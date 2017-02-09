يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم فى كأس السوبر المصرى بجوده عالية والموبيل

اليوم من خلال هذا التقرير يمكنكم زوارنا الكرام متابعه البث المباشر لمباراة الاهلى والزمالك فى كأس السوبر المصرى فى مباراة كلاسيكو العرب فى القمة المصرية على الملاعب الاماراتية حيث يقام السوبر المصرى للمرة الثانية على التوالى خارج الحدود المصرية حسب ما قررته الشركة الراعية بريزنتيشن والراعى الرسمى للكرة المصرية وتنقل مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم عبر قناتى اون تى الرياضية بصوت المعلق الكبير مدحت شلبى بالاضافة الى أبوظبى الرياضية الاولى بصوت الرائع فارس عوض والقنوات التى تنقل مشاهدة مباراة كأس السوبر بث مباشر حيث اعلن الاتحاد المصرى لكرة القدم عن اقامة المباراة اليوم الجمعه الموافق 10/2/2016 وينتظر الملايين من عشاق الكرة المصرية مباراة قوية فى كلاسيكو الكرة المصرية بين القطبين الكبيرين الاهلى والزمالك المصرى وتنقل مباراة اليوم فى تمام الساعه السادسة بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعه السابعه بتوقيت مكة المكرمة وفى تمام الساعه الثامنة بتوقيت الامارات العربية المتحدة ومن المقرر ان تلعب مباراة اليوم على ارضية ملعب محمد بن زايد ومن المنتظر ان تقام المباراه على ملعب مجهز باحدث التقنيات العالمية من حيث ارضية الملعب ووضعية النجيلة وهذا ليس بالغريب على الدولة الاماراتية الشقيقة فايضا لعب الفريقين من قبل فريقى الاهلى والزمالك على ملعب هزاع بن زايد بالامارات وكانت الاوضاع بالملعب كانت على مايرام .

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كورة اون لاين بث مباشر الاهلى والزمالك فى السوبر المصرى بث مباشر حيث يستعد ملعب محمد بن زايد لإستضافة مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك كلاسيكو العرب في السادسة من مساء الجمعة بتوقيت القاهرة وهي المواجهة التي يديرها حكم من التشيك الذى ادار العديد من المباريات العالمية فى اقوى البطولات الاوربية لعملاقى اوربا واسبانيا برشلونة وريال مدريد اليوم هو يدير الكلاسيكو العربى بين قطبى الكرة المصرية الاهلى والزمالك.المباراة التي تقام في الإمارات للمرة الثانية على التوالي ستنقل على قناة أبو ظبي الرياضية وقناة أون سبورت، وستنطلق في تمام الثامنة مساء بتوقيت أبو ظبي والسادسة بتوقيت القاهرة.كما اكدت شركة بريزنتيشن الى انه سيتم تغطية المواجهة عبر 3 إستديوهات تحليلية منهم 2 في أرض ملعب محمد بن زايد بالإضافة لإستديو آخر من القاهرة، وسيقدم الإستديو الإعلامي المصري سيف زاهر والإماراتي يعقوب السعدي من قلب ملعب مباراة الاهلى والزمالك فى قمة كروية جديدة وفى امسية رائعه منتظرة من قبل ملايين المشجعين المصريين والعرب وعشاق الكرة المصرية فى كل مكان حول العالم.يذكر أن قناة أبو ظبي الرياضية و On Sport قاما بتوقيع إتفاقية تعاون مشترك لتقديم أفضل خدمة لجماهير الكرة المصرية إبتداءً من يوم الإثنين الماضي وحتى يوم السبت بعد نهاية المباراة.

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كورة لايف روابط مباشرة مباراة الاهلى بثم مباشر عندما يلاقى الزمالك اليوم فى كأس السوبر المصرى ومن المقرر اذاعة تلك المباراة والتي تجمع قطبي الكرة المصرية على قناة onsport وابو ظبي الرياضية الاماراتية حصريا.وقد توجه كلا الناديين الى الامارات فذهب النادي الاهلي يوم 31 من شهر يناير ولحقه نادي الزمالك يوم 4 فبراير الموافق للسبت الماضي,وذلك للتجهيز للمباراة في معسكر مغلق قبل السوبر المصري.وقد لحق لاعبو المنتخب المصري بالناديين بعد مباراة نهائي افريقيا مباشرة من الجابون الى الامارات .وينتظر جماهير الكرة المصرية اللقاء بحماس شديد خاصة بعد اداء لاعبي مصر المشرف في الامم الافرقية وبعد ان كان لاعبو الاهلى والزمالك اصدقاء الامس في المنتخب سيصبحون خصوم اليوم في مباراة صعبه ينتظرها ليس فقط عشاق الاهلي والزمالك بل عشاق الكره المصرية .من جانبها أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على صفحتها الرسمية بموقع “تويتر” ,أن لقاء السوبر المصري سيقام في الامارات للمرة الثانية على التوالى على ملعب محمد بن زايد .

بث مباشر القنوات الناقلة لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك:

هذا ومن المقرر أن تذاع مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على 4 قنوات فضائية وهي: قناة أبو ظبي الرياضية 1 Abu Dhabi Sports ويتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة المعلقين المتميزين عصام عبده وعلى الكعبي، وقناة دي إم سي الرياضية dmc sports، وقناة النيل للرياضة Nile sport، وقناة أون سبورت On Sport HD.يدخل النادي الأهلي هذا اللقاء وهو متصدر لترتيب جدول الدوري المصري لكرة القدم برصيد 45 نقطة حيث لم يخسر الفريق أي مباراة له هذا الموسم تحت الإدارة الفنية لمدربه المصري ” حسام البدري “، كما أن فريق النادي الأهلى هو حامل لقب هذه البطولة التي أقيمت العام الماضي أيضا بين الأهلي والزمالك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويأمل فريق النادي الأهلي قي تحقيق الفوز وحصد لقب هذه البطولة التي تتكون من مباراة واحدة من أجل الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم في جميع البطولات المحلية، كما أنه يريد تحقيق بطولة ترفع الروح المعنوية للاعبين قبل بدء منافسات الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا للموسم، بينما على الجانب الآخر نادي الزمالك المصري يدخل هذا اللقاء وهو تحت الإدارة الفنية للمدرب المصري ” محمد حلمي ” ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري هذا الموسم برصيد 34 نقطة وله مباراتان مؤجلتان، ويأمل الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة من أجل رفع الروح المعنوية للاعبين قبل العودة لمنافسات الدوري العام وبداية مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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