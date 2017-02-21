رابط يوتيوب يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلى السعودي وبونيودكور الاوزبكي بث مباشر اليوم الثلاثاء فى دوري ابطال اسيا 2017 بجوده عالية والموبيل

يوتيوب يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلى السعودي ،يلا شوت بث مباشر ماتش الاهلى السعودي اليوم كما ننقل لكم زورانا الكرام مباراة الاهلي السعودي الذى يستضيف نادي بونيودكور الاوزبكى وننقل توقيت موعد مباراة الاهلي وبونيودكور الأوزبكي اليوم 21-2-2017 والقنوات الناقلة بدوري أبطال أسيا 20 حيث نقدم لكم من خلال التقرير موعد مباراة الاهلى وبونيودكور الأوزبكي والقنوات لناقلة لها فى دوري أبطال أسيا 2017 ,في مباراة هامة ببطولة دوري ابطال اسيا 2017 يلتقي فريق الاهلى السعودي مع فريق بونيودكور الأوزبكي فى اطار مباريات الجولة الاولي من البطولة بعدما انتهى ملحق التأهل لدور المجموعات حيث يدخل فريق الأهلي السعودي منافسات البطولة الآسيوية عندما يستضيف فريق بونيودكور الأوزبكستاني على استاد مدينة الملك عبدالله “الجوهرة” بجدة مساء الثلاثاء ,ضمن مباريات المجموعة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2017 لكرة القدم ,يذكر أن كل مباريات الذهاب التي لعبها الأهلي أمام فرق أوزبكستان في دورى أبطال آسيا كانت الانتصار لصالح الأهلي الذي لعب من قبل مع فريقين من أوزبكستان وسيكون فريق بونيودكور هو الفريق الثالث ، حيث لعب الأهلي في 2005 مع باختاكور وتغلب عليه في مباراة الذهاب (3-0) بنما خسر في الإياب (2-1) , وفي 2015 تغلب الأهلي على ضيفه ناساف كارشي 2-1 وتعادل سلبياً في مباراة العودة , وتكررت المواجهه في 2016 مع ناساف وفاز الأهلي في مباراة الذهاب 2-0، واستطاع الفريق الأوزبكي استطاع الفوز على الأهلي بنفس النتيجة في مباراة الإياب , وتعتبر أفضل نتيجة للأهلي في دوري أبطال آسيا هي الوصول للمباراة النهائية في 2012 ولكنه خسراللقب أمام أولسان الكوري الجنوبي، وبالنسبة لفريق بونيودكور فتعتبرأفضل إنجازاته هي الوصول لنصف نهائي بطولة 2012, ويقع الأهلي السعودي في المجموعة الثالثة بجانب فريقي ونيودكور الأوزبكي، والعين الإماراتي، وذوب أصفهان الإيراني، محلياً يحتل فريق الأهلي السعودي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة.

ممثلا السعودية يأملان في تحقيق الإنتصار .

وتستعد الاندية السعودية للمشاركة الآسيوية حيث يحل فريق الهلال السعودي ضيفاً على فريق بیرسبولیس الإيراني بمجمع السلطان قابوس الرياضي بمسقط وهو الملعب المحايد الذي اختارته الاندية الإيرانية للعب مبارياتها أمام الفرق السعودية. ويأتي هذا اللقاء ضمن مباريات المجموعة الرابعة ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات عالية بنشوة الصدارة التي يتربع عليها في الدوري المحلي برصيد 47 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه فريقي النصر والاتحاد، ويفتقد الهلال في هذه المباراة لعدد من اللاعبين أبرزهم سلمان الفرج وسالم الدوسري، بينما يعود للفريق اللاعب عبد الله الزوري الذي سيمثل خبرة كبيرة للفريق في مثل هذه المباريات , وفي المجموعة نفسها , يلتقي الوحدة الاماراتي غدا مع مضيفه الريان القطري في الدوحة , أما المباراة الثانية للفرق السعودية فتجمع فريق الأهلي حامل لقب دوري جميل السعودي مع فريق بونيودكور الأوزبكي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم إليهما العين الاماراتي وذوب اصفهان الايراني اللذان يلتقيان غدا في مدينة العين الإماراتية ,ويدخل الأهلي المباراة بعدما خسر في مباراته الآخيرة في الدوري أمام النصر بهدفين نظيفين وليتراجع الفريق الى المركز الرابع، وتتمنى جماهير الفريق العودة الى الانتصارات وتحقيق نتائج ايجابية في البطولة القارية والوصول الى أدوار متقدمة والمنافسة على اللقب.

