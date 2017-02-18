يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة المصري و ايفاني أبواه النيجيري القادمة فى إياب الكونفيدرالية الإفريقية بجودة عالية والموبيل

اليوم من خلال فقرة البث المباشر لمباراة المصري البورسعيدي وايفاني أبواه فى المباراة التى تقام ضمن مباريات الاياب للبطولة الافريقية القوية الكونفيدرالية وتنقل المباراة فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعه التاسعه بتوقيت مكة المكرمة وفى تمام الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة حيث تبحث جماهير بورسعيد عن موعد مباراة المصري البورسعيدي وايفاني أبواه النيجيري ضمن مباريات الاياب فى بطولة الكونفيدرالية الإفريقية في دور الـ 64، والجدير بالذكر ان مباراة الذهاب التى اقيمت فى نيجريا الاسبوع الماضى انتهت بفوز الفريق النيجري بهدف دون رد ومن خلال مباراة اليوم يسعى المدرب الكبير حسام حسن عن عودة البسمة لشعب بورسعيد وتعديل الاوضاع والعودة فى النتيجة حيث ستقام المباراة يوم الأحد القادمة الموافق 19 فبراير الجاري على استاد الإسماعيلي بحضور الجماهير،وتم طرح تذاكر مباراة الاهلى القادمة عن طريق منافذ البيع المقرر لها بجوار سور نادي المصري البورسعيدي، فتابعونا من اجل مشاهدة البث المباشر مباراة المصر ي اليوم

موعد مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وايفاني أبواه النيجيري بث مباشر

اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف عن موعد مباراة الاياب بين المصري البورسعيدي وايفاني أواة النيجيري يوم الأحد الموافق 19 فبراير الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعه التاسعه بتوقيت المملكة العربية السعودية ومن المقرر ان يتم نقل المباراة مباشرة وحصريا عبر قناة اون سبورت الرياضية المصرية عبر البث الفضائى بصوت المعلق الكبير مدحت شلبى وعلى ان يبدأ الاستوديو التحليلي عقب نهاية مباارة الاهلى والمقاولون التى تنطلق فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدورى المصرى الممتاز يستضيف مدحت شلبى نخبة من أفضل نجوم التحليل فى العالم العربى كابتن مجدى عبد الغنى والشيخ طه اسماعيل والكابتن فاروق جعفر، فانتظرونا من اجل مشاهدة مباراة المصرى البورسعيدى وايفانى ابواة النيجيرى بث مباشر عبر الانترنت بجودة عالية وبدون تقطيع لاصحاب النت البطىء والمتوسط

القنوات الناقلة لمباراة المصري البورسعيدي وأبواه بث مباشر النيجيري

هذا المباراة قامت قناة اون سبورت الفضائية المصرية بشراء حقوق إذاعة مباراة المصري البورسعيدي وأبواه النيجيري على الهواء مباشرةً التردد الفضائى للقناة كما سوف تنقل المباراة بث مباشر مباراة المصرى القادمة عبر الانترنت من خلال موقعنا مصر 365 بروابط يوتيوب مباشرة وبجوده عالية وبدون تقطيع ، وستقوم القناة باستضافة مجموعة من أفضل خبراء الكرة في مصر والعالم العربي وتقوم بالتعليق على مجريات المباراة، سيتم فتح أبواب استديوا التحليلي قبل المباراة بساعتين.

كورة لايف مشاهدة مباراة المصرى وايفانى ابواه بيع تذاكر مباراة المصري البورسعيدي وأبواه النيجيري

قرر نادي المصري البورسعيدي طرح تذاكر مباراة اياب الكونفيدرالية الافريقية امام ايفانى ابواة النيجيرى فى دور الـ 64 لجماهيرة العاشقة لشعار النادى والتى قررت مشاهدة المباراة من ارضية الملعب لمؤازة الفريق وتم فتح أبواب بيع التذاكر لتلك المباراة الهامة لكل اهالى بورسعيد بصفة خاصة ولكافة الجماهير المصرية بصفة عامة عن طريق الأكشاك المتواجدة حول سور النادي المصرى البورسعيدي منذ يوم الأربعاء 15 فبراير الحالي،وتم بيع التذاكر ببطاقة الرقم القومي، كما أكدت إدارة النادي المصرية، أنها ستقوم بتنظيم المباراة وتأمينها على اعلى مستوى وستقوم بأقصى جهودها لتوفير الأمن والأمان لجميع الجماهير التي ستحضر المباراة.

أخبار نادي المصري البورسعيدي اليوم قبل مشاهدة مباراة المصري وايفانى أبواه

ينتظر عشاق الكرة البورسعيدية توقيت مباراة المصري وايفاني أوبا النيجيري من اجل مشاهدة مباراة المصري اليوم على احر من الجمر بشدة لأن الفوز بتلك المباراة المرتقبة سوف يتأهل النادى المصرى الى الدور المقبل من بطولة كأس رابطة الابطال الافريقية ، ولابد من الفوز بنتيجة هدفين أو أكثر للوصول للهدف المنشود، والتأهل الى الدور المقبل كما بدء حسام حسن إعداد العدة من خلال التدريبات الكثيفة للاعبيه، من احل رفع مستوى اللياقة البدنية للاعبين كما يقوم الآن بتدريب جميع لاعبيه على خطة المباراة، توقيت مباراة المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية الإفريقية ليس فقط هو امر ينتظره الجماهير البورسعيدية بل هو حدث مهم يترقبة جميع الجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم وذلك لتدعيم الفريق، والجدير بالذكر عاد المصري للمشاركات الإفريقية بعد غياب طويل لذا تنتظر جماهير مصر نتائج طيبة لفريق حسام حسن.

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