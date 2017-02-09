موعد مباراة الاهلى والزمالك فى كأس السوبر المصرى والقنوات الناقلة لمشاهدة مباراة كلاسيكو العرب

تقام اليوم بث مباشر مباراة الاهلى والزمالك عبر شبكة قنوات اون سبورت الرياضية بصوت المعلق الكبير مدحت شلبى وعبر شبكة قنوات ابو ظبى بصوت المعلق الرائع فارس عوض ومن خلال هذا التقرير يقدم موقعنا مصر365 موعد مباراة الاهلى والزمالك وتوقيت مباراة الاهلى والزمالك والقنوات التى تنقل مشاهدة مباراة كأس السوبر بث مباشر حيث اعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن اقامة المباراة اليوم الجمعه الموافق 10/2/2016 وينتظر الملايين من عشاق الكرة المصرية مباراة قوية فى كلاسيكو الكرة المصرية بين القطبين الكبيرين الاهلى والزمالك المصرى وتنقل مباراة اليوم فى تمام الساعه السادسة بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعه السابعه بتوقيت مكة المكرمة وفى تمام الساعه الثامنة بتوقيت الامارات العربية المتحدة ومن المقرر ان تلعب مباراة اليوم على ارضية ملعب محمد بن زايد فى دولة الامارات العربية المتحدة وتقام مباراة السوبر فى الامارات للمرة الثانية على التوالى بعدما اقيمت النسخة الماضية على ارضية ملعب هزاع بن زايد بنادى العين فقد اعتاد الفريقين الأهلي والزمالك أن تقام مباراة السوبر وبطل الكأس خارج الحدود المصرية.فتابعونا من خلال هذا التقرير من اجل الاطلاع الى كافة التفاصيل عن مباراة القمة وكلاسيكو العرب بين الاهلى والزمالك اليوم وكما نشير الى اننا سوف نقوم بعمل بث مباشر لمباراة الاهلى والزمالك عبر موقعنا لقناتى ابوظبى بصوت فارس عوض وقناة اون سبورت بصوت مدحت شلبى .

القنوات الناقلة للمباراة القمة المصرية كلاسيكو العرب بين الاهلى والزمالك بث مباشر

اعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن اقامة مباراة الاهلى والزمالك فى القمة المصرية ونقل المباراة بث مباشر من الاراضى الامارتية وبالتحديد من ملعب محمد بن زايد من قلب الحدث حيث تقام مباراة السوبر المصرى للمرة الثانى على التوالى خارج الحدود المصرية وتنقل مشاهدة مباراة الزمالك والاهلى فى تمام الساعه الرابعه بتوقيت جرينتش الدولى وتعتبر هذه هى اولى مباريات الفريقين بعد فترة التوقف للكرة المصرية بسبب خوض المنتخب الوطنى المصرى لبطولة كأس امم افريقيا التى حصل فيها على المركز الثانى بعد خسارته فى النهائى على يد المنتخب الكاميرونى 2-1 وانتهت المباراة بتتويج المنتخب الكاميرونى بلقب البطولة وقد تقرر نقل المباراة على قناتين هما ابو ظبى الرياضية واون تى فى فتابعونا لاستكمال المنافسات والتي تبداء من الامارات بمبارة السوبر المصري حيث الكلاسيكو الناري ومتعة المنافسة بين الاهلي والزمالك اليوم .ورفضت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة المصرى برأسة عامر حسين تأجيل مباراة الفريقين كما تم اختيار الحكم الألمانى فيليكس بريتش لإدارة لقاء السوبر بين الأهلى والزمالك وسوف تشد المباراة حضورا جماهيريا كبيرا يبلغ الى 41 الف متفرج وكان للنادى الاهلى النسبة الاكبر من التذاكر المباعه بنسبة 62% وللزمالك 38 % فأنتظرونا لمشاهدة المباراة الممتعه بين قطبى الكرة المصرية .