موعد مباراة الأهلي وبونيودكور الأوزبكي والقنوات الناقلة.

تقام مباراة الاهلى وبونيودكور الاوزبكي يوم الثلاثاء 21-2-2017 ضمن مباريات الجولة الاولي من دوري ابطال اسيا 2017 حيث يلتقي الاهلى السعودي مع فريق بونيودكور الاوزبكي على ملعب الملك عبد الله الدولي وتقام المباراة فى تمام الساعه السابعه والربع بتوقيت القاهرة والثامنة والربع بتوقيت مكة المكرمة , وستنقل المباراة بث مباشر على مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية وبالتحديد قناتي( beIN SPORTS 3 HD ) حماد العنزي وقناة( الكأس 3 HD) بتعليق سمير المعير .كما ضمت المجموعة الأولى الريان القطري والجزيرة الإماراتي وناساف الأوزبكي والفائز من الدور التمهيدي (2)، والثالثة سيباهان الإيراني والأهلي السعودي ولخويا القطري والنصر الإماراتي.وتشهد البطولة مشاركة 32 نادياً، من بينها 28 ضمنت المشاركة بشكل مباشر في الدور الأول إلى جانب أربعة أندية (2 من غرب آسيا و2 من شرق آسيا) سيتم التعرف عليها بعد إقامة مباريات الدور التمهيدي.

1.المجموعة الأولى: الريان (قطر)، الجزيرة (الإمارات)، ناساف (أوزبكستان)، الفائز من الدور التمهيدي (2).

2.المجموعة الثانية: الاتحاد (السعودية)، العربي (قطر)، بني ياس (الإمارات)، باختاكور (أوزبكستان).

3.المجموعة الثالثة: سيباهان (إيران)، الأهلي (السعودية)، لخويا (قطر)، النصر (الإمارات).

4.المجموعة الرابعة: الفائز من الدور التمهيدي (1)، بيروزي (إيران)، الهلال (السعودية)، الغرافة (قطر).

أخر أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين 20/2/2017: موعد مباراة الأهلي السعودي و بونيودكور في دوري ابطال اسيا

موعد مباراة الأهلي السعودي و بونيودكور، تحدد موعد اللقاء القادم لفريق الاهلى السعودي بدوري أبطال افريقيا فى النسخة الـ 36 يوم الثلاثاء القادم الموافق 21/2/2017، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2017، حيث تستضيف أرضية ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة بالمملكة السعودية، وقد تقرر أن تقام مباراة الأهلي السعودي وخصمه القادم من فريق بونيودكور في تمام الساعة السابعة والربع مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة الثامنة والربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت جرينتش العالمي، ويمكن للسادة المشاهدين محبين كرة القدم بشكل عام ومشاهدين فاعليات البطولات الرياضية فى كل مكان، ومشجعين فريق الأهلى السعودي وفريق بونيودكور بدوري أبطال اسيا، يمكنهم الإستمتاع باحداث اللقاء على القنوات الناقلة لفاعليات مباراة الأهلي السعودي و بونيودكور قناة الكأس HD3 ، وقد تقرر أن يقوم المعلق الرياضى “سمير المعير”، بالتعليق علي أحداث المباراة، كما يمكن مشاهدة اللقاء ايضًا على القناة الناقلة قناة beIN SPORTS 3HD ، كما تم الإعلان رسميًا أنه سوف يذيع اللقاء من داخل الإستديوهات الرياضية المعلق الرياضي “حماد العنزي”.ولكن رئيس النادي الأهلي السعودي لم ييأس ولم يفقد الثقة فى لاعبيه، حيث طالب المرزوقى من جماهير فريق الأهلى السعودي بدعم الفريق والوقوف خلفه ومساندته وتشجيعه في مباراته المقبلة والتى تقرر أن يخوضها ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وهو يثق ايضًا فى جماهير نادى الأهلى التى تقف دائمًا مع لاعبيها وورائه فى كل لقاء ومناسبة.

ويمكنكم زوارنا الكرام مشاهدة اهم مباريات اليوم بث مباشر يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلى السعودي وبونيودكور الاوزبكي اليوم الثلاثاء فى دوري ابطال اسيا 2017 بجوده عالية والموبيل