العام الحالي 2017 ، هذا بالاضافة الي أخر الأخبار التي تتعلق بالمباريات التي قادها الفريق خلال الفترة الماضية و استعدادات الفريق للمباريات القادمة ، و أخر الأخبار التي تتعلق بلاعيبة الفريق و استعداداتهم للمباريات التي سيقوم الفريق بخوضها خلال الفترة القادمة و الفرق التي سيلعب الفريق أمامها كذلك .

سيلفا جاهز لمواجهة برشلونه :

أكد ايمري خلال الأيام القادمة أن سيلفا علي أتم الاستعداد من أجل العمل خلال الأيام القادمة علي مواجه برشلونه و ذلك خلال ذهاب الدور ال166 من دوري الأبطال الخاص بأوروبا ، و الجدير بالذكر أنه علي الرغم من الاصابات الطفيفة التي يعاني منها و أن تلك الاصابات لن تقدر علي القيام بمنعه من خوض تلك المواجهة أمام برشلونه خلال الفترة القادمة .

هذا و الجدير بالذكر أنه قد انتشرت مجموعة من الأخبار خلال الفترة الماضية و التي تتعلق بغياب اللاعب سيلفا و ذلك بعد الاصابه التي قد تعلق بها خلال الفترة القادمة و أن المدرب الباريس قد أكد بعد انتشار مثل هذه الأخبار بأن تلك الأخبار ليست صحيحه علي الاطلاق و أنه من المنتظر خلال الأيام القادمة أن يكون سيلفا من ضمن القائمة الخاصة باللاعبين في باريس سان جيرمان مستعدا للمشاركة في امباراه التي ستقام .

سواريز ..17×20 :

استطاع الأوروغواياني لويس خلال الفترة الماضية القيام بمواصلة التألق الذي قد استمر لفترة طويلة خلال لعبه كمهاجم محترف في فريق برشلونه خلال الفترة الماضية ، و الجدير بالذكر أنه قد تمكن من القيام بتسجيل الهدف الأول له و ذلك في شباك ديبورتيفو الأفيس و بذلك الهدف الذي نجح في تسديده فانه بذلك يكون قد تمكن من القيام بتسديد الهدف رقم 17 و ذلك خلال مشاركته في عدد من المباريات الي يصل الي 20 مباراه ، و التي تختص بالدوري الأسباني في الموسم الحالي و الذي يشارك فيه برشلونه .

برشلونة ينهي الشوط الأول متقدما بهدفي نيمار وسواريز : استطاع برشلونه أن يقوم بانهاء الشوط الأول من المباراه التي قام بخوضها أمام ديبورتيفو ألافيس ، و ذلك من خلال التقدم الذي قد أحرزه علي خصمه و ذلك بعد قيامه باحراز هدفين في ذلك الشوط منهيا ايه بعد تحقيق تقدم ملحوظ علي خصمه .

الجدير بالذكر أن المباراه في حين بدايتها كانت هادئة من قبل الطرفين و بعد ذلك قام برشلونه بالمحاولة لازاله الهدوء الذي كان مسيطر علي بداية المباراة و ذلك من خلال المحاولات التي قام بها لافتتاح التسجيل المبكر ، و ذلك حيث قام بمحاولة تسديد هدف و ذلك في الدقيقة الرابعه من الشوط الأول و ذلك من قبل ميسي و الذي قد كادت أن تخرق كرته شباك الخصم الا أن الحارس استطاع الامساك بالكرة و منعها من الدخول الي مرماه ، و الجدير بالذكر أنه كذلك خلال الدقيقة ال25 من الشوط حاول ألافين أن يقوم بافتتاح التسجيل الا أنه قد أخفق كذلك و ذلك بسبب البراعه التي يتمتع بها شتيغن و الذي قد تمكن من خلالها القيام بالامساك بالكرة و منعها من الدخول الي شباكه و بذلك فانه حال بين تحقيق اي هدف من قبل الخصم .

بينما في الدقيقة 36 و بواسطة تمريرة رائعه من قبل أليكس فيدال فقد تمكن الأورغواياني لويس سواريز من القيام بافتتاح التسجيل و لأول مرة في المباراه بواسطة القيام بتحقيق تسديدة رائعة نالت اعجاب الجميع من المشجعين و كذلك المعلقين و كانت تلك التسديده في صالح برشلونه و بذلك فالجدير بالذكر أنه بذلك استطاع برشلونه أن يحقق التقدم علي خصمه بهدف نظيف ولأول مرة منذ بداية المباراه .

كما أنه قد استطاع البرازيلي نيمار جونيور و ذلك خلال الدقيقة 39 من زمن الشوط القيام بتحقيق التقدم مرة أخري علي الفريق الكاتلوني و ذلك من خلال نجاحه في القيام بتحقيق الهدف الثاني ، و ذلك بعد نجاحه في القيام بتسديد الكرة بطريقة رائعة جدا أثارت اعجاب الجميه و بذلك فقد استطاع برشلونه التقدم علي خصمه مرة أخريو لكن تلك المرة كان التقدم علي الخصم بفارق هدفين و ليس هدف واحد ، و من ثم انتهي الشوط بعدها ليكون ناتج الشوط هو تقدم فريق برشلونه بهدفين مقابل لا شئ للفريق الخصم .

موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس القادمة:

و الجدير بالذكر انه سيتم خلال الفترة القادمة و تحديدا يوم السبت الموافق 11 من فبراير اللقاء بين كلا الفريفين برشلونه و كذلك ديبورتيفو الافيس ، و الجدير بالذكر أن تلك المباراه و المقامه بين كلا الفريقين ستكون من ضمن الفاعليات الخاصة بالأسبوع الثاني و العشرون و الذي يتبع للنظام التابع للدوري الأسباني ، و هي المباراة التي يسعي بواسطتها برشلونه من أجل العمل علي العودة مرة أخري الي النتائج المميزة له ، و كذلك العمل علي تحقيق نتيجة ايجابية تساعده خلال الفترة القادمة من أجل العودة الي المنافسة علي الدوري الأسباني مرة أخري .

و الجدير بالذكر أن برشلونه يدخل الي مباراة اليوم و الرصيد الخاص به يصل الي 45 نقطة و بذلك فانه يمكن القول بأن برشلونه بذلك يحتل المركز الثاني و ذلك بينما يحتل ريال مدريد المركز الأول ، أما بالنسبة لفريق ديبورتيفوا و الذي من المقرر أن يواجهه برشلونه اليوم فانه يبلغ مجموع النقاط الخاص به قبل دخوله لمباراه اليوم أمام برشلونه عدد 27 نقطة و التي من خلال يحتل المركز الثاني عشر في البطولة الخاصة بالدوري الأسباني .

و الجدير بالذكر أن موعد المباراة بين برشلونه و كذلك ديبورتيفو من المقرر أن تقام اليوم في تمام الساعه 17:15 و ذلك حسب التوقيت المحلي التابع لمدينه القاهرة أما بالتوقيت الخاص بمكه فانها ستكون بتمام الساعه 18:15 و حسب التوقيت الخاص بجرينتش فانها ستقام في تمام الساعه 15:15 ، و أن الحكم كارلوس هو من سيقوم باداره تلك المباراه .