تردد قناة اون سبورت On Sport Live بث مباشر يوتيوب الناقلة للمباريات الاهلى والزمالك والناقلة لمباراة كأس السوبر المصرى كلاسيكو العرب

من خلال هذا التقرير يمكنكم الاطلاع على تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والزمالك بجوده عالية فى القمة المصرية التى ينتظرها ملايين المصرين حول الشاشات فى مختلف انحاء العالم القناة المصرية الفضائية الرائعه التى تنقل مباراة الدورى المصرى والكأس ومختلف مباريات الكرة المصرية قناة On Sport فالعديد من القراء يعلمون انها القناة الناقلة لمباراة السوبر المصري، سوف يتم مشاهدة اللقاء عبر اون سبورت مباشرة على الهواء، وقد وقع مسئولي برزينتيشن على إتفاق يقضي بحصول قناة أون سبورت على نقل مباريات البطولة العربية التي ستعود للإنطلاق مرة أخرى.تعد قناة أون سبورت قناة هامة على الساحة الرياضية، وهي قناة من ضمن قنوات شبكة أون تي في، وتردد قناة أون سبورت هو نفس تردد قنوات أون E الرياضية الرئيسية، وعند إدخال التردد المدرج أدناه تظهر جميع قنوات أون والتي من ضمنها تردد قناة أون الرياضية.

كلاسيكو العرب فى حيرة كبيرة لمن تكون الغلبة لخبرة البدرى او طموح محمد حلمى

فى مباراة منتظرة صدام مصري من نوع خاص كلاسيكو العرب الاهلى والزمالك بين محمد حلمي المدير الفني لفريق الزمالك وبين حسام البدري المدير الفني للأهلي، فى اللقاء المنتظر بعد العودة من بطولة امم افريقيا في قمة الكرة المصرية غدا الجمعة، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات في السوبر. للمرة الثانية على التوالى التى تقام فيها مباراة السوبر على ارضية الملاعب الاماراتية واقيمت مباراة النسخة الماضية على ارضية ملعب هزاع بن زايد، والجدير بالذكر انه جاء محمد حلمي المدير الفنى لقيادة الزمالك خلفا لمؤمن سليمان الذي كان يتوسم فيه رئيس الزمالك مرتضى منصور مشروع مدرب كبير، ولكنه فشل بخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز.كما ان الاوضاع فى القلعه الحمراء لاتختلف كتير عن النادى الزمالك حيث ان حسام البدري جاء كخليفة للهولندي مارتن يول، الذي راهن عليه محمود طاهررئيس الأهلي بأنه سيقود الفريق لإحراز البطولات.ويدخل حسام البدري هذه المواجهة وفي يده سلاح الخبرة في الفوز على الزمالك وهو مديرا فنيا للزمالك، حيث خاض 6 مباريات قمة فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراتين، بجانب أنه أيضا نجح من قبل أن يتوج ببطولة السوبر على حساب إنبي وهو مديرا فنيا للقلعة الحمراء.مواجهة الغد هي الثانية بين محمد حلمي وحسام البدري، وهما على رأس القيادة الفنية للفريق، حيث كانت المواجهة الأولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري المصري هذا الموسم، ونجح حسام البدري في الفوز بهدفين نظيفين أحرزهما مؤمن زكريا وجونيور أجاي.ويعتمد حسام البدري المدير الفنى للنادى الاهلى على العديد من اللاعبين أصحاب الخبرات، وأبرزهم حسام غالى كابتن النادى الاهلى عبد الله السعيد ووليد سليمان وأحمد فتحي ومؤمن زكريا وحسام عاشور.على الجانب الآخر، يدخل محمد حلمي المدير الفني للأبيض وبداخله طموحات كثيرة، حيث يرغب في تحقيق الفوز الأول له على القلعة الحمراء وهو مديرا فنيا للأبيض، بجانب أنه يريد تعويض الخسارة التي تعرض لها الفريق مؤخرا في الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري.

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