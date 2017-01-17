مشاهدة مباراة مصر ومالى بث مباشر يلاشوت بجوده عالية والموبيل فى كأس امم افريقيا

كورة ان لاين مشاهدة مباراة مصر ومالى التى تقام اليوم فى الجولة الاولى للمجموعه الرابعه التى تضم كلا من المنتخب المصرى وغانا ومالى واوغندا وتنقل مباراة اليوم بث مباشر مباراة مصر ومالى عبر الانترنت فى بطولة كأس امم افريقيا فى نسختها الحالية لعام 2017 والمقامة فى الجابون حيث من المقرر ان تقام مباراة اليوم على ارضية ملعب بور جونتي في مدينة بورت جونتي في الجابون فى تمام الساعه التاسعه بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعه العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وفى تمام الساعه الحاددية عشر بتوقيت الامارات العربية المتحدة وتنقل المباراة عبر شبكة بى ان سبورت ماكس الرياضية ،حيث تعد هذه الباقة هى المالك الحصري الناقلة لمنافسات مسابقة بطولة أمم أفرييا 2017 في منطقة الشرق الأوسط،ولكي يتمكن محبين الساحرة المستديرة وعشاق منافسات القارة الإفريقية، ومشجعين المنتخبات الإفريقية الـ 16 المشاركة فى هذه البطولة ، عليهم الإشتراك رسميًا فى مثل هذه الباقات ومن خلال موقعنا مصر 365 يسعى فريق العمل الى نقل فاعليات المباراة بث مباشر عبر الانترنت حتى يتمكن الجماهير المصرية من مشاهدة مباراة اليوم مجانا وبجوده عالية لاصحاب النت البطىء والمتوسط ، فتابعونا اليوم من اجل مشاهدة بث مباشر مباراة مصر ومالي بث مباشر ضمن مباريات كاس الامم الافريقية التي بدات هذه الايام باقوى المنتخبات الافريقية ظهرت عدد من الملامح الخاصة بتشكيل منتخب مصر في المباراة المقبلة ضد مالي .

موعد مباراة مصر ومالى والقنوات الناقلة للمباراة بث مباشر فى الجولة الاولى من بطولة كأس امم افريقيا 2017

اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن اقامة مباراة مصر والجابون اليوم فى الجولة الاولى فى تمام الساعه السابعه بتوقيت جرينيتش وفى تمام التاسعه مساءا بتوقيت القاهرة ، حيث ننقل مشاهدة مباراة مصر ومالي Egypt vss Mali في بطولة كأس الأمم الأفريقية بث مباشر (كان 2017 الجابون) تشاهدونها مباشرة اليوم علي قناة بي أن ماكس HD1 تعليق علي محمد علي ،مباراة مصر ومالي بقيادة تحكيمية للحكم الجنوب أفريقي دانييل فرايزر بينيت , حيث يعود منتخب مصر إلى منافسات نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2017 فتابعونا من اجل مشاهدة بث مباشر مباراة مصر اليوم من خلال موقعنا مصر 365 بث مباشر عبر الانترنت بجوده عالية وبدون تقطيع والجدير بالذكر انه تم الاتفاق على أن يرتدي منتخب مالي الزي الأصفر كاملا، ويرتدي حارس مرماه اللون الأزرق.. أما الفريق المصري فيلعب بالزي التقليدي الأحمر والأبيض والأسود، على أن يرتدي حارس مرماه الزي الأخضر.حيث إستغل الفراعنة الدعم الجماهيري محققين الفوز بهدف دون رد أحرزه مروان محسن في الوقت القاتل في مباراة لم يبدأ فيها كوبر بتشكيلته الأساسية المعتاده مفضلا تجربة جاهزية لاعبيه البدلاء ليدخل الفريق مباراة اليوم امام مالي بمعنويات مرتفعة ساعين لتحقيق الفوز وتحقيق بداية قوية في البطولة من أجل إستعادة أمجاد الفراعنة فى البطولات الأفريقية.يمكنكم الدخول على رابط جدول مباريات مصر فى كأس أمم إفريقيا 2017 ومعرفة التفاصيل وأيضاً القنوات الناقلة لمباريات مصر فى كأس أمم إفريقيا 2017 .

اخر اخبار ومستجدات المنتخب الوطنى المصرى قبل مباراة مالى ومشاهدة مباراة مصر ومالى يلاشوت اون لاين

كورة اون لاين بث مباشر مباراة مصر ومالى فى بطولة كأس امم افريقيا حيث نشير من خلال هذا التقرير الى اخر اخبار ومستجدات المنتخب المصرى والاوضاع داخل التمرين قبل انطلاق منتخب مصر بطل النسخ الثلاث الأخيرة التي شارك خلالها في كأس الأمم الإفريقية، 2006 و2008 و2010، يسعى لانطلاقة جيدة للبطولة أمام منتخب مالي من أجل تحقيق أول ثلاث نقاط في ظل الصراع لحجز إحدى بطاقات التأهل للدور ربع النهائي وصدارة المجموعة، والتي ستهد صراع قوي مع غانا. وقد تأهل منتخب الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية الحالية مباراة المنتخب الاولى فى نهائيات كأس امم افريقيا المقامة فى الجابون 2017 وفى المباراة يأمل المنتخب المصرى فى تحقيق الفوز الذى سيجعله متأهلاً للمباراة القادمة خلال الاجتماع الفنى لمباراة المنتخب الوطنى ونظيره المالي، أن الاجتماع تناول جميع التفاصيل الخاصة بمباراة الغد من الناحية الفنية والتحكيمية والطبية والاعلامية والتسويقية والأمنية، حيث طلب منسق المباراة ومنسق المجموعة الرابعة باتباع لوائح وقوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم .

