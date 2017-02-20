كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال السعودي وبيروزي الايراني مباشرة علي قناة بي أن سبورت HD3 تعليق فهد العتيبي وذلك في اولي مباريات الفريقين فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2017 حيث يستضيف ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في مدينة مسقط عاصمة عمان.وسوف يتم نقل مشاهدة مباراة الهلال السعودي وبيروزي الإيراني اليوم فى تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة وفى تمام الساعة السابعة بتوقيت الأمارات العربية المتحدة , مباراة ثأرية يدخلها الهلال اليوم امام الفريق الايراني بيروزي بعد الخسارة في لقاء الذهاب بهدف مقابل لاشئ وسط ظلم تحكيمي كبير تعرض له الهلال في المباراة بالاضافة الي سوء الضيافه من الفريق الايراني بسبب الخلاف السياسي بين الدولتين وكذلك السلوك الغير رياضي من جماهير الفريق الايراني في لقاء الذهاب , الهلال بالزي الأزرق مدعم بجماهيره 60 الف في ملعب درة الملاعب يسعي الي تحقيق الفوز بنتيجة علي فريق بيروزي تجعله يتأهل الي دور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا .

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال السعودي وبيروزي الايراني مباشرة فى دوري ابطال اسيا 2017

أخر أخبار وموعد مبارة الهلال وفريق بروسيوليس بمسابقة دوري أبطال أسيا يوم الثلاثاء 21-2-2017 ،فسوف يواجه فريق الهلال السعودي خصمه الإيراني بروسيوليس ، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس دوري الأبطال ، المجموعة الرابعة وسوف تقام المباره لي ارض مجمع السلطان قابوس بعمان ، وسوف يلعب الفريقين غد الثلاثاء 21-فبراير-2017، ضمن مسابقة دوري أبطال أسيا ،وقد تلاحقت أخبار ألمباره الهامة بين الفريقين ، بعد أن تم ضم”رامون دياز ” المدير الفني لفريق الهلال السعودي اللاعب عبد الله الزوري الي قائمة الفريق وقد غادرت بعثة الفريق المملكة العربية السعودية إلى عمان لخوض أولي موجهات دوري أبطال أسيا لكرة القدم ، وقد غادرت بعثة الفريق مبكرا لكي يتم تجهيز اللاعبين بشكل كامل ، قبل مبارته مع فريق بيروزي الإيراني ضمن مباريات المجموعة الرابعة ، ويذكر أن التذاكر الخاصة بلقاء مبارة الهلال وبرسوليس فقد تم بيع أكثر من عشرة الأف تذكرة لحضور المبارة بملعب السلطان قابوس ببوشر ، ويذكر أن ملعب المباره يتسع إلى سبعة وعشرون ألف متفرج ، ومن جهة أخري واصلت جماهير الهلال التجهيزات الخاصة بها وجهزت الأعلام الخاصة بفرقها وسوف يتم توزيعها عل كل الجماهير الحاضرة للمبارة وسوف يقوم اللاعبون بالمران الخاص بمهم بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، وتم وصول الفريق الي العاصمة العمانية ويذكر أن فريق نادي الهلال السعودي يحتل الصدارة بالدوري السعودي بمجموع نقاط سبع وأربعون نقطة وينافسه فريق النصر بالمركز الثاني والمركز الثالث وأهلي جدة بالمركز الرابع.

مدرب الهلال السعودي يتحدى قبل موقعة بيروزي الإيراني يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال السعودي وبيروزي الايراني مباشرة فى دوري ابطال اسيا 2017

