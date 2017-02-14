يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي بث مباشر اليوم فى دورى الابطال بجوده عالية وبدون تقطيع

كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ونابولى اليوم فى مباراة ذهاب دور السته عشر من بطولة دورى ابطال اوربا والتى تنقل لكم عبر شبكة قنوات بى ان سبورت الرياضية بجوده عالية وبدون تقطيع ، وتباع لايف ريال مدريد ونابولى اليوم فى تمام الساعه العاشرة الا ربع بتوقيت القاهرة وفى تمام الساعه الحادية عشر الا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية وفى تمام الساعه الثانية عشر الا ربع بتوقيت الامارات العربية المتحدة ننشر لكم اليوم موعد مباراة ريال مدريد ونابولي التي ستقام يوم الأربعاء الموافق 14-2-2017 ، ضمن مباريات دوري ابطال أوروبا والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فريق نابولي بدوري الأبطال ، اللقاء الذي من خلاله يستقبل الفريق الملكي ضيفه نابولي الأيطالي علي ملعب سنتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد ، المبارة التي يسعي الفريقين بالفوز بها وحسم المبارة بوقت مبكر وتحقيق نتيجة إيجابية قبل مبارة العودب بالعاصمة الإيطالية ، ويعتبر لقاء الفريق الملكي ونابولي اليوم ضمن لقائات الدور السادس عشر من ادوري أبطال أوروبا 2016-2017 الذي تأهل به فريق ريال مدرير بعد تجاوه دور المجموعات وكان بالمركز الثاني بالمجموعة السادسة وقد أحرز فريق ريال مدريد بدوري المجموعات 12 نقطة ، بعد فوزه بثلاث مباريات وتعادله بثلاث مباريات أيضا ، ويذكر أن الفريق الأبيض لم يهزب بأي مبارة بدور المجموعات وقد تجاوزه الدور الماضي وتصدره للمجموعة برصيد إحدي عشر نقطة بعد أن قام بتحقيق الفوز بمبارتين وتعادل بثلاث مباريات وقابل هزيمة واحدة .

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تقام مبارة فريق ريال مدريد والفريق الإيطالي نابولي ضمن لقائات الدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا وتعتبر هذه المبارة مبارة الذهاب وسوف تقام الساعه 19.45 بتوقيت جرينتش وفي تمام الساعه 09.45 بتوقين جمهورية مصر العربية ووفي تمام الساعة العاشرة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة . كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولى بث مباشر فى ذهاب مباريات دورى ابطال اوربا ، وتعد المواجهة الكروية المرتقبة عالية المخاطر، ما دفع السلطات إلى تعزيز إجراءات تأمين الجماهير التي ستحضر المباراة في الملعب، حسبما أعلنت حكومة مدريد التي تعمل على تنسيق الإجراءات الامنية، وبهذا الغرض عقد ممثلون عنها اجتماعا مع النادي الملكي وباقي المؤسسات المعنية.وتنقل مباراة ريال مدريد ونابولى اليوم عبر شبكة قنوات بى ان سبورت الرياضية وبالتحديد عبر قناة بى ان سبورت HD1 بصوت المعلق الكبير عصام الشوالى عاد النجم الويلزي جاريث بيل لمرافقة زملائه في الفريق في التدريبات بصورة طبيعية، قبل يومين من موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولي بث مباشر يلا شوت في دور ال16، وهو ما يشير إلى إمكانية حصوله على فرصة المشاركة لبعض الوقت خلال المباراة.

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القنوات الناقلةلمبارة الفريق الملكي أمام نابولي الأيطالي اليوم الاربعاء 15-2-2017 ستكون علي مجموعة قنوات بي أن سبورت الرياضية التي تنقل مباريات دوري الإبطال بصفة حصرية للوطن العربي باللغة العربية ايضا وستكون المبارة علي قناة بي إن سبورت إتش دي 2 ولكن لم يتم الإعلان حتي الأن علي معلق المبارة حتي الأن .وحدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد مباراة ريال مدريد ونابولي اليوم مباشر يلا كورة اون لاين في تمام الساعة العاشرة إلا الربع (9:45) من مساء غد الأربعاء، وتبث المباراة على الهواء مباشرة على قناة بي إن سبورتس HD 1.كول كورة مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر اليوم فى دورى ابطال اوربا ،ويمتلكالملكى،هذا بالإضافة إلى أن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد ونابولى مجانا، سوف تقوم بعرض هذه المواجهة والقمة الايطالية والاسبانية على إستاد السانتيجو برنابيو، من خلال شاشة قناة AZ Tv الفضائية على التردد 11169 على قمر AzerSpace 46°E، كما سوف تكون ايضا متاحة من خلال قناة دهوك الكردية duhok Tv التي تذاع على قمر NSS 57°E الهولندي وعلى التردد رقم 11188 التي سوف تعرض مشاهدة برشلونة و باريس سان جرمان بث مباشر هذه الليلة كذلك.

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كورة اون لاين مشاهدة مباراة ريال مدريد ونابولى اليوم بث مباشر بعد إنتهاء فريق ريال مدريد من مبارة نابولي الإيطالي سوف يعود الفريق الملكي الي منافسيه المحليين بالدوري الإسباني في مواجهة نادي إسبانيول المحدد له يوم السبت الحادي عشر من شهر فبراير بالجولة الثالثة والعشرون من الليجا ، وبعد ذلك أمام الفريق الأبيض مبارته المؤجلة أمام نادي فالنسيا المقرر لها يوم الثان والعشرون من فبراير أيضا وستكون أخر مبارة بشهر فبراير للفريق الملكي ضد فريق فياريال في الجولة الرابعة والعشرون من الدوري الإسباني والتي سوف يحدد لها 26-من شهر فبراير -2017 وهذه سوف تكون أخر مبارة للفريق الملكي بشهر فبراير .يتولى أكثر من ألفي فرد أمن إجراءات تأمين مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال الأوروبي المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء بين ريال مدريد الإسباني ونابولي الإيطالي على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الملكي، التي ينتظر أن تحظى بحضور أكثر من أربعة آلاف مشجع للفريق الإيطالي.

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