تشكيل مباراة مصر ومالي بالجابون:

وسوف يلعب منتخب مصر تلك المباراة الهمة والقوية بكامل اللاعبين المحترفين المشاركين بالنتخب ، حيث يشارك فى اللقاء كلاً من اللاعب محمد صلاح واللاعب محمد النني، ومن اللاعبين المصريين المحليين كلاً من اللاعب عبد الله، واللاعب طارق حامد، واللاعب أحمد حجازي، واللاعب علي جبر، واللاعب باسم مرسي، ويدخل المنتخب المصري هذا اللقاء وعينه على الثلاث نقاط، ليستطيع المشاركة فى دور الثمانية ومواجهة منتخب أوغندا، كما تقرر بجدول الترتيب بالبطولة ، حيث يسعي لاعبي المنتخب أن يتصدروا المجموعة ، وجدير بالذكر أنه فى حالة تأهلهم للدور الثاني، سيواجهون منتخب ساحل العاج أو منتخب الكنغو الديمقراطية، لذا يتوجب عليهم بذل كل طاقتهم من أجل الحصول على المركز الأول لكي يقابل منتخب الكنغو الديمقراطية ولا يقعوا فى مواجهة منتخب ساحل العاج.

كوبر يخفي معالم تشكيل مصر لمباراة مالي يلاشوت مشاهدة مباراة مصر ومالى بث مباشر فى كأس امم افريقيا بجوده عالية والموبيل

كورة اون لاين مشاهدة مباراة منتخب مصر اليوم فى بطولة كاس امم افريقيا فى مباراته اليوم امام منتخب مالى أكد إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، جاهزية اللاعبين لمواجهة منتخب مالي، غدا، الثلاثاء، في مستهل مشوار الفراعنة في المجموعة الرابعة ببطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا بالجابون.وأضاف لهيطة، في تصريحاته للصحفيين على هامش المران الأخير للفريق اليوم، الإثنين، “فضل المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر إخفاء معالم التشكيل نهائيا، وطلب من جميع اللاعبين التركيز في المباراة، باعتبار كل واحد منهم ضمن التشكيلة الأساسية لمواجهة الغد، وذلك لرفع جاهزية الجميع ودرجة التركيز قبل المباراة”. يلاشوت مشاهدة مباراة مصر ومالى بث مباشر فى كأس امم افريقيا بجوده عالية والموبيل ،وأكد لهيطة “سيعلن كوبر التشكيل الأساسي خلال المحاضرة النهائية قبل المباراة، وحتى حارس المنتخب لم يعلن عنه بشكل صريح حتى الآن”.وشدد لهيطة على أن الجميع داخل صفوف الفراعنة يدرك جيدا أهمية الفوز على مالي، باعتباره ضربة البداية في البطولة القارية، ومن أهم الخطوات التي يجب اجتيازها من أجل الاقتراب من تحقيق الهدف المنشود، وهو استعادة اللقب، وسيادة القارة السمراء.يلاشوت مشاهدة مباراة مصر ومالى بث مباشر فى كأس امم افريقيا بجوده عالية والموبيل مشاهدة مباراة مصر ومالي Egypt vsss Mali في بطولة كأس الأمم الأفريقية بث مباشر (كان 2017 الجابون) تشاهدونها مباشرة اليوم علي قناة بي أن ماكسس HD1 وعن إصابة الحارس شريف إكرامي، وإمكانية مشاركته أمام مالي، أكد لهيطة أن ذلك الأمر بيد كوبر وحده، فالحارس تم الاطمئنان على سلامته، ويتوقف قرار الدفع به على رؤية المدير الفني.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالي أمم إفريقيا 2017:

تقرر نقل مباراة مصر ومالي بالجابون ضمن فاعليات مسابقة أمم أفريقيا 2017 على الهواء مباشرة وجودة عالية على مجموعة قنوات بي إن سبورت الراعية لجميع مباريات كأس أمم إفريقيا الجابون 2017 ، حيث تم نقل أحداث اللقاءات الهامة بالبطولة من داخل استديوهات التحليل وخلف الشاشات الفضائية بأقوي المعلقين الرياضيين حول العالم التى تستعد بهم القناة لمواكبة هذا الحدث الضخم الذي لا ينعقد إلا كل عامين.

تردد القنوات المجانية الناقلة لكأس الأمم الأفريقية

من خلال موقعنا مصر 365 نحرص على متابعه اخر اخبار القنوات الناقلة لبطولة امم افريقيا النسخة 31 حيث أعلنت قناتى (آر تى إس) السنغالية على القمر الصناعى w3 وقناة ( أو آر تى إم) المالية على نفص القمر الصناعى أنهما سوف يقومان بنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون مجانا، وذلك من خلال الترددات الآتية.

تردد قناة ( RTS ) السنغالية.

11221 أفقى 27500 أو 12728 أفقى 30000.

تردد قناة ( ORTM) المالية.

12728 أفقى 30000 أو 10721 أفقى 27500

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