موعد مباراة الاهلى والزمالك فى كأس السوبر المصرى والقنوات الناقلة لمشاهدة مباراة كلاسيكو العرب

تقام اليوم بث مباشر مباراة الاهلى والزمالك عبر شبكة قنوات اون سبورت الرياضية بصوت المعلق الكبير مدحت شلبى وعبر شبكة قنوات ابو ظبى بصوت المعلق الرائع فارس عوض ومن خلال هذا التقرير يقدم موقعنا مصر365 موعد مباراة الاهلى والزمالك وتوقيت مباراة الاهلى والزمالك والقنوات التى تنقل مشاهدة مباراة كأس السوبر بث مباشر حيث اعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن اقامة المباراة اليوم الجمعه الموافق 10/2/2016 وينتظر الملايين من عشاق الكرة المصرية مباراة قوية فى كلاسيكو الكرة المصرية بين القطبين الكبيرين الاهلى والزمالك المصرى وتنقل مباراة اليوم فى تمام الساعه السادسة بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعه السابعه بتوقيت مكة المكرمة وفى تمام الساعه الثامنة بتوقيت الامارات العربية المتحدة ومن المقرر ان تلعب مباراة اليوم على ارضية ملعب محمد بن زايد فى دولة الامارات العربية المتحدة وتقام مباراة السوبر فى الامارات للمرة الثانية على التوالى بعدما اقيمت النسخة الماضية على ارضية ملعب هزاع بن زايد بنادى العين فقد اعتاد الفريقين الأهلي والزمالك أن تقام مباراة السوبر وبطل الكأس خارج الحدود المصرية.فتابعونا من خلال هذا التقرير من اجل الاطلاع الى كافة التفاصيل عن مباراة القمة وكلاسيكو العرب بين الاهلى والزمالك اليوم وكما نشير الى اننا سوف نقوم بعمل بث مباشر لمباراة الاهلى والزمالك عبر موقعنا لقناتى ابوظبى بصوت فارس عوض وقناة اون سبورت بصوت مدحت شلبى .
القنوات الناقلة للمباراة القمة المصرية كلاسيكو العرب بين الاهلى والزمالك بث مباشر
اعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن اقامة مباراة الاهلى والزمالك فى القمة المصرية ونقل المباراة بث مباشر من الاراضى الامارتية وبالتحديد من ملعب محمد بن زايد من قلب الحدث حيث تقام مباراة السوبر المصرى للمرة الثانى على التوالى خارج الحدود المصرية وتنقل مشاهدة مباراة الزمالك والاهلى فى تمام الساعه الرابعه بتوقيت جرينتش الدولى وتعتبر هذه هى اولى مباريات الفريقين بعد فترة التوقف للكرة المصرية بسبب خوض المنتخب الوطنى المصرى لبطولة كأس امم افريقيا التى حصل فيها على المركز الثانى بعد خسارته فى النهائى على يد المنتخب الكاميرونى 2-1 وانتهت المباراة بتتويج المنتخب الكاميرونى بلقب البطولة وقد تقرر نقل المباراة على قناتين هما ابو ظبى الرياضية واون تى فى فتابعونا لاستكمال المنافسات والتي تبداء من الامارات بمبارة السوبر المصري حيث الكلاسيكو الناري ومتعة المنافسة بين الاهلي والزمالك اليوم .ورفضت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة المصرى برأسة عامر حسين تأجيل مباراة الفريقين كما تم اختيار الحكم الألمانى فيليكس بريتش لإدارة لقاء السوبر بين الأهلى والزمالك وسوف تشد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا يبلغ الى 41 الف متفرج وكان للنادى الاهلى النسبة الاكبر من التذاكر المباعه بنسبة 62% وللزمالك 38 % فأنتظرونا لمشاهدة المباراة الممتعه بين قطبى الكرة المصرية .
تردد قناة اون سبورت On Sport Live بث مباشر يوتيوب الناقلة للمباريات الاهلى والزمالك والناقلة لمباراة كأس السوبر المصرى كلاسيكو العرب
من خلال هذا التقرير يمكنكم الاطلاع على تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك بجوده عالية فى القمة المصرية التى ينتظرها ملايين المصرين حول الشاشات فى مختلف انحاء العالم القناة المصرية الفضائية الرائعه التى تنقل مباراة الدورى المصرى والكأس ومختلف مباريات الكرة المصرية قناة On Sport فالعديد من القراء يعلمون انها القناة الناقلة لمباراة السوبر المصري، سوف يتم مشاهدة اللقاء عبر اون سبورت مباشرة على الهواء، وقد وقع مسئولي برزينتيشن على إتفاق يقضي بحصول قناة أون سبورت على نقل مباريات البطولة العربية التي ستعود للإنطلاق مرة أخرى.تعد قناة أون سبورت قناة هامة على الساحة الرياضية، وهي قناة من ضمن قنوات شبكة أون تي في، وتردد قناة أون سبورت هو نفس تردد قنوات أون E الرياضية الرئيسية، وعند إدخال التردد المدرج أدناه تظهر جميع قنوات أون والتي من ضمنها تردد قناة أون الرياضية.
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1/0 لزمالك