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حكيم شاكر: نعمل لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزوراء.يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزوراء والسويق العماني فى كأس الاتحاد الاسيوي والقنوات الناقلة للمبارة

من جانبه, أكد “حكيم شاكر” مدرب فريق السويق العماني بجهازية فريقه لخوض المباراة الافتتاحية بمسابقة كأس الاتحاد الاسيوي أمام الزوراء ,واصفاً الزوراء بالفريق المميز والقوي ,وأشار شاكر إلى سعي إدارة الفريق لأقامة المباراة في بغداد , مشيراً إلى أن الزوراء فريق كبير وقوي ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين ,وأضاف حكيم بأن الفريق يعمل لتقديم اداء جيد وتحقيق نتيجة ايجابية امامه .

ممثلا العراق “القوة الجوية” و”الزوراء ” يسعيان لبداية قوية .

ويحتل الجوية الترتيب الرابع بالدوري العراقي قبل أن يستهل مشوار الدفاع عن اللقب بمباراته أمام الصفاء التي تعتبر الخطوة الأولى في بداية النسخة الجديدة من المسابقة وهو ما أكده قاسم من أن المباراة الأولى لها أهمية كبيرة بالنسبة لفريقة وللمنافس أيضا، لذا نأمل أن تكون قوية لمشوار الفريق في حملة الدفاع عن لقبه ويأمل قاسم بحصد أول ثلاث نقاط مشيراً إلى أن الاستعدادات لهذه المشاركة تمثلت فقط في مباريات الفريق بمسابقة الدوري والذي يشير إلى استقرار في المستوى الفني والأداء خصوصا أن آخر مباراتين كانتا أمام اثنين من أقوى الخصوم هما الزوراء والطلبة , وعن غياب ثلاثة من أعمدة فريقه، تحدث قاسم عن أن الفريق سيخوض المباراة في غياب اللاعبين همام طارق وبشار رسن والسوري زاهر ميداني للإصابة بينما يشهد اللقاء عودة المهاجم حمادي احمد وزميله علي بهجت إلى الفريق , يأمل فريق القوة الجوية العراقي في بداية قوية في بداية مشواره لحملة الدفاع عن اللقب عند يواجه مضيفه الصفاء اللبناني غداً الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية لدور المجموعات في كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، وهو ما يسعى إليه الزوراء امام ضيفه السويق العماني في المجموعة الأولى , جدير بالذكر أن القوة الجوية قد توج بلقب النسخة الماضية على حساب فريق بعدما فاز في المباراة النهائية على بنغالور الهندي 1-صفر في الدوحة ليصبح اول فريق عراقي يحصل على اللقب، بعد أن فشل مواطنه أربيل مرتين في تحقيق اللقب أمام الكويت الكويتي صفر-4 في اربيل العام 2009 وأمام القادسية الكويتي بركلات الترجيح في دبي العام 2014.

الحد البحريني في مهمة صعبة أمام الوحدة السوري . يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الزوراء والسويق العماني فى كأس الاتحاد الاسيوي والقنوات الناقلة للمبارة

وفي المجموعة نفسها , يلتقي الحد البحريني مع الوحدة السوري على ملعب البحرين الوطني بالرفاع في مهمة لن تكون سهلة لبطل البحرين والذي خرج من التصفيات المؤهلة إلى دوري الأبطال بعد خسارة كبيرة أمام ناساف الأوزبكستاني 1-4، ويحتل الحد المركز السادس في الدوري ويشارك الفريق للمرة الرابعة على التوالي في كأس الاتحاد الآسيوي، وكانت أفضل نتيجة له بلوغ الدور ربع النهائي في 2014، بينما خرج من دور المجموعات في آخر مسابقتين , ويأمل مدرب الفريق “محمد الشملان” في تحقيق نتيجة ايجابية، حيث يعتمد الفريق على الأردني محمد الداوود والثلاثي النيجيري أوتشي أوغبا وأوروك أكرودونت وأوليسجان أيدفايو “دايو” والمحليين سيد محمد عدنان وابراهيم العبيدلي وراشد الحوطي وعيسى مصبح وعبد الوهاب المالود وعبدالله فتاي ومسعود قمبر , من جانبه، يسعى الوحدة السوري وصيف بطل كأس الاتحاد الآسيوي في 2004 في بلوغ مراحل متقدمة بعد أن خرج من البطولة في آخرموسمين, ويسعى الفريق السوري لمصالحة جماهيره وتحقيق نتائج ايجابية بعد النتائج السلبية في الدوري السوري حيث يحتل المركز الثامن برصيد 11 نقطة من 8 مباريات.على الرغم من أن الفريق يضم مجموعة متميزة من اللاعبين الدوليين الحاليين والسابقين.

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