وقد صرح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الهلال السعودي ،المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز أن فريقه سوف يفوز بالمبارة ، وسوف يسعي للفوز بكل البطولات التي يشارك بها الفريق وقد صرح بذلك خلال المؤتمر الصحفي الذ تم قده يوم الأثنين بالعاصمة العمانية مسقط ، وكان ذلك قبل مباره الهلال مع فريق بيروزي الإيراني وكان الفريق يبحث عن الفوز بالثلاث نقاط وتحقيق فوزه بأول مباره له رغم قوة فريق المنافس ،والذي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين ، وصرح دياز أن اللقاء سوف يتخد المزيد من الجدية لتصدر الفريقان بطولة الدوري داخل بلدانهما وكلاهما يسعوا الي تحقيق اللقب الأسيوي ، وقال استعدينا للمبارة بشكل تام وللبطولة أيضا وسوف يعملوا علي تعطيل جميع مفاتيح اللعب الخاصة بالفريق الإيراني واختتم المؤتمر أنه سعيد جدا من استقبال الجمهور له وسوف يكون دافعا كبيرا للفوز وحسم البطولة مبكرا .

مباراة الهلال وبيروزي بعيون مدربيّ الفريقين يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال السعودي وبيروزي الايراني مباشرة فى دوري ابطال اسيا 2017

وقد أبدي المدير الفني لنادي الهلال السعودي رامون دياز رضاه عن لاعبيه وكل الجميع جاهز للمبارة التي سوف تجمع الفريق أمام نادي بيروزي الإيراني بافتتاح منافسات دوري أبطال أسيا ، وقد أشار الأرجنتيني بالمؤتمر الصحفي الذي حضره ، إلى أن المبارة الأولي في بطولة كأس أبطال أسسيا سوف تكون صعبة جدا ولكنها مهمة بالنسبة للفريق في بداية مشواره بالبطولة ، رغم قوة الفريق الإيراني لذلك وهو أقوي الأندية بأسيا وتصدره للدوري الإيراني وهذا سوف يضيف من صعوبة المباره ,وقد صرح مدرب الهلال السعودي رامو دياز ، أن فريقه جاهز من كل النواحي وسوف يلعب بنفس أسلوب فريقه الذي أعتاد عليه وأنه يثق بفريقه ولاعبيه ثقة كبيرة ، خصيصا بعد أن تم تأكيد غياب نجم فريق بيروزي الإيراني مهاجم الفريق بسبب الإيقاف رغم تكذيب هذا الخبر من قبل مسئولي النادي الإيراني ، وقد صرح مدرب نادي بيروزي الإيراني علي أنه سعيد جدا بالمواجهة المرتقبة بينه وبين نادي الهلال السعودي ببطولة دوري أبطال أسيا وسوف تكون هذه المبارة هامة جدا بمشوار الفريق بالبطولة خصيصا بسبب أن الفريقين يسعون الي الفوز بالمباره وحصد الثلاث نقاط مبكرا بسبب أن أهمية المباره بالنسبة للفريقين وسوف ترسم خارطة الطريق بالبطولة، وصرح المدير الفني للنادي الإيراني احترامه لقوة فريق الهلال السعودي وأكد علي يأن الفريق السعودي يمتلك كل مفاتيح اللعب الجيدة بالمبارة وله حق وجودهه بالقارة الأسيوية نظرا لقوة الفريق وتصدره للدوري ببلاده ، ولكن سوف العب علي أوراقي الرابحة وفق أمكانيات الفريق واختتم المدير الفني حديثه بأنه يتمني أن تقام هذه المباريات الهامة علي أرضنا بسبب اللعب علي ارضنا سوف يعطينا ثقة وتعطي الجماهير الخاصة بالفريق ثقة لتشجيع الفريق ولكن سوف ندخل ألمباره من أجل حصد النقاط الثلاث ،ويذكر أن المدير الكروي بنادي الهلال قد أبدي ساعدته الغامرة بأستقبال الجماهير له ولبعثة الفريق بالمطار وخصييصا ما فعلته الجماهير العمانية العاشقة للفريق وصرح ندرك أن اهمية وجود التشجيع والمؤازرة من أجل الفريق ، ولكن صدقوني نحن هنا بين جماهيرنا وعلي أرضنا وبين جماهيرنا وسوف يستضيف عل أرضه بمجمع بوشر الرياضي بمبارة نادي الهلال السعودي في اول مبارة له بالمجموة الرابعة لدور أبطال أسيا وسوف تضم المجموعة الرابعة نادي الريان القطري ونادي الوحدة الإماراتى